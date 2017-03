El Runrún: Arde Fresnillo Francisco Gabriel Reynoso Torres

Amalia García. (Cortesía) Amalia García le abrió la puerta al crimen organizado, luego que a ella la secuestraron en la Ciudad de México, Fresnillo ha sido el municipio más peligroso de Zacatecas. Y aparece en estadísticas del INEGI entre los 50 más riesgosos de México. En 2015, de 333 asesinatos violentos que se cometieron en la entidad –casi uno por día- 112 tuvieron lugar en El Mineral. Las colonias Estación San José, Plateros, Francisco Villa y Plan de Ayala.



Paga consecuencias

A seis meses de iniciado el gobierno de Alejandro Tello y el municipal de José Haro, hoy Fresnillo vive momentos terribles. Todo parece indicar que paga las consecuencias de las reyertas del Ejecutivo con Rafael Pachiano, Conagua; Rosario Robles, Sedatu; Ildefonso Guajardo, STyPS; Marcela Andrade, Hacienda y Humberto Castillejos, consejero jurídico de la presidencia. Las brigadas muy temidas de la Marina se fueron para no volver; el Ejército permanece encerrado en su Comandancia de Infantería y realiza patrullajes cada Corpus y San Juan. Y la Policía Estatal Preventiva, con el argumento de que no le dan gasolina, hasta los operativos para supervisar carros “chocolate” suspendió.



Bacanales callejeros

En lo local, José Haro poco puede hacer contra el crimen organizado que, ahora mismo, de casos conocidos, tiene a cinco personas secuestradas. La Policía Municipal cuenta con 147 elementos. Suponiendo que todos estuvieran limpios, a cada uno toca cuidar a 1,500 fresnillenses. Una estrategia que los antreros, Benjamín Medrano entre ellos, consideran absurda, es cerrar discos y bares a la 1 de la mañana. Con ello se provoca que las calles y vehículos se conviertan en cantinas y mingitorios. Y no hay autoridad que se anime a intervenir. ¿Para qué le buscan tres pies al gato?



Tradición cortesana

Señoras y señores de la high class se preguntan si Alejandro Tello suprimirá la zona VIP en las presentaciones estelares en Plaza de Armas del 31 Festival Cultural. Con Amalia García y Miguel Alonso se apartaban las primeras 10 ó 15 filas para invitados especiales. Entraban por la puerta trasera y edecanes, después de invitarles refrescos, bocadillos y frutas, los conducían hasta sus lugares, en medio de la rechifla de la chusma. Damas popof se preguntan si Tello mantendrá esa tradición o aplicará una estrategia diferente.



La casa misteriosa

Ante la necedad de Chole Luévano y sus operadores cibernéticos, de que la casa misteriosa –el búnker de siete pisos ubicado en Paseo Solidaridad y Camino a La Bufa- es propiedad de Miguel Alonso y su familia, apareció el propietario para aclarar paradas. Dícese en los corrillos políticos que Luis Pérez Vecino, empresario de Fresnillo, buscó a La Chata para decirle que la finca es suya y que no tiene ninguna relación con los Alonso. Pese a ello, la exdiputada de Morena insiste en que la mansión es fruto de la corrupción del exgobernador.



Los achaques de AMLO

En el PRI nacional es pánico el que les provoca el paso de Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Tan es así –dicen en la cúpula local que lidera Roberto Luévano- que el mandamás tricolor Enrique Ochoa Reza utiliza los achaques físicos de El Peje para minimizarlo como candidato presidencial. Duda Ochoa, y así lo expone a la militancia en todas partes del país, que AMLO esté en condiciones óptimas de salud para contender por la silla del águila por tercera ocasión.



Bolsa de “moches”

Del presupuesto federal 2017, cada uno de los 500 diputados recibió 20 millones de pesos para llevarlos a su distrito y repartirlos como se le pegue la gana. En Zacatecas no se sabe cómo los distribuirán Claudia Anaya, Araceli Guerrero, Benjamín Medrano y Francisco Escobedo. Lo único cierto, en teoría, es que el dinero llegará hasta mayo o junio. Y que los legisladores deberán asignarlo para obras sin pedir ni recibir el “moche” tradicional. Por lo que se sabe, Benjamín llevaría 15 millones a Fresnillo y 5 a Nochistlán.



Color hormiga

Las cosas para el PRI en el Estado de México, rumbo a la elección de gobernador, están color de hormiga. Dos zacatecanos trabajan en la campaña de Alfredo del Mazo: Perla Martínez, extitular de la Semujer y Benjamín Medrano. Según la última encuesta, las preferencias por candidatos arrojan un empate técnico entre Del Mazo y Josefina Vázquez Mota del PAN: 28% aquel, 26% ésta. Muy cerca de ellos, con 26%, aparece Delfina Gómez de Morena. La medición indica que de agosto de 2016 a marzo de 2017, Del Mazo perdió dos puntos y Josefina siete. Y Delfina, en ascenso permanente, ganó seis puntos.





