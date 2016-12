El Ropo Rodríguez no será regidor, confirma el Trijez Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Rodríguez fue candidato a la alcaldía. (Cortesía)

Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez) determinó que Rodríguez Navarro, quien fue candidato independiente a la presidencia municipal, no tenía derecho a una asignación directa como regidor por el solo hecho de haber obtenido el porcentaje del 3% de la votación.

Argumentaron que la Ley Electoral del Estado de Zacatecas no establece ese tipo de asignación.

Los ciudadanos Rodolfo Rodríguez Navarro y Rosa Guillermina Márquez Madrid, candidata número dos de la lista de regidores de representación proporcional presentada por el PRD, promovieron Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra del acuerdo mediante el cual el Consejo General del IEEZ asignó las regidurías por ese principio para integrar el Ayuntamiento de Zacatecas tras la pasada elección extraordinaria.

Respecto a las violaciones hechas valer por Guillermina Márquez, tres de los magistrados determinaron que contrario a lo señalado por la actora, el IEEZ si verificó que se cumpliera con los principios de paridad y alternancia de género en la etapa correspondiente al registro de las listas.

El magistrado presidente Juan de Jesús Alvarado Sánchez y la magistrada Norma Angélica Contreras Magadan manifestaron respecto al caso de Guillermina Márquez no estar de acuerdo con lo señalado por el resto de los magistrados.

Consideraron que la autoridad responsable debió implementar las medidas necesarias para lograr la efectividad del principio de paridad haciendo que trascendiera a la integración de las regidurías de representación proporcional.

Por votación, se determinó que la queja de Márquez tampoco procedió.



redaccion@imagenzac.com.mx Rodolfo El Ropo Rodríguez Navarro no será regidor de la capital, pese a que interpuso un recurso de inconformidad.Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez) determinó que Rodríguez Navarro, quien fue candidato independiente a la presidencia municipal, no tenía derecho a una asignación directa como regidor por el solo hecho de haber obtenido el porcentaje del 3% de la votación.Argumentaron que la Ley Electoral del Estado de Zacatecas no establece ese tipo de asignación.Los ciudadanos Rodolfo Rodríguez Navarro y Rosa Guillermina Márquez Madrid, candidata número dos de la lista de regidores de representación proporcional presentada por el PRD, promovieron Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra del acuerdo mediante el cual el Consejo General del IEEZ asignó las regidurías por ese principio para integrar el Ayuntamiento de Zacatecas tras la pasada elección extraordinaria.Respecto a las violaciones hechas valer por Guillermina Márquez, tres de los magistrados determinaron que contrario a lo señalado por la actora, el IEEZ si verificó que se cumpliera con los principios de paridad y alternancia de género en la etapa correspondiente al registro de las listas.El magistrado presidente Juan de Jesús Alvarado Sánchez y la magistrada Norma Angélica Contreras Magadan manifestaron respecto al caso de Guillermina Márquez no estar de acuerdo con lo señalado por el resto de los magistrados.Consideraron que la autoridad responsable debió implementar las medidas necesarias para lograr la efectividad del principio de paridad haciendo que trascendiera a la integración de las regidurías de representación proporcional.Por votación, se determinó que la queja de Márquez tampoco procedió. Agregar a favoritos rodolfo rodríguez navarro

el ropo

ieez

trijeez

capital de zacatecas