El pan orgánico, un arte culinario

Marisol Herrera Norman imparte sus talleres de elaboración de pan salado artesanal.



Herrera Norman tuvo un cambio de hábitos desde hace 4 años, luego de ver los resultados positivos de llevar una buena alimentación, así que decidió convertirlo en todo un estilo de vida, compartiéndolo en su entorno.



Ésta será la segunda edición del taller de elaboración de pan casero y salado de manera completamente orgánica; las personas aprenderán que se pueden consumir panes sin azúcar refinada, sin blanqueadores, sin químicos y sin conservadores.



Los beneficios son distintos y dentro de los más importantes se encuentra la mejora en la digestión pues tiene mayor cantidad de nutrientes, no engorda y sirve como una actividad sana que para muchos funciona como terapia.



Sumado a ello, Herrera Norman busca introducir el estilo de vida tropológico, que es a base de una alimentación que no aporte ninguna sustancia tóxica al cuerpo y prepara terapias de oxigenación celular.



Para quienes asistan se incluirá un kit con los ingredientes, un recetario impreso, un desayuno ligero y una comida, además, en esta ocasión el taller será impartido por su creadora y la bloguera de cocina experimental, vegetariana y vegana, Monki Kitchen. “Los productos orgánicos son elaborados con ingredientes puros; adoptar este estilo de vida se refleja en nuestra apariencia, en nuestro estado de salud corporal y anímico, además si se crea la disciplina de tener huertos en casa, se cuida la economía familiar”, destacó.

Todos los interesados pueden ponerse en contacto con las instructoras por medio de sus fan pages Monki Kitchen y Salud a granel, en donde diariamente tienen nuevo contenido con recetas y consejos para tener una vida saludable.





