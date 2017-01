El PES, sin comunicación con su diputada Iris Aguirre Gema Gallegos

Daniel Carranza, presidente del partido, dijo que como partido tienen su posicionamiento, sin embargo “somos respetuosos con nuestra diputada Iris Aguirre, con cómo está moviendo las herramientas legislativas y somos un poco ajenos por el respeto que hacemos; es una manifestación muy personal de ella”.



El líder estatal del partido dijo que esta situación se tendrá que canalizar a la Comisión de Honor y Justicia del partido y serán ellos quienes decidan qué es lo que procede con la diputada local.



Nosotros, expuso, la acompañamos a dar una disculpa pública porque estamos enfocados en nuestros militantes.



Agregó que sabe que ella ha estado trabajando y gestionando apoyos para migrantes.



Cuestionado sobre si ha tenido acercamiento con la legisladora local, reconoció que no lo ha hecho porque ella está fuera del estado.



Recalcó que como partidos trabajan en favor de la ciudadanía y de los migrantes.



Sobre este respecto, la representante legal del partido se limitó a decir que conocían la nota, pero que no discutirían de la veracidad de ella.



Cabe destacar que esta casa editorial tiene documentos y un audio que comprueban que Aguirre dio 12 mil pesos a un joven, con la cantidad que le regresará 11 mil 500.



Cuando el estudiante no cumplió con ello, ella lo acusó de cometer un robo y le dijo que él valía más que 12 mil pesos.



“Yo entiendo perfectamente los documentos que se firman, porque son indicaciones que nos da la Legislatura, porque no cubre conceptos de capacitación y yo tuve una capacitación, pero lo que tú nos estás haciendo es un robo”, manifestó.



Se manifiestan contra Ford

Daniel Carranza informó que sus militantes se manifiestan frente a cada concesionaria de Ford.



La representante legal del partido, Maricela Gurrola, expuso que esto obedece a que Ford tomó la decisión de cancelar una planta en San Luis Potosí, en la que les habían dado muchos beneficios, como la condonación de impuestos nómina y predial.



Debido a ellos agregó se perdieron 2 mil 800 empleos, por lo que urgió a la Federación y al Estado a crear más fuentes de empleo.



Mientras que Zaid Gómez Escalante dijo que “si no lo hacen ellos, hagámoslo nosotros”.



