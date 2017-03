El PRI se llevará un chasco en 2017-18; el PAN ganará: Anaya Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



El dirigente blanquiazul reiteró para Imagen Informativa Primera Edición que ‘hay que hacer memoria’: la devaluación del peso frente al dólar, los altos índices de inseguridad que se viven en el Estado de México —Alfredo del Mazo Maza y Josefina Vázquez Mota son los competidores—, la corrupción y desfalcoen las administraciones estatales. Estamos listos para gobernar México, (pues) el país está de cabeza: la economía no crece ni a la mitad de lo que creció cuando gobernó Acción Nacional; el PRI ha endeudado de manera irresponsable al país. Hoy (el déficit) asciende al 50 por ciento del (Producto Interno Bruto) PIB. En el (Edomex) los secuestros, el robo de vehículos, la pobreza (…) crece”.

Resuelto y firme en sus palabras, el presidente nacional del PAN aclaró que el PRI dejará de gobernar, y se despedirá del poder desde este 2017: ‘estoy convencido’ de que así sucederá porque la población sabe que México necesita un cambio que el PRI, coalición ‘aferrada al poder’, no proporcionará ‘porque sólo le preocupa ganar elecciones’. Contamos con Vázquez Mota y sabemos de su honorabilidad, honradez, transparencia, tendremos excelentes resultados y (apego a la ley). No coincido en absoluto con las declaraciones que hace el PRI, asegurando que se mantendrán en el poder. Creo que no hay que hacer análisis de ese tipo porque ya lo han hecho antes y terminaron por equivocarse.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ‘se llevará un chasco’ para los comicios estatales de 2017 y el presidencial de 2018, pues la gente sabe que el tricolor ‘no es una opción’, además de que no ha mostrado la capacidad necesaria para dirigir al país, sentenció Ricardo Anaya Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN).En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.El dirigente blanquiazul reiteró para Imagen Informativa Primera Edición que ‘hay que hacer memoria’: la devaluación del peso frente al dólar, los altos índices de inseguridad que se viven en el Estado de México —Alfredo del Mazo Maza y Josefina Vázquez Mota son los competidores—, la corrupción y desfalcoen las administraciones estatales.Resuelto y firme en sus palabras, el presidente nacional del PAN aclaró que el PRI dejará de gobernar, y se despedirá del poder desde este 2017: ‘estoy convencido’ de que así sucederá porque la población sabe que México necesita un cambio que el PRI, coalición ‘aferrada al poder’, no proporcionará ‘porque sólo le preocupa ganar elecciones’. Agregar a favoritos pri

pan

elecciones

ricardo anaya