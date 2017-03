El precio del pasaje tendrá que subir cada año: Miguel Rivera Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)



El director de Tránsito reconoció que hay grandes deficiencias del servicio y por ello se hará una revisión a fondo. Después de que se aumentara el costo del pasaje urbano un peso, el funcionario estatal manifestó que antes del incremento se realizó de acuerdo a un estudio técnico y financiero.



Por primera vez en el estado, destacó el servidor público, se creó una Comisión Estatal del Tránsito y Transporte Urbano que atenderá los temas de tarifas, entrega de concesiones, reglamento interno y estrategias viales. Añadió que una de las primeras labores de la comisión fue establecer acuerdos con los concesionarios para incrementar un peso al costo del pasaje.



“Se decidió, por la unanimidad de la votación, solamente hacer un aumento de un peso y no de 1.50 o 3 pesos, como eran las expectativas de los concesionarios”, dijo.



Ante los señalamientos de los choferes de algunas rutas de que no era suficiente el aumento, Rivera insistió en que se realizó un estudio para determinar el reajuste del costo, donde se trataron todos los puntos técnicos, económicos y legales.



“No se dejó ni un solo elemento de contemplarse y, evidentemente, nos ajustamos a lo que la ley establece; la determinación se buscó tratando de proteger a las familias zacatecanas”, expresó el director de Tránsito.



Recordó que el precio del servicio tenía más de dos años sin incrementar, pero ahora cada año se tendrá que hacer el reajuste necesario, de acuerdo al costo de los insumos y la calidad del servicio, para no afectar a los concesionarios.



Asimismo, expuso que la capital tiene una unidad para cada 655 habitantes y es necesario realizar una revisión de las condiciones en las que se ofrece el servicio, ya que se detectaron grandes deficiencias.



“El transporte pasa por momentos complicados, se requiere profundizar sobre el tema respeto a la restructuración y modernización que nos permita alcanzar una mejor calidad del servicio”, dijo.



Miguel Rivera explicó que la nueva comisión realizó 16 recomendaciones a los transportistas, entre las que destacaron el incumplimiento de los horarios, el exceso de pasajeros, la no otorgación de descuentos y las malas condiciones de las unidades.



El director de Tránsito anunció que en un mes se reunirán para revisar las atenciones que se dieron a las recomendaciones y, en seis meses, realizar los trabajos de modernización del transporte público.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- El aumento en la tarifa del transporte público es justo y se deberá realizar cada año, consideró Miguel Rivera Villa.El director de Tránsito reconoció que hay grandes deficiencias del servicio y por ello se hará una revisión a fondo. Después de que se aumentara el costo del pasaje urbano un peso, el funcionario estatal manifestó que antes del incremento se realizó de acuerdo a un estudio técnico y financiero.Por primera vez en el estado, destacó el servidor público, se creó una Comisión Estatal del Tránsito y Transporte Urbano que atenderá los temas de tarifas, entrega de concesiones, reglamento interno y estrategias viales. Añadió que una de las primeras labores de la comisión fue establecer acuerdos con los concesionarios para incrementar un peso al costo del pasaje.“Se decidió, por la unanimidad de la votación, solamente hacer un aumento de un peso y no de 1.50 o 3 pesos, como eran las expectativas de los concesionarios”, dijo.Ante los señalamientos de los choferes de algunas rutas de que no era suficiente el aumento, Rivera insistió en que se realizó un estudio para determinar el reajuste del costo, donde se trataron todos los puntos técnicos, económicos y legales.“No se dejó ni un solo elemento de contemplarse y, evidentemente, nos ajustamos a lo que la ley establece; la determinación se buscó tratando de proteger a las familias zacatecanas”, expresó el director de Tránsito.Recordó que el precio del servicio tenía más de dos años sin incrementar, pero ahora cada año se tendrá que hacer el reajuste necesario, de acuerdo al costo de los insumos y la calidad del servicio, para no afectar a los concesionarios.Asimismo, expuso que la capital tiene una unidad para cada 655 habitantes y es necesario realizar una revisión de las condiciones en las que se ofrece el servicio, ya que se detectaron grandes deficiencias.“El transporte pasa por momentos complicados, se requiere profundizar sobre el tema respeto a la restructuración y modernización que nos permita alcanzar una mejor calidad del servicio”, dijo.Miguel Rivera explicó que la nueva comisión realizó 16 recomendaciones a los transportistas, entre las que destacaron el incumplimiento de los horarios, el exceso de pasajeros, la no otorgación de descuentos y las malas condiciones de las unidades.El director de Tránsito anunció que en un mes se reunirán para revisar las atenciones que se dieron a las recomendaciones y, en seis meses, realizar los trabajos de modernización del transporte público. Agregar a favoritos tránsito

zacatecas

miguel rivera sánchez

transporte público