El Runrún: El gobierno tiene un plan B  

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello no variará su proyecto de solventar el déficit educativo, de 1,800 millones de pesos, con la recaudación de ese gravamen. Según estimaciones de la Secretaría de Finanzas que maneja Jorge Miranda, las contribuciones de las demás empresas, en su mayoría chicas y medianas, representan el mayor porcentaje de los 2,300 millones estimados del impuesto.



También los chicos

Y es que –destacan los técnicos de la Sefin- el impuesto ecológico no es exclusivo para Peñoles, Grupo Modelo o Peñasquito. Tendrán que pagarlo otras muchas compañías: Hospitales -que manejan residuos muy contaminantes- compañías alimenticias, gasolineras, gaseras, empacadoras, restaurantes y empresas transportistas. Lo que no saben en gobierno es que algunas de esos pequeños y medianos negocios estarían buscando apoyo en Canacintra, Coparmex y Canaco, lidereadas por Rodrigo Castañeda, Gonzalo Castanedo y Alfredo Pérez, para ampararse.



Diputados “gallinas”

Muy en su papel de opositor a todo lo que haga el gobierno de Alejandro Tello Cristerna, bueno, malo o regular, Omar Carrera Pérez, diputado de Morena, Salió en defensa de Peñoles Fresnillo. En la sesión extraordinaria nocturna del Congreso, calificó a la empresa de Alberto Bailleres de limpia, patriota y bienhechora de la clase obrera. Carlos Pavón, líder del centaveado sindicato, no lo hubiera hecho mejor. Y exigió al Ejecutivo mostrar los estudios técnicos y ambientales que sustentan el impuesto ecológico. Lo más sorprendente de todo fue que los diputados oficialistas del PRI, Verde y Panal, que en 2018 pedirán ayuda a Tello para reelegirse, no dijeron ni pío. Se hicieron tarugos. Escondieron la cabeza.



Empleos en Canadá

Con todo y que el gobierno canadiense del ministro Justin Pierre Trudeau ya metió las narices en el conflicto por el impuesto ecológico entre Alejandro Tello y las mineras, entre ellas Goldcorp, la “reina de oro”, el programa de empleo temporal para zacatecanos en Canadá no se alteró. Por lo contrario, aumenta. Cliserio del Real, titular de Servicio Nacional de Empleo, afirma que originalmente se contemplaban 450 espacios. Empero a principios del año le aumentaron 53 lugares y otros tantos e miércoles pasado. Desde el primero de enero empezaron a salir grupos que trabajarán en el campo. El ir y venir se extenderá hasta octubre.



Zozobra priísta

Cierta o falsa, la denuncia de Andrés Manuel López Obrador genera zozobra entre priístas. El Peje jura que Enrique Peña habría pactado con Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN -y el más viable para ser candidato presidencial-, entregar el Estado de México. Habrían convenido abrir paso a Josefina Vázquez Mota y sacrificar a Alfredo de Mazo a cambio de dos compromisos. Uno, tranquilidad absoluta para Peña y La Gaviota Angélica Rivera en caso que PAN llegue a Los Pinos en 2018. Y dos, hacer alianza para impedir que AMLO pudiera llegar a la presidencia de la República.



Sé lo que quiero

Muy al estilo hiperactivo de Ricardo Monreal, en Morena Zacatecas algunos de sus cuadros se mueven por todo el estado. El argumento oficial es que construyen estructura. La realidad es que hacen campaña para ser candidatos en 2018. Los más activos son Saúl Monreal con su mesita. Y Cuauhtémoc Calderón con su organización “Yo sí sé lo que quiero”. La encomienda que Cuauhtémoc recibió del Chamuco fue buscar a los mejores perfiles en los 58 municipios para que sean candidatos a presidentes y diputados. La estructura –enfatizó Ricardo- será la que empuje a todos.



Iniciativas de saliva

Expertos en el teatro y la comedia, diputados del ala populista –los hay en todas las bancadas- exigen un periodo extraordinario para revisar el Presupuesto de Egresos 2017. Reclaman que el impuesto para infraestructura no se gaste en tapar baches, sino en remediar la pobreza. Luis Medina Lizalde clama por el recorte de las herramientas legislativas. Osvaldo Ávila porque se recorte 50% la dieta de los diputados. Y Jorge Torres porque se quite dinero a los partidos políticos. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas se ha formalizado. Son propuestas de saliva. Ni siquiera han llegado a las comisiones que tendrían que dictaminarlas.



Viejos conocidos

Quienes conocen los sótanos de la política no se escandalizan ante el rumor de que Alejandro Tello se hubiese reunido con Ricardo Monreal. Y que en aras de mantener la civilidad política en Zacatecas, llegaran a acuerdos. Tello y Monreal –dicen- no se conocen de hace 15 días. Tienen muchos años de relación, si no afectiva, sí respetuosa. En 1998 –ilustran- Monreal era gobernador, Miguel Alonso su secretario particular y Tello coordinador administrativo de la oficina del gobernador. Es decir, gozaba de la confianza del Ejecutivo para manejar sus gastos personales.





