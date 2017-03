El PAN tiene que ser la alternativa de cambio que México necesita: Rafael Moreno Valle Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Sostuvo un encuentro con empresarios integrantes de la Canacintra, donde aseguró que en materia económica todo va al revés, vivimos la inflación más alta de la historia derivada del aumento a los combustibles, dijo.



Aseguró que hoy el PAN tiene una gran oportunidad de ganar la gubernatura de este estado, “…apoyaré en todo momento a los candidatos del blanquiazul, ya que el partido está por encima de cualquier aspiración personal…”



Como parte de las actividades de este día, Moreno Valle sostuvo un encuentro con empresarios integrantes de CANACINTRA, donde aseguró que en materia económica todo va al revés, vivimos la inflación más alta de la historia derivada del aumento a los combustibles y el aumento a las tasas de interés.



En este sentido puntualizó que es necesario una reforma hacendaria integral que no solo sea recaudatoria, si no que sea promotora de empleos.



Es necesario, dijo, que todos paguen impuestos bajo un régimen simplificado, que permita pagar inclusive a los comerciantes informales y los libre de las extorsiones de los líderes y funcionarios corruptos.



Veo con preocupación que no se están tomando las medidas adecuadas para mejorar la economía del país, señaló.



Al ser cuestionado sobre la impunidad y corrupción, aseguró que su propuesta es la revisión patrimonial de policías y funcionarios de todos los niveles, así como exámenes toxicológicos, pues hay funcionarios de mediano nivel que solo viven del servicio público y que viven en la opulencia.



elpais@imagenzac.com.mx TEPIC, Nayarit.- Acción Nacional tiene que ser la alternativa de cambio con rumbo responsable que México necesita a través de la suma de ciudadanos y otras fuerzas políticas, afirmó Rafael Moreno Valle, al reunirse con militantes.Nuestro deber como panistas es luchar contra el populismo que sobre simplifica las soluciones, quiebran las economías de los países como lo han hecho en Venezuela y no queremos eso para México.Aseguró que hoy el PAN tiene una gran oportunidad de ganar la gubernatura de este estado, “…apoyaré en todo momento a los candidatos del blanquiazul, ya que el partido está por encima de cualquier aspiración personal…”Como parte de las actividades de este día, Moreno Valle sostuvo un encuentro con empresarios integrantes de CANACINTRA, donde aseguró que en materia económica todo va al revés, vivimos la inflación más alta de la historia derivada del aumento a los combustibles y el aumento a las tasas de interés.En este sentido puntualizó que es necesario una reforma hacendaria integral que no solo sea recaudatoria, si no que sea promotora de empleos.Es necesario, dijo, que todos paguen impuestos bajo un régimen simplificado, que permita pagar inclusive a los comerciantes informales y los libre de las extorsiones de los líderes y funcionarios corruptos.Veo con preocupación que no se están tomando las medidas adecuadas para mejorar la economía del país, señaló.Al ser cuestionado sobre la impunidad y corrupción, aseguró que su propuesta es la revisión patrimonial de policías y funcionarios de todos los niveles, así como exámenes toxicológicos, pues hay funcionarios de mediano nivel que solo viven del servicio público y que viven en la opulencia. Agregar a favoritos pan

rafael moreno valle

méxico

elecciones presidenciales