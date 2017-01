#Video El que tenga coche, que lo mantenga: Carmen Salinas Excélsior

Pagando tanto por gasolina. El que tenga coche, que lo mantenga, no hay de otra 'carnal'", puntualiza la diputada.



La legisladora fue consultada sobre los incrementos y una parte de la declaración fue subida a redes sociales por @subrayadomx …pagando tanto por gasolina. El que tenga coche, que lo mantenga, no hay de otra ‘carnal’”, puntualiza la diputada. El señalamiento pronto fue cuestionado en redes sociales, donde se evidenció el salario que percibe: Una dieta de 74 mil pesos, a los que se suman 45 mil 786 pesos por asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos por atención ciudadana.





La también productora y actriz aseguró que “era necesario todo lo sucedido porque ya no podía estar el gobierno subsidiando tanta gasolina”.



​Y agregó: Prefiero que subsidien las casas a los pobres, claro, de eso se aprovechan otros partidos, pero hay que tener tamaños para decir, ya no más subsidio, el que quiera azul celeste, que le cueste”.



CIUDAD DE MÉXICO.- Polémica resultó la postura de la diputada Carmen Salinas sobre el 'gasolinazo': El que tenga automóvil, que lo mantenga. La legisladora fue consultada sobre los incrementos y una parte de la declaración fue subida a redes sociales por @subrayadomx. El señalamiento pronto fue cuestionado en redes sociales, donde se evidenció el salario que percibe: Una dieta de 74 mil pesos, a los que se suman 45 mil 786 pesos por asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos por atención ciudadana.

