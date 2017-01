El Runrún: El gobierno, sin brújula en transporte Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Gustavo Uribe. (Cortesía) Alejandro Tello no logra dilucidar quién fue primero, la gallina o el huevo. La sociedad y el estado, sobre todo la capital, patrimonio mundial, reclaman un servicio eficiente, limpio, seguro, confiable y digno. Empero, los concesionarios, acostumbrados a sólo mamar y chillar, no van a invertir y a cambiar su chatarra cobrando 6.50 pesos. Y seguirán simulando. Ya conocen que dando 100 pesos al “tamarindo” se libran de cumplir la ley.﷯



Dinero suficiente ﷯

Los secretarios de Sinfra y Desarrollo Urbano, Francisco Ibargüengoytia e Ismael Solís visitaron hace días al titular de Banobras, Abraham Zamora Torres. Entre otros temas le plantearon la urgencia de modernizar y dignificar el transporte público en Zacatecas. El banco –habría respondido Zamora- está con la cartera lista. Sólo espera que le digan cuánto, cómo, dónde, para qué y quiénes pagarán. Y quiénes serán avales. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo. En el Ejecutivo no terminan por decidirse si le entran al Metrobús o Tren Ligero en el boulevard. O retoman el viejo sueño de sacar el ferrocarril de la zona urbana y utilizar sus vías para tren metropolitano. ﷯



Descarrilamiento ﷯

﷯Ya casi se cumple un año de aquel descarrilamiento del tren en la colonia Lomas del Capulín. Dieciséis vagones salieron de ruta, uno de ellos hizo carnitas la taquería del Kikín. Los otros aplastaron siete vehículos. De milagro no hubo muertos. El gobierno de Miguel Alonso gritó: “¡Ahora sí se va!” Se refería al tren. La diputada Claudia Anaya movió sus influencias y rápidamente la empresa Ferromex quedó en capilla. Empero, como en casi todo, con dinero baila el perro. Y sacar al tren de la zona conurbada cuesta al menos 1, 800 millones de pesos. Ferromex está dispuesta a pagar, pero sólo una parte. Espera que el gobierno de Alejandro Tello diga con cuánto se pondría.﷯



Se va o no se va ﷯

Confirma el gobierno de Alejandro Tello que Interjet, al que considera una aerolínea “bastante malita”, requería para permanecer en Zacatecas la garantía de compra de 100 boletos al mes. El secretario de Administración, Jorge Luis Pedroza, no ha dicho la última palabra. Hará cuentas para saber si hay trato. Pedro de León opina que debe hacerse el esfuerzo para retener a Interjet. Asegura que entre funcionarios estatales y delegados federales que viajan a la Ciudad de México constantemente, fácilmente se juntarían los 100 boletos.﷯



Basura nocturna﷯

Cada día circulan más vehículos por las calles trazadas para carretas y caballos. Y “su majestad el automóvil” ha convertido a Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe y Jerez en pequeños infiernos de humo, ruido. Los manejadores circulan con exceso de velocidad y se estacionan en lugares prohibidos, en doble fila o sobre la banqueta. Ante la imposibilidad de una solución inmediata, José Haro, presidente municipal de Fresnillo, negoció con los trabajadores de limpia y logró que la recolección domiciliaria se haga en las noches. ﷯



Contra El Chamuco ﷯

El proceso interno que se abrió en Morena contra varios asambleístas de la Ciudad de México encabezados por Néstor Núñez –dicen los enterados- es “un tiro contra Ricardo Monreal”. El procedimiento lo promueve Martí Batres, dirigente de Morena en la capital del país. Y casualmente también aspirante a ser candidato al gobierno de la CDMX. Es decir, ve en Monreal a su mayor enemigo. Los enjuiciados, cuadros leales al Chamuco, son, además de Núñez: Aleida Álvarez, Juan Jesús Briones, Darío Carrasco, Juana María Juárez y Luciano Tlacomulco.﷯



Los intocables ﷯

Gustavo Uribe Góngora, Roy Barragán Ocampo y Guadalupe Flores, coordinadores de PRI, Panal y Verde en el Congreso, fueron calificados de “agachones y serviles” por la oposición que lideran Luis Medina Lizalde, Geovanna Bañuelos de la Torre, Alberto Sandoval y Santiago Domínguez, coordinadores de Morena, PT, PAN y PRD. Sucede que se convino un periodo extraordinario de sesiones y la mayoría oficialista lo limitó a la aprobación de dos minutas intrascendentes del Senado. Las bancadas opositoras querían incluir la redistribución del presupuesto de egresos 2017 del estado, revisar la ley de ingresos y recortar herramientas legislativas. Zacatecas Primero dijo que esos temas, sin permiso previo, son intocables.﷯



Entra a la guerra ﷯

Entra Catarino Martínez, subsecretario de Gobierno, a la discusión sobre si debe o no la minera Peñasquito pagar los impuestos ecológicos. Según el poeta, nadie está corriendo a la minera canadiense de Zacatecas ni de México. Pero tampoco se puede permitir que se lleve toda la riqueza del subsuelo sin compartirla con los zacatecanos. Catarino censuró al primer ministro canadiense, Justin Trudeau por apoyar a Donald Trump en su guerra contra México.



