El Runrún: En 25 días, 56 asesinatos violentos  

La preocupación del gobernador Alejandro Tello por los niveles de inseguridad que volvieron a Zacatecas, está plenamente justificada. Cifras de la Procuraduría General de Justicia que encabeza Francisco Murillo consignan que en los primeros 25 días de enero se registraron 56 homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada. Dos por día en promedio. A esas estadísticas macabras se suma que Fresnillo ocupa el quinto lugar nacional en percepción social de inseguridad, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública.﷯



Dignificarán a Plateros

En ese escenario tenebroso los ciudadanos tendrían un consuelo. La Secretaría de Infraestructura de Francisco Ibargüengoytia tiene programada, entre las pocas obras que podrá hacer este año de grandes restricciones financieras, la remodelación de la carretera Fresnillo-Plateros. Instalará luminarias nuevas, señalamientos suficientes y andadores seguros para los romeros. El proyecto incluye dignificar la calzada del peregrino. Ahora está convertida en un muladar. Y es que Rodolfo Monreal en su tiempo la saturó de comerciantes, fijos y ambulantes. Y en ese cuchitril de todo se ofrece, menos seguridad física y espiritual.﷯



Ni lo pelaron ﷯

Después de anular con su voto de calidad la elección de Zacatecas en la que había ganado La Chata Chole Luévano, Juan de Jesús Alvarado, presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, se creyó con méritos suficientes para acceder a una magistratura en el Tribunal Electoral de la Federación. Y supuso que los senadores del PRI, liderados por Emilio Gamboa, le darían un empujón similar al que él dio a la ahora alcaldesa Judit Guerrero. Empero, Alvarado se equivocó en redondo. Los priistas ni lo pelaron.﷯



Fracaso rotundo ﷯

A principios de año el mandamás del Trijez se inscribió para concursar por una de las cuatro vacantes en el Trife. La mecánica era pasar un examen en la Suprema Corte y quedar en una de las ternas de las que el Senado eligió a los nuevos magistrados. Empero, Jesús Alvarado sólo obtuvo dos de once votos posibles de los ministros de la Corte. Y quedó pelas. Ni siquiera llegó al Senado, donde Gamboa y su prole, entre ellos Pepe Olvera, no levantaron un dedo para apoyar al magistrado zacatecano.﷯



Empresa honorable﷯

Independientemente de si se va o no de Zacatecas, en marzo, cosa que aún no está totalmente decidida, Interjet aclara que nunca ha recibido, ni ha pedido, ni pedirá al gobierno estatal, estímulos económicos que faciliten su operación. La aerolínea de Miguel Alemán Velasco –enfatizan ejecutivos de la misma- es una empresa seria, honorable, profesional y jamás supeditaría su quehacer a ninguna componenda extralegal.﷯



Contamina con sosa ﷯

﷯Grupo Modelo, ahora propiedad del emporio belga brasileño ABInBev, presume de ser una empresa comprometida con la protección del medio ambiente. Exalta el ahorro de agua que logró en 2015. Empleaban –reveló- 3.2 litros de agua por litro de cheve. Ahora sólo usa 3.1 litros. Empero, el gigante de Calera que maneja Ricardo Tadeu –revelan en la delegación de Semarnat que dirige Julio César Nava- omite que más de 50% del agua que, mezclada con sosa cáustica, utiliza para lavar las botellas, no pasa por su limitada planta de tratamiento. Al desaguarse tal cual provoca niveles de contaminación graves en los sobreexplotados mantos friáticos. Toda la región está afectada, en especial la comunidad El Pardillo.﷯



El más corrupto ﷯

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, liderado por Napoleón Gómez Urrutia, Napito, estaría considerado por muchos como el sindicato más corrupto de México. Y quizá del mundo. En 2003, recibió de Grupo Minero México, de Germán Larrea, 55 millones de dólares como indemnización por la privatización de las minas Cananea y Mexicana del Cobre. Ese dinero –a precios actuales 1,100 millones de pesos- era de los trabajadores. Empero Napito se lo embolsó. Y cuando la justicia lo persiguió huyó a Canadá. En ese tiempo, en el círculo más cercano de “Napito” estaba Carlos Pavón Campos. “Napito” lo hizo secretario de Asuntos Políticos del sindicato. En 2008 la policía detuvo a Pavón acusado de fraude por Altos Hornos. “Napito” y Pavón acusaron a los malditos empresarios de utilizar su poder y su dinero para joder al trabajador. ﷯



No se dejan engañar ﷯

Ahora Carlos Pavón está peleado a muerte con Napito. Creó su propio sindicato. Y resulta que sale en defensa de los empresarios mineros –se habla de un arreglo con Octavio Alvidres de Peñoles- para combatir al impuesto ecológico y al gobierno de Alejandro Tello. El argumento de Pavón es que el gravamen pone en riesgo el empleo de miles de trabajadores mineros. Empero, la gente ya no se chupa el dedo. Ni se deja engañar fácilmente. Sabe que el impuesto lo pagarán las mineras. Y en nada afectará los salarios.



