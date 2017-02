El papel del hombre en la planeación familiar: vasectomía sin bisturí Excélsior

Esta medida para el control de la natalidad consiste en la sección y ligadura de los conductos deferentes (canales eyaculatorios), lo que ocasionará que el semen expulsado no contenga espermatozoides; el proceso nació en 1974 por el doctor de origen chino, Shunqiang Li y fue adoptado por la SSa en 1993, como parte de su Programa de Planificación Familiar. A la fecha, más de 300 médicos (hombres y mujeres), se han acreditado en esta técnica de natalidad, lo que la ha convertido en la segunda fuente proveedora de la vasectomía sin bisturí en el sector de salud público. Asimismo, se han realizado de manera, sin costo alguno, cerca de 200 mil vasectomías”, detalló la Secretaría de Salud.

Con esto, el órgano gubernamental asegura que esta técnica tiene sus retos para con la sociedad actual; busca incentivar una mayor participación del hombre en la adopción de métodos anticonceptivos para la regulación de la fertilidad y así fortalecer su papel en la anticoncepción quirúrgica voluntaria.



En este sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) resalta a través de su sitio web oficial, www.imss.gob.mx, que la vasectomía sin bisturí ‘es un método anticonceptivo permanente o definitivo para el hombre que ya tiene el número de hijos deseados, y que recibió previamente consejería’; la intervención médica consiste en lo siguiente: Se realiza con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan espermatozoides. (El procedimiento) impide el paso de espermatozoides, los cuales siguen produciendo, pero se absorben por el organismo”.



CIUDAD DE MÉXICO.- La planeación familiar depende de las dos personas involucradas en una relación amorosa, y no puede quedar a juicio y consideración de una sola de las partes; por ende, la Secretaría de Salud (SSa) fortalece el papel del hombre en la anticoncepción quirúrgica voluntaria a través de la técnica de la vasectomía sin bisturí.

