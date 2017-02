El PED, alineado a la realidad Juan Francisco del Real Sánchez

Compartir: Liga Compartir: Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021, en esta ocasión aprobado por los diputados locales y consensado con la ciudadanía a través de diversos foros regionales, municipales y redes sociales por internet, lo que permite priorizar las acciones de gobierno en los próximos cinco años.



Algunas críticas sin sustento, no porque sean críticas, sino porque no dan a conocer sus argumentos, dicen que es un Plan Estatal alejado a la realidad que vive Zacatecas, una valoración sistemática que no solo adolece de explicaciones, sino que también de falta de sensibilidad y visión de lo que realmente ocupa nuestro estado. Una de las principales demandas que durante campaña, y ya una vez iniciado el Gobierno han sido reiterativas son el tema de seguridad, empleo y la lucha contra la corrupción, tres elementos que impiden el desarrollo de cualquier entidad, por ende representan ingobernabilidad y nula confianza de la ciudadanía en sus autoridades.



Las mismas actitudes y mismas acciones no podrán llevar a un Gobierno a mejorar en cada una de sus acciones, por eso cada acción de Gobierno debe ser medible si quiere ser creíble, para así poder mejorar y rectificar el camino en caso que sea necesario, por eso un elemento de partida será la creación del Sistema Estatal de Evaluación como un mecanismo que permita el control, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.



El centro de las políticas públicas del Gobierno estarán encabezadas por cuatro principios rectores que son la Austeridad, Honestidad, Eficiencia y Eficacia, solo así podrán ser cumplidos los cuatro ejes estratégicos: 1. Gobierno Abierto y de Resultados 2. Seguridad Humana 3. Competitividad y Prosperidad 4. Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, ejes que resultan prioritarios para incrustar la realidad de Zacatecas en una dinámica con pleno respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos y enfocado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas.



