El Runrún: Birló la UAZ $90 millones limpios a la Sagarpa  

Compartir: Liga Compartir: Armando Silva y el actual secretario administrativo, Gilberto Guerrero Sifuentes. Según el investigador del CIDE, Leonardo Núñez, que ahondó en el informe de la ASF de Juan Manuel Portal, la UAZ le “peló”, limpios de polvo y paja, 90 millones de pesos a la Sagarpa de José Calzada. Firmó un convenio para hacer una investigación social y entregó, de una empresa subcontratada a la que pagó 128 millones, un plagio descarado de textos de internet.



Como si nada

El fraude de la UAZ con recursos de Sagarpa es parte de un escándalo nacional. Porque otras universidades –documentó la ASF– también estafaron a Sagarpa y Sedesol de Rosario Robles. Pese a ello, el Wuacarector Antonio Guzmán sigue fresco como lechuga. Nada le quita el sueño. Dijo que pediría la renuncia a Guerrero Sifuentes, pero no pasó de ahí. Y el robo descarado de 90 millones de pesos que se atribuye a la UAZ, según parece, quedará impune.



Cancelan proyectos

Quizá por esos antecedentes turbios, la Sedatu de Rosario Robles canceló la firma de convenios que hoy haría con la UAZ del Wuacarector. Estaba previsto que Marcos Ibarra, coordinador de delegaciones, recorriera las unidades de Derecho y Economía y suscribiera contratos de colaboración. Inopinadamente todo quedó suspendió por tiempo indefinido. De todas formas Ibarra vendrá a Zacatecas. El pupilo de Pedro de León estará en Trancoso, con la alcaldesa Gloria Rosales, y en Guadalupe, con Enrique Flores.



Efecto dominó

La 62 Legislatura que preside Lyndiana Bugarín aún no responde a la Suprema Corte de Justicia que encabeza el ministro Luis María Aguilar, la demanda de controversia que interpuso Humberto Castillejos, abogado del presidente Enrique Peña, contra la Ley de Hacienda y sus impuestos ecológicos. Hasta ayer la Comisión de Puntos Constitucionales que preside la priísta Carolina Dávila, bajo la supervisión de la exprocuradora Leticia Soto, sólo había respondido al juzgado de distrito tres demandas de juicio de amparo interpuestas por sendas empresas mineras. Según expertos, si la presidencia gana la controversia, los amparos se anulan automáticamente porque desaparecerían todos los gravámenes ecológicos.



Patada de mula

Las fuerzas vivas del PRI en los municipios del Cañón de Juchipila ven a Julia Olguín como “bicho raro”. Y es que desde hace tiempo la diputada verde trabaja en reorganizar y fortalecer los comités municipales, no del Verde, sino del PRI. Y no oculta que quiere ser candidata a diputada federal en 2018 por la alianza PRI-Verde o solamente del PRI. Y eso es lo que al priísmo de la región le cayó como patada de mula en el trasero.



Truhanes de linaje

Dicen los que saben que los truhanes más temerarios no están en la UAZ. Destacan que en la escala social de figuras públicas corruptas, al líder sindical se le ha menospreciado. En los primeros lugares aparecen diputados, policías e inspectores de lo que sea. Empero, los dirigentes gremiales que venden huelgas, transan subrepticiamente con los patrones y reciben “estímulos” millonarios bajo el agua, son peces gordos, doble ancho, de la corrupción. Como ejemplo citan a Armando Moreira, exlíder del SUTSEMOP. A juicio de muchos burócratas, Moreira superó a sus antecesores Pedro García y Felipe Martínez Gallo.



Cargó con todo

Allegados a Miguel Toribio, nuevo líder del SUTSEMOP, afirman que el sindicato está totalmente quebrado. En la miseria. Dicen que Moreira dejó deudas por todas partes. Al dueño del edificio donde el sindicato tiene sus oficinas le deben seis meses, al menos. Además –destacan– Moreira cargó con muebles, computadoras y hasta con los módems de internet de Telmex. Recuerdan que como modesto trabajador del Congreso, Moreira vivía en una casa chica. Ahora habita una residencia de más de 6 millones de pesos en privada Minas, vecina de la Policía Estatal Preventiva.



Deudas de palabra

Por más que patalee el supuestamente encumbrado despacho contable Venegas Loera y Asociados, las cosas están claras. Su trabajo no fue formalmente contratado por el Cobaez –quizá Mario Caballero lo encargó bajo la mesa– Y la deuda que reclama no la pagará el actual titular Rafael Sánchez Andrade. Porque, además, los informes contables que presentó correspondientes a 2009, 2010 y 2011 fueron descalificados por el IMSS. Precisamente por ello Felipe Ramírez, sucesor de Caballero, no autorizó pagos a compromisos de palabra con Benjamín Venegas, representante del despacho. Y más porque el Seguro Social descalificó los informes del despacho. Martín López Ibarra, subdelegado del IMSS en Zacatecas, fue muy claro: no sirven.



