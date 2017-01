El precio del pasaje subirá "inminentemente": secretaria General de Gobierno Karina Navarrete

Destacó que hasta el momento no se ha aprobado un aumento al pasaje público, sin embargo “de manera inminente” sí existirá un aumento debido a los costos del combustible.

“Por nuestra parte en este momento no vamos aumentar el precio, pero inminentemente va a aumentar el precio de pasaje, porque al aumentar la gasolina forzosamente los gastos aumentan”, dijo la secretaria General de Gobierno.

Asimismo, detalló que el gobierno estatal, junto a la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTV) establecerán una mesa de estudio con la intención de buscar y analizar el incremento del precio del pasaje y el mejoramiento del transporte público.

“Lo que se pretende en Zacatecas es mejorar el transporte público, mejorar la condición de los taxistas que se tenga un comprobante de pago, que se tenga un boleto, paraderos dignos con señalización y saber con exactitud en qué tiempo llega la ruta que va a tomar el pasaje”, explicó.

La funcionaria reconoció que aún hacen falta muchos aspectos que incrementar; invertir y mejorar en las unidades de los transportistas, así como en cuestión de prestaciones, impuestos de los transportistas y la acreditación de que se está trabajando como chofer. .

Agregó que la iniciativa es respaldada por el apoyo de los transportistas y concesionarios, además de buscar “que el incremento no afecte a los usuarios”.

Asimismo, Miguel Rivera Villa, titular de la DTTV aseveró que “no hemos dejado de hacer lo que nos corresponde” y que se han paralizado cuatro unidades por aumentar los precios del pasaje.

Respecto a que se mantenga la presencia de Uber en el estado, expresó que “es referencia” que obliga a mejorar el servicio público.



