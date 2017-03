El peso logra fortalecerse; ayer, el dólar cotizó menos de 20 pesos Excélsior

​La paridad peso-dólar cerró operaciones en 19.54 pesos por divisa en el mercado interbancario, mientras que en ventanillas la divisa se vendió al público en 19.80 pesos.



Ayer el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que un buen acuerdo comercial entre México y Estados Unidos puede reflejar un tipo de cambio más apreciado. Luego de las declaraciones de Ross, el peso inició su apreciación para cerrar ayer en ventanillas bancarias en 19.80 pesos, algo no visto desde el pasado 8 de noviembre de 2016. La semana previa, la moneda mexicana cerró con ganancia de 2.71%.

EL DÓLAR, POR DEBAJO DE 20 PESOS

El peso se irá apreciando en la medida que se disipe la incertidumbre sobre el futuro de la relación bilateral México-Estados Unidos y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, en entrevista para Grupo Imagen, Primera Emisión, con Pascal Beltrán del Río.



Así, coincidió con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, en el sentido de que un buen acuerdo comercial México-Estados puede reflejar un tipo de cambio más apreciado.



Luego de las declaraciones de Ross, el dólar inició su baja para cerrar ayer en ventanillas bancarias en 19.80 pesos, algo no visto desde el 8 de noviembre de 2016.



Meade expresó su convicción en que, tras la renegociación, el TLCAN seguirá dando valor a los tres socios.



Después, al término de un encuentro privado con consejeros de Citibanamex, en entrevista concedida a representantes de medios de comunicación, refrendó el interés de México por alcanzar “un acuerdo sensible” con Estados Unidos, para permanecer como una economía competitiva, atractiva a la inversión.



Al ser cuestionado sobre la expectativa de la dependencia a su cargo con relación al nivel que podrá alcanzar la paridad peso dólar en los próximos días, se concretó a ratificar el compromiso de México para mantener un tipo de cambio flexible, que reaccionará a las noticias, buenas o malas, pero enviará señales de certeza.



ERROR SUSPENDER LAS INVERSIONES



Meade aseguró que sería un error suspender inversiones en México por causa de la incertidumbre sobre la redefinición de la relación bilateral con Estados Unidos, “porque nuestra economía ha mostrado solidez ante los retos que le ha impuesto el exterior”.



Primero ante el Consejo Empresarial de América Latina y después ante los consejeros de Citibanamex, refrendó el compromiso del gobierno mexicano para mantener al país como un destino competitivo y atractivo a la inversión.



Recordó que el gobierno lleva varias acciones con ese propósito, entre las que mencionó la modernización de carreteras y el aprovechamiento del Fondo Nacional de Infraestructura, la capitalización de la banca de desarrollo y los esquemas de Asociaciones Público-Privadas.



IMPULSO DESDE EL NORTE



El peso mexicano se apreció ayer 2.25 por ciento, y se colocó por debajo de la barrera de las 20 unidades por dólar en ventanilla.



La moneda cerró en 19.54 pesos en el mercado spot, mientras que en ventanillas bancarias el dólar se vendió en 19.80 pesos.



Cabe mencionar que, en casas de cambio del AICM, la divisa estadunidense cotizó en 18.80 pesos a la compra y 19.05 pesos a la venta.



En la semana el peso logró ganar al dólar 2.15 por ciento, con lo que acumuló una apreciación en el año de 5.74 por ciento, por lo que es la divisa más apreciada de 2017.



El peso resultó apuntalado por los comentarios de Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU, quien señaló ayer por la mañana que si México y su país logran renegociar un buen acuerdo comercial, el peso, que ha perdido por preocupaciones en relación al TLCAN, debería recuperarse mucho.



El funcionario emitió otros comentarios que a los mercados les parecieron favorables a México, por ejemplo, que las reglas de origen deberían ser menos permisivas respecto al origen de los insumos cuando se trata de países que no están en el TLCAN.



