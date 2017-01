El Recreo: Rebelión ciudadana contra privilegios J. Luis Medina Lizalde

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Algunos gobernadores han reaccionado disminuyendo sus emolumentos creando una presión ciudadana sobre todos los detentadores de cargos públicos incluidos por la opinión pública en el círculo de privilegiados, en Zacatecas.



Alejandro Tello hizo el anuncio de que él y sus funcionarios reducirán un 20% de sus ingresos y con ello desató reacciones que nos describen la contextura moral de la clase gobernante.



Zacatecas no se salva de la cultura del derroche de fondos públicos, originado en la frivolidad e inconsciencia. Hacer la feria con los artistas más caros se convirtió en meta de buen gobierno,caprichosas remodelaciones de oficinas, vehículos caros, vacaciones en el extranjero, viajes absurdos a Europa hasta de modestos regidores con banales pretextos se combinaron con la incorporación de equipos políticos a las nóminas publicas hasta heredar una sobrecarga de trabajadores onerosa a más no poder, así como despidos arbitrarios inspirados en móviles sectarios que culminan con laudos favorables al despedido y que paga el contribuyente, sin que el irresponsable en pasajera función de patrón asuma las consecuencias. Se explica la irritación ciudadana en contra de la élite de los poderes públicos y alta burocracia de órganos autónomos.



La resistencia a lo anunciado por el gobernador es evidente, no es de extrañar, los altos puestos públicos en tiempos de decadencia son una chamba, no una causa. Los medios de comunicación registran reacciones que van desde la simple negativa a acatar la directriz de “su jefe político” hasta la argumentación de que eso no resuelve el problema y que eso es “populismo”, asumiendo la lógica de Vicente Fox cuando argumenta contra la sentida demanda de cancelar las pensiones de los ex presidente.

El gesto de Tello es eso, un gesto simbólico de nula relevancia para las finanzas públicas, útil para lidiar momentáneamente con ciudadanía enfurecida pero nada más, pero la situación del País no está para medidas cosméticas, es la hora de impulsar el saneamiento de las finanzas públicas distinto al de incrementar impuestos y contraer deuda. El debate al respecto será intenso y extenso en los tiempos por venir.



El guardadito para estimular

Tello dispone para el presente año de más de 678 millones de pesos para “estímulos” que podrá otorgar cada quincena, cada mes o por una sola ocasión durante el año a quien decida, lo que implica que puede otorgar discrecionalmente hasta 200 mil pesos mensuales a los favoritos, siendo este recurso el que permite que los altos ingresos de la élite de la administración sean muy superiores al oficialmente consignado, es hora de terminar con esta simulación que tiene ya su tiempo.



El exhorto del gobernador a las cúpulas de los otros poderes para que disminuyan sus ingresos es muy pertinente.



El Poder Legislativo tiene inmejorable ocasión para deshacerse de las absurdamente denominadas “herramientas legislativas” y los miembros del Poder Judicial que cancelen el Seguro Médico de Gastos Mayores, lo mismo que los magistrados electorales, y demás burócratas que dispongan de esta prestación aberrante en varios sentidos al otorgar con dinero público acceso a la medicina privada, a quienes por sus elevados ingresos mejor pueden solventar ese gasto.



No todo se reduce a salarios y prestaciones de la élite, si hay espíritu de rectificación el gobierno de Tello debe poner fin al libertinaje con el que se afecta el interés público mediante obras mal planeadas, mal ejecutadas y con sobreprecio. Algún intento de recuperación del dinero que según la Auditoría Superior del Estado debe resarcirse a las arcas públicas y que su partido y aliados envía al archivo.



Hace...o se hace

El año se vislumbra de mucha protesta ciudadana. El gasolinazo desata ciclos económicos y políticos que pondrán a prueba el talento gobernante, las reformas estructurales ya no generan expectativas y sí inestabilidad.



Tiempos de cambios necesarios, Tello puede empujarlos o simular que lo hace con “gestos simbólicos”.

El gobernador mostró, en la fase legislativa del paquete económico que cuenta con el número suficiente de aliados permanentes y de “pago por evento” para emprender un programa integral de saneamiento financiero y derrote resistencias de los que tienen chamba bien pagada, no causa que les motive.

Son tiempos dónde la lucidez aconseja por supervivencia a los políticos buscar legitimidad en cada paso, en cada decisión, renunciar a gobernar sin la confianza ciudadana y dotar de credibilidad a la palabra propia.

Nos encontramos el jueves en el Recreo.



luismedinalizalde@gmail.com Una secuela política del gasolinazo se orienta al cuestionamiento ciudadano de los privilegios de la clase gobernante, la desigualdad social que se manifiesta en el contraste entre las remuneraciones de la alta burocracia y las que percibe el mexicano promedio irrita sobremanera en un momento de angustia colectiva por el porvenir inmediato.Algunos gobernadores han reaccionado disminuyendo sus emolumentos creando una presión ciudadana sobre todos los detentadores de cargos públicos incluidos por la opinión pública en el círculo de privilegiados, en Zacatecas.Alejandro Tello hizo el anuncio de que él y sus funcionarios reducirán un 20% de sus ingresos y con ello desató reacciones que nos describen la contextura moral de la clase gobernante.Zacatecas no se salva de la cultura del derroche de fondos públicos, originado en la frivolidad e inconsciencia. Hacer la feria con los artistas más caros se convirtió en meta de buen gobierno,caprichosas remodelaciones de oficinas, vehículos caros, vacaciones en el extranjero, viajes absurdos a Europa hasta de modestos regidores con banales pretextos se combinaron con la incorporación de equipos políticos a las nóminas publicas hasta heredar una sobrecarga de trabajadores onerosa a más no poder, así como despidos arbitrarios inspirados en móviles sectarios que culminan con laudos favorables al despedido y que paga el contribuyente, sin que el irresponsable en pasajera función de patrón asuma las consecuencias. Se explica la irritación ciudadana en contra de la élite de los poderes públicos y alta burocracia de órganos autónomos.La resistencia a lo anunciado por el gobernador es evidente, no es de extrañar, los altos puestos públicos en tiempos de decadencia son una chamba, no una causa. Los medios de comunicación registran reacciones que van desde la simple negativa a acatar la directriz de “su jefe político” hasta la argumentación de que eso no resuelve el problema y que eso es “populismo”, asumiendo la lógica de Vicente Fox cuando argumenta contra la sentida demanda de cancelar las pensiones de los ex presidente.El gesto de Tello es eso, un gesto simbólico de nula relevancia para las finanzas públicas, útil para lidiar momentáneamente con ciudadanía enfurecida pero nada más, pero la situación del País no está para medidas cosméticas, es la hora de impulsar el saneamiento de las finanzas públicas distinto al de incrementar impuestos y contraer deuda. El debate al respecto será intenso y extenso en los tiempos por venir.Tello dispone para el presente año de más de 678 millones de pesos para “estímulos” que podrá otorgar cada quincena, cada mes o por una sola ocasión durante el año a quien decida, lo que implica que puede otorgar discrecionalmente hasta 200 mil pesos mensuales a los favoritos, siendo este recurso el que permite que los altos ingresos de la élite de la administración sean muy superiores al oficialmente consignado, es hora de terminar con esta simulación que tiene ya su tiempo.El exhorto del gobernador a las cúpulas de los otros poderes para que disminuyan sus ingresos es muy pertinente.El Poder Legislativo tiene inmejorable ocasión para deshacerse de las absurdamente denominadas “herramientas legislativas” y los miembros del Poder Judicial que cancelen el Seguro Médico de Gastos Mayores, lo mismo que los magistrados electorales, y demás burócratas que dispongan de esta prestación aberrante en varios sentidos al otorgar con dinero público acceso a la medicina privada, a quienes por sus elevados ingresos mejor pueden solventar ese gasto.No todo se reduce a salarios y prestaciones de la élite, si hay espíritu de rectificación el gobierno de Tello debe poner fin al libertinaje con el que se afecta el interés público mediante obras mal planeadas, mal ejecutadas y con sobreprecio. Algún intento de recuperación del dinero que según la Auditoría Superior del Estado debe resarcirse a las arcas públicas y que su partido y aliados envía al archivo.El año se vislumbra de mucha protesta ciudadana. El gasolinazo desata ciclos económicos y políticos que pondrán a prueba el talento gobernante, las reformas estructurales ya no generan expectativas y sí inestabilidad.Tiempos de cambios necesarios, Tello puede empujarlos o simular que lo hace con “gestos simbólicos”.El gobernador mostró, en la fase legislativa del paquete económico que cuenta con el número suficiente de aliados permanentes y de “pago por evento” para emprender un programa integral de saneamiento financiero y derrote resistencias de los que tienen chamba bien pagada, no causa que les motive.Son tiempos dónde la lucidez aconseja por supervivencia a los políticos buscar legitimidad en cada paso, en cada decisión, renunciar a gobernar sin la confianza ciudadana y dotar de credibilidad a la palabra propia.Nos encontramos el jueves en el Recreo. Agregar a favoritos opinión

luis medina lizalde

herramientas legislativas

privilegios

zacatecas