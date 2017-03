El respeto al derecho ajeno Raúl Muñoz del Cojo

Abogado de profesión y político mexicano de origen indígena, se le conoce también como el Benemérito de las Américas y como recordará su frase mas común y con la que comienzo este espacio es “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Esto de los fines de semana largos y haciendo alusión al tema turístico nació hace algunos años con el fin de impulsar el turismo a nivel nacional. A diferencia del año pasado, en este 2017 disfrutaremos de todos estos puentes oficiales en tan solo 7 meses, punto que menciono por el beneficio de la comunidad turística de nuestro país y que estaremos esperando ansiosamente.

Si se pregunta el porqué del recuerdo de esta frase, le comento que en estos días he visto a mucha gente ensuciando mi ciudad natal Fresnillo y nuestra capital tirando la basura por las ventanas de sus autos.

Es una pena que a pesar de lo que aumentó la gasolina y el costo mismo de los autos haya dinero para moverse en vehículos, pero no haya inversión en nuestra educación.

Con la autoridad ciudadana que me corresponde pongo un tache a todos los que hacen esto y les recuerdo que el ser buen anfitrión ante cualquier visita dependerá mucho de nuestro comportamiento y de como tratemos a las personas. ¿Imagínese usted la impresión de esta gente al ver nuestras ciudades inundadas de basura?

La actitud de nosotros los zacatecanos debe ser siempre positiva, debemos ser corteses y por supuesto limpios. Como adultos tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos para que no tiren la basura, le recuerdo que usted es el espejo de las actitudes que tomen sus descendientes, si lo ven a usted haciéndolo, le aseguro ellos tomarán en mismo camino.

Le recuerdo una frase muy usada pero también muy cierta. La cuidad mas limpia no es la que mas se barre sino la que menos se ensucia y para que esto ocurra, todos deberemos estar involucrados.

Si camina por las calles donde todos transitamos y no en El Centro que es a donde van los turistas, se topará con las heces fecales de las mascotas que sacan a pasear ¿porqué somos tan sucios? Si tiene un perro sea responsable y recoja lo que deja en el camino, no creo necesite ese recuerdo como pista para regresar a su hogar ¿o si?. Considere también que entre mas grande es su mascota, mas grande es el deshecho que deja y no es nada agradable para los que no tenemos una compañía asi, toparnos con el recuerdo de la suya.

Otra de las cosas que sacamos a relucir frente a las visitas es la ignorancia vial con la que contamos. Es de dar vergüenza que cuando usamos un camellón para retornarnos, nos aferramos como si hubiera un imán en el lado izquierdo del mismo y lo convertimos casi en vuelta inglesa. ¿Porqué no dejar el carril interno para los que hacen lo mismo que nosotros? Tal vez no se haya dado cuenta pero cuando ese retorno esta en un cruce, interrumpimos la circulación de los autos que vienen en las otras calles.

¿Tiene usted algún viejito o alguien con capacidades diferentes en casa? Si no es así, le sugiero respete siempre los lugares asignados para este tipo de personas, estoy seguro no tiene idea lo que se ayuda a estas personas con estos lugares, por desgracia siempre verá usted a un inconsciente estacionado en esos espacios exclusivos.

Le recuerdo que la incapacidad mental de los que conducimos no es válida para el uso de estos lugares. Recuerde que la naturaleza de nuestra capital hace difícil el tránsito con estas personas, no sea ingrato y ayúdeles haciéndolos caminar lo menos posible.

Las cocheras son otro tema en el que el respeto no parece importarnos ¿porqué tener que esperar a que uno se quite para que la persona pueda salir? Aunque usted piense que es por poco tiempo, usted nunca sabe la urgencia que pueda llevar el prisionero de su falta de respeto, inconsciencia y poca actitud.

Si queda lejos de donde va le recuerdo que puede caminar o si quiere quedar mas cerca, pague un estacionamiento. Si conduce un auto tome en cuenta que a la par de derechos debe cumplir con sus obligaciones.

Finalmente recordarles a nuestros agentes de tránsito que la cortesía no esta peleada con la autoridad y por supuesto no quiero que se mal interprete esto.

Si su trabajo es agilizar la circulación o no permitir que los automóviles estén mal estacionados, le aseguro la gente los respetará mas si se portan correctamente y no como los patanes que suelen ser. La información que den a nuestros visitantes es indispensable para transiten bien y de paso se llevarán un buen sabor de boca.

Como verá para pasarla bien como local o turista y disfrutar siempre de Zacatecas o cualquier destino, la regla básica es el respeto. Disfrutemos este puente y atendamos al turista como se merece. Insisto, el respeto a los demás nos hace mejores anfitriones y ciudadanos. Hasta la próxima.



zacatecas

opinión

gobierno del estado