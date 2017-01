El Runrún: El club de los privilegiados Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello redujo su salario a 70 mil pesos, el IEEZ se ha convertido en el club de los privilegiados. Virgilio Rivera, presidente consejero, ayer anunció medidas de “severa abstinencia”. Empero, los salarios excepcionales que tienen él y los otros seis consejeros se mantienen intocables. Así, Virgilio, sin contar sus pensiones de la UAZ y el IFE, se convierte en uno de los funcionarios con mayores percepciones de Zacatecas. ﷯



Bajo el agua ﷯

Como consejero presidente del IEEZ, este año Virgilio recibirá 115 mil pesos nominales. Aparte, bonos y compensaciones. Los consejeros Adelaida Ávalos, Elisa Flemate, Olivia Castro, Jesús Fraustro, Eduardo Noyola y Manuel Ortega ganarán 69 mil pesos. Además, las recompensas que tradicionalmente se otorgan en el IEEZ bajo el agua.﷯



Comida corrida ﷯

El secretario de Turismo, Eduardo Yarto, sería el funcionario más damnificado con la estrategia de frugalidad de Alejandro Tello. Los alrededor de 70 mil pesos que dijo ganaría se convertirían en 55 mil. Y como ya no vivirá en un hotel del Issstezac, rentó una casa en el fraccionamiento La Cañada. Para colmo de males, dejará de comer cotidianamente en la Casa de Gobierno –Casa Bellagio-, por lo que tendrá que buscar una fonda chiquita que parezca restaurante para entrarle a la comida corrida que no le resulte muy gravosa.﷯



Sigue el pleito ﷯

﷯A casi 10 meses de que Pedro Iguanzo Varela declaró la guerra a Miguel Alonso y se unió a Ricardo y David Monreal en la contienda por la gubernatura, Periquín Inguanzo, por aquellos días secretario de Turismo, no ha podido reconciliarse con su papá y el resto de su familia. Y su otra familia, la política, la priísta, lo abandonó de facto. Ni Alonso ni Tello se acuerdan de que existe.﷯



Solo y desplumado ﷯

﷯Después de aquella declaración explosiva de don Perico contra Miguel Alonso, el 23 de abril de 2016, Periquín decidió permanecer en la Sectuz, con su familia del PRI. El gobernador le prometió que no lo abandonaría. Le ofreció una regiduría en la capital o una delegación federal. Y Tello le prometió que, de ganar, tendría un lugar en su equipo. A 300 días de distancia, Periquín está solo y desplumado. ﷯



Impugnan basificaciones﷯

﷯Más temprano que tarde, el SUTSEMOP de Miguel Toribio asoma las uñas. La sección de la Secretaría de Turismo pedirá a Jorge Luis Pedroza, secretario de Administración, revise las bases otorgadas por Miguel Alonso, días antes de dejar el poder. En particular, el sindicato impugna las plazas de Guillermo Lozano, hijo de la veteranísima priísta Milagros Hernández, exsubsecretaria de Desarrollo Artesanal y de Carlos de la Torre, primo de Lorena Martínez, excandidata del PRI a la gubernatura de Aguascalientes. ﷯



Dieron madruguete ﷯

Las basificaciones otorgadas por Alonso al término de su sexenio –trascendió en el SUTSEMOP- fueron protestadas y, supuestamente, se frenaron. Empero, 48 horas después que Alejandro Tello asumió el poder, Ampelia Rivera, entonces encargada de la Sectuz, las ratificó. Ahora el sindicato va por la revancha. ﷯



Encontró acomodo ﷯

﷯Después de su tránsito por PT y Movimiento Ciudadano, Salvador Llamas descubrió que en el PAN se siente más cómodo. Y en Acción Nacional que preside Arturo López de Lara también les parece un cuadro valioso, luego de que en la contienda por la presidencia de Zacatecas ganó, para Lupe Medina, muchas colonias tradicionalmente priistas. Con la camiseta panista, Llamas abre este fin de semana una casa de gestión para preparar lo que venga en el 18.﷯



Camba doble ﷯

﷯El alcalde de Guadalupe, Enrique Flores, ordenó que su contraloría interna del municipio revise los casos de doble chamba de Omar Karim Olivas Chávez y José Luis Mejía Serrano. El tercer acusado: José Santos Escobedo, quedó eximido porque desde un principio renunció a trabajar en la presidencia de Zacatecas. Por lo que se sabe hasta ahora, Karim tiene varios trienios laborando en Zacatecas y Guadalupe. Y Mejía Serrano entró, en la administración de Catarino Martínez, en lista de raya, en horario que no se contrapone con sus obligaciones en Guadalupe.﷯



El heredero de AMLO ﷯

﷯Afirman analistas políticos de la Ciudad de México que Ricardo Monreal marcha con paso firme hacia la candidatura de Morena a jefe de gobierno de la capital en 2018. Y también para convertirse en sucesor de Andrés Manuel López Obrador como líder máximo del partido. Refieren que Monreal, desde la delegación Cuauhtémoc, se ha echado al bolsillo a casi todos los diputados morenistas a la Asamblea de Representantes. Su principal adversario sería Martí Batres, pero el chamuco ya le saca mucha ventaja.



