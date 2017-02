El Runrún: El petate del muerto Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Pablo Tello Alejandro Tello lo ha dicho. Recio y quedito. No tiene compromisos inconfesables con nadie. Y ha enfatizado que durante su campaña no aceptó apoyos de ninguna índole que se tradujeran en contratos de obra y negocios turbios con recursos públicos. Gracias a eso –afirman diputados del PRI liderados por Gustavo Uribe- Tello encarara a empresarios y empresas económicamente poderosas y les exige, mediante el impuesto ecológico, una contribución justa para el desarrollo del estado.



Amenaza velada

Los legisladores de la bancada priísta en el Congreso salieron en defensa de Tello ante el rumor que corre en corrillos políticos, tocante a que gallones del sector empresarial planean revelar los apoyos económicos que aportaron a la campaña, a través del hermano del gobernador, Pablo Tello. Con el petate del muerto no asustan a nadie, menos al mandatario, sostienen diputados del grupo Zacatecas Primero que agrupa al Verde liderado por Guadalupe Flores y Panal que maneja Roy Barragán.



Relaciones frías

Con rumores y sin ellos, las relaciones de Alejandro Tello con un sector del empresariado zacatecano cada día se tensan más. A ese enfriamiento se atribuye la ausencia del mandatario en la reunión del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico, en el que, presuntamente, se discutiría el impuesto ecológico. En el Cedez participan Manando Sescosse, Eduardo López, Rito Herrera y Jaime Lomelín, director de Fresnillo PLC, entre otros.



Competencia desleal

Debe destacarse que el gobierno de Tello no anda del chongo con todo el empresariado. Con los restauranteros que lidera Víctor Legaspi trabaja del brazo en varios proyectos. Uno se refiere al retiro de comerciantes ambulantes de la vía pública. Principalmente a gorderos y fritangueros que representan competencia desleal para quienes, como Legaspi, Fernando Roso, Alberto Campos, Lato Carrera, Marcelo Windler, Eduardo López y otros muchos restauranteros, pagan impuestos, salarios, IMSS y renta, entre otras muchas obligaciones legales.



Pellizcos y mordidas

Ricardo Monreal, en cambio, sí está metido en una guerra de pellizcos, mordidas, piquetes de ojos y escupitajos con Claudio X. González, pez gordo de la IP. Y según parece, el pleito llegará a los tribunales. El “chamuco” acusa al otrora presidente del Consejo Coordinador Empresarial de financiar la guerra sucia en la que su hija Catalina Monreal Pérez aparece como conseguidora de contratos de obras y servicios de la delegación Cuauhtémoc para empresas de excompañeros suyos del Tecnológico de Monterrey. Monreal afirma que atrás de Claudio estarían Felipe Calderón y Margarita Zavala.



MAR bien calificado

No pinta Zacatecas, tal como se anticipó en este espacio, en el catálogo de pillerías que el auditor federal Juan Manuel Portal entregó ayer en la Cámara de Diputados. Por lo contrario. En la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, Miguel Alonso y su gobierno salen bien calificados. Zacatecas aparece entre los cuatro estados con menos observaciones. Las irregularidades en estados ascendieron a 65,193 millones de pesos. Los campeones fueron Michoacán de Salvador Jara con 10,756 millones; Ciudad de México de Miguel Mancera con 10,104 millones; y Veracruz del prófugo Javier Duarte con 9,668 millones de pesos.



Feria chafa

Después de su feria regional, vecinos de Trancoso están molestos con su alcaldesa, Gloria Rosales. Creen que en las actuales circunstancias de Zacatecas, el gobierno estatal y los municipales deben evitar gastos que pudieran calificarse de vergonzosos. Cuentan que en la feria el municipio gastó, oficialmente, 4 millones de pesos. Ese dinero pudo emplearse para tapar baches, pavimentar calles, introducir drenaje, aumentar la vigilancia policiaca y dignificar el servicio de limpia que es asqueroso. Destacan que a ninguna etapa del ferial, ni a la coronación de la reina, acudió el gobernador Alejandro Tello. Ni representante mandó. Y este año ni siquiera participó la banda internacional de Salvador García.



A dos amos

Está visto que no los maestros de la UAZ sirven a dos amos. También Federico Carlos López Reveles dobletea chamba. En la Escuela de Conservación cobra como director. Y en el Instituto Tecnológico de Zacatecas, en Capacitación y Superación Docente, tiene tiempo completo. Sobra decir –acusan alumnos de Conservación- en ninguna institución cumple cabalmente sus obligaciones. Empero, en las dos cobra puntualmente. Además, López enfrenta cinco demandas laborales por su carácter soberbio y prepotente..



Caballo de gachupín

Y mientras unos la gozan, otros la padecen. Docentes del Telebachillerato por enésima vez sufren por falta de pago de sus quincenas. La Secretaría de Finanzas –lamentan- no les depositó sus emolumentos de enero. Y esperaban que esta quincena les llegara todo junto. Dicen los profes que no quieren que les pase lo que al caballo del gachupín: Cuando se acostumbró a no comer… se murió.



