El Runrún: Apoya la SHCP a Zacatecas contra mineras    

Compartir: Liga Compartir: Artemio Ultreras. (Archivo) Alejandro Tello no está solo. La Secretaría de Hacienda de José Antonio Meade conoció el proyecto de gravamen ecológico y lo avaló. Y en su momento –revelan voces de la cúpula política de Zacatecas- Meade habría advertido a Tello que, dada la situación económica muy crítica del país, la Federación no podrá rescatar a ningún estado. Todos – sentenció el ministro- tendrán que rascarse con sus propias uñas.



Impuesto para ricos

Y para rascarse con sus uñas, muy a gusto, el gobierno de Zacatecas tendría todo el respaldo de Hacienda. Una roncha de urticaria sería la controversia judicial por el impuesto ecológico –llamado impuesto para los ricos- con la canadiense Goldcorp que fundó Rob McEwen; Peñoles del Grupo Bal que preside Alberto Bailleres y Grupo Modelo, séptima zona de Anheuser-Busch InBev que lidera Ricardo Tadeu-, creado para solventar el déficit educativo de 1,800 millones de pesos.



Utilidades millonarias

Técnicos de la Secretaría de Finanzas que trabajaron en el diseño del impuesto ecológico y de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente –en breve Tello anunciaría su creación- lamentan la poca solidaridad de las empresas más ricas con Zacatecas. Refieren que en 2016 la producción nacional de oro fue de 109 mil kilogramos. Su valor se estimó en 80 mil millones de pesos. Y descansó en tres empresas, las tres de Zacatecas: Peñoles con 239,485 onzas; Goldcorp 205,700 onzas y Minera Frisco con 103,340 onzas. Así pues –dicen los expertos- obtuvieron utilidades extraordinarias. Pese a ello se niegan a pagar impuestos para sanear las finanzas de la educación.



Experimentos peligrosos

Con el nombramiento de María Auxilio Tenorio como directora de la Policía Municipal de Zacatecas, la alcaldesa Judit Guerrero arriesga demasiado su futuro. A juicio de sus compañeros del PRI, de la cúpula que lidera Roberto Luévano hace experimentos muy peligrosos. Destacan que Judit no conocía a María Auxilio. Y por supuesto no la eligió como resultado de una evaluación de sus capacidades o trayectoria de cuatro años en la policía. Judit pidió al director de PEP, Gilberto Gutiérrez, le recomendara a un elemento de confianza. Y que fuera mujer. Así fue como llegó la comandanta Tenorio. Según los priistas, Judit apuesta su suerte a un volado. Y podría perderlo.



Pegaron de gritos

En el acuerdo de gobernanza entre Alejandro Tello y Ricardo Monreal –dicen los que tienen información clasificada- también estaría involucrada Verónica Yvett Hernández López de Lara, hija del político de Río Grande, Gumaro Elías Hernández y excandidata a diputada de Movimiento Ciudadano cuando lo regenteaban los Monreal. Por lo que se sabe, Verónica Ivette estuvo a un tris de llegar al Congreso –exactamente no se sabe a qué puesto-. Empero, el grupo parlamentario del PRI se enteró y puso el grito en el cielo. El más chillón habría sido el subcomandante alonsista Chema González Nava.



Líos entre priístas

En Jerez, la gran familia priísta no está tan unida como muchos piensan. Y como algunos dicen. Cuentan voces del ayuntamiento que el alcalde Fernando Uc cesó a Fabiola Villa, sobrina del regidor Alejandro Mercado, ambos cuadros del equipo político de Artemio Ultreras, al descubrir que éste pretendía influir más de lo conveniente en la toma de algunas decisiones. A la familia tricolor tampoco le gustó que Uc haya metido en lugar de Fabiola a Rafael Tinajero Berumen, operador político del excandidato independiente Felipe Salazar, quien se alejó del municipio para trabajar como asesor de la diputada verde, Julia Olguín.



La famosa mesita

Debutó en Zacatecas la mesita que utilizó Ricardo Monreal en las afueras de la delegación Cuauhtémoc en uno de sus desplantes populacheros. Antes de tomar posesión como delegado –ya había ganado la elección- Monreal atendía a vecinos que querían denunciar corruptelas del delegado anterior o pedir solución a sus problemas. La mesita le dio a Ricardo mucha popularidad. Ahora el mueble lo utiliza Saúl Monreal en sus giras por el estado. Anunció en redes sociales que donde quiera que vaya llevará su mesa para recibir quejas y peticiones que luego entregará al Peje Andrés Manuel López Obrador.



Más restaurantes

El restaurantero es, sin duda, el sector productivo con mayor dinamismo del estado. El cronista deportivo Enrique Garay –dijimos hace días- abrirá un comedor frente al Museo Zacatecano. Héctor Galaviz, exadministrativo del Instituto de Cultura, asociado con Fernando Mata, inauguró Al Punto. Pedro Lara busca un local en el Centro Histórico para abrir una sucursal de Che Bacán. Y Fuad Zaman Zajur intenta agrandar Acrópolis en el interior del abandonado y descuidado mercado González Ortega.



