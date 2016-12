El paso de Luis Amador por la Casa de la Cultura de Zacatecas Daniel Torres

Para el profesor ésta ha sido una breve pero importante oportunidad de poner en práctica sus conocimientos forjados como docente de artes, trabajo que desempeñó durante más de 30 años.



Durante su fugaz gestión del espacio cultural ha logrado que un sinfín de cantantes, grupos de danza y exposiciones se presenten, ya que según el maestro, no ha habido un solo día sin actividades dentro del recinto.

Aseguró que no está de acuerdo en que este tipo de lugares sirvan como salones para fiestas, ya que se deterioran gravemente sus estructuras y se descuidan en el aspecto de la limpieza.



Actualmente las cuatro salas de exposiciones temporales están ocupadas por importantes piezas de arte que van desde el trabajo de personas con capacidades diferentes, hasta fotografías del Zacatecas antiguo.



Amador Jáquez es originario de Sombrerete, Zacatecas pero desde muy pequeño se mudó hacia Celaya, Guanajuato, donde comenzó a formarse como profesor de educación primaria en una Escuela Normal Básica.

Más tarde estudió en la Ciudad de México, pero dejó inconcluso su trayecto, pues fue victima de la inseguridad, y hasta años más tarde egresó como profesor de la Normal Superior de Durango.



Tiene habilidades para esculpir cerámica, en canto, música, guitarra, serigrafía y claramente en su más grande pasión la danza.



Durante su estancia en la Secundaria Técnica 1, institución de la que se jubiló hace poco más de un año, conoció al maestro Manuel Hernández de Alba.



Para el año 2003 comenzaron a trabajar juntos en la Compañía de Danza Mazatl Ollin, la cual continúa activa con presentaciones en el estado y alrededor del país.



