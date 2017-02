El Real Madrid gana y se mantiene el líder AP

Compartir: Liga Compartir: (AP) Real Madrid respondió horas después con otra victoria a domicilio, 3-1 frente al colista Osasuna, para seguir liderando el campeonato por la fecha 22.



Los blancos, ya con 49 puntos, recuperaron la punta que ocupó transitoriamente el Barsa con 48 y tienen, además, dos partidos pendientes contra Valencia y Celta de Vigo.



Cristiano Ronaldo abrió la cuenta a los 24 minutos por el Madrid, que permitió el momentáneo empate de Sergio León (33) antes de decantar la balanza por vía de Isco Alarcón (62) y ampliar en los descuentos gracias a Lucas Vázquez.



"No cambia nada, esto va a ser hasta el final así", advirtió el técnico madridista Zinedine Zidane sobre la lucha por el título. "Sabemos que no nos podemos relajar y tenemos que seguir esta línea hasta el final, que va a ser difícil y cada oportunidad tenemos que intentar sumar".



La mala noticia para el Madrid, que enfrenta el miércoles al Napoli por la Liga de Campeones, fue la lesión del lateral Danilo.



Con una demostración de poderío, el Barsa se impuso en cancha del Alavés, contra quien también deberá disputar en mayo la final de la Copa del Rey.



El técnico argentino Mauricio Pellegrino acapara elogios desde que el equipo vitoriano saliera con un triunfo de 2-1 de la cancha del Barsa en la tercera fecha, pero Suárez y Messi se encargaron de cobrarse justa venganza en feudo vasco.



Suárez abrió el marcador a los 37 minutos y luego facilitó los tantos de Neymar (40), Alexis Ruano (63), en propia puerta, e Ivan Rakitic (65), antes de cerrar él mismo la cuenta a los 67. El único gol que no contó con participación del ariete uruguayo fue el de Lionel Messi (59), forjado tras robo y remate del argentino cerca del área local.



Tras su doblete, Suárez acumula 10 tantos en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, y lidera la tabla de cañoneros con 18 dianas, por las 17 de Messi.



Alavés buscó hacer daño al Barsa pero, tras un arranque fulgurante por parte de ambos equipos, Suárez subió el primer gol a pase de Aleix Vidal.



El uruguayo, instintivo en el área chica, remató de primeras entre las piernas del arquero y luego facilitó el segundo a Neymar, cuando peleó un pase picado de Messi y cabeceó la pelota para el empuje del brasileño.



Tuvo ocasión el Alavés de meterse de nuevo en el partido tras el descanso, pero el venezolano Christian Santos marró un claro remate tras goloso cruce de Theo Hernández y el equipo de Pellegrino bajó definitivamente la cabeza con el tercero de Messi, voraz depredador en la presión, robo y latigazo por debajo del cuerpo de Fernando Pacheco.



Habilitado por Suárez, La Pulga se coló luego en el corazón del área y obligó a una atropellada intervención de Ruano, quien acabó impactando el balón hacia su propio arco.



Herido el equipo local, los azulgranas se lanzaron por más al contraataque y, tras una larga carrera, Suárez dejó un balón de taco para que Rakitic disparara violentamente al rincón más lejano.



La guinda definitiva se la llevó el charrúa, nuevamente atento a un despeje del portero a tiro de Neymar, y hábil al armar la volea inapelable.



Sin mayor preocupación que reservar fuerzas para el partido del martes contra el PSG en Champions, el Barsa lamentó la lesión de Vidal en el tramo final.



"Fue un partido completo. Nos sobró media hora", resumió el técnico, Luis Enrique.



Zidane apostó por un esquema con tres centrales en el Madrid, pero el equipo blanco pecó de falta de control ante un Osasuna sobrado de motivos para la pelea.



Un error de Salvatore Sirigu, permitió adelantarse a los visitantes con un zapatazo seco de Cristiano que se coló entre las piernas del arquero.



Asistente en la jugada, Karim Benzema pudo subir el segundo, pero Sirigu se redimió al rebañarle el balón en el área chica. Por entonces, el Madrid ya había permitido la igualada rojilla en escapada de León, pícaro al levantar la pelota sobre Keylor Navas en su apurada salida.



El portero costarricense debió estirarse a fondo para evitar otro tanto del delantero local, quien arrancó el segundo tiempo con una rosca envenenada.



Aunque no mejoró su juego, el Madrid sí logró ponerse de nuevo en ventaja gracias a Isco, benefactor de un balón suelto tras conducción de Benzema.



El tercero lo subió Vázquez después de que Cristiano dejara pasar el balón para que lo picara el canterano por encima del arquero.



Betis y Valencia igualaron sin goles en el primer cotejo de la jornada, que registró también la remontada del Athletic de Bilbao, 2-1 sobre el Deportivo La Coruña.



Los deportivistas, que siguen sin ganar en 2017, marcaron primero gracias a Emre Colak (42), pero Iker Munian (71) y Aritz Aduriz (89) dieron la vuelta al marcador por el Athletic, actual séptimo clasificado.



