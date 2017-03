El Rúnrún: Entre PRI y Verde el amor acaba Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Víctor Legaspi. (Cortesía) Carlos Puente como vocero nacional, no está dispuesto a acompañar al PRI en su propuesta de recortar el número de diputados federales y senadores. Al menos como la planteó Jorge Carlos Marín, segundo de a bordo de César Camacho en San Lázaro. Aceptan que se eliminen 100 curules y 32 escaños, pero no plurinominales, sino de mayoría relativa.



Unión de minorías

En esta “intención perversa” del PRI, de fastidiar a las minorías en el Congreso de la Unión, y también en Zacatecas –la bancada de Gustavo Uribe planea replicar la iniciativa del PRI nacional- el Verde no sería cómplice, confirma el grupo de Adolfo Zamarripa. Ni tampoco el Panal que lidera Roy Barragán. La propuesta del Verde, que buscaría alianzas con otras fuerzas opositoras para defender a las minorías, es que el INE haga una redistritación nacional. Y en los institutos hagan lo propio. Zacatecas tiene 18 distritos de mayoría. Su Congreso funcionaría perfectamente con 12 o menos.



Termina el negocio

A partir de que entre en vigor el Sistema Estatal Anticorrupción termina para los diputados locales la muy productiva manipulación de cuentas públicas. Ya no podrán –dejó en claro el auditor superior Raúl Brito en la cumbre del grupo Zacatecas Primero, en Paraíso Caxcán- que las sanciones a funcionarios estatales y municipales, alcaldes y proveedores, las impondrá el naciente Tribunal Administrativo, actualmente el Tribunal de lo Contencioso que preside el ex gobernador Pedro de León Sánchez.



Vieja costumbre

En Zacatecas se hizo ley la costumbre de negociar las cuentas públicas. Reducir montos de pillerías de gobernadores, alcaldes y funcionarios a cambio de votos a favor de iniciativas, impunidad para otras figuras políticas o recompensas económicas, fue una práctica muy común en el Congreso. Y más cuando expresidentes son miembros de la Comisión de Vigilancia. Así muchos exalcaldes, como Marco López, PAN; Daniel Solís, PRI-Panal; Mario Román y Gilberto Álvarez, PRD; Iván Vitar, PAN y José Manuel Peña, PRI, entre otros muchos, salvaron el pellejo.



Sana distancia

El domingo, en Toronto, en la convención internacional de Prospectors & Developers Association of Canadá, se presentaba la oportunidad de que el gobernador Alejandro Tello limara asperezas con los grandes empresarios mineros de Zacatecas y México. Tello y los mandatarios de Durango e Hidalgo, José Rosas Aispuro y Omar Fayad Meneses y el secretario federal de Economía, Ildefonso Guajardo, están entre los invitados de honor. Empero, el zacatecano no asistirá. Viajará con su representación, como el año pasado, Juan de Dios Magallanes Quintanar, director de Minas de la Secretaría de Economía.



Feria de franquicias

En la Expo Franquicias, en el World Trade Center de la Ciudad de México, Zacatecas sí estará. Y será numeroso el contingente que viaje la semana próxima. Al menos serán 24 inversionistas los que asistan encabezados por el líder de la cámara restaurantera, Víctor Legaspi. La intención del titular de Economía, Fernando Bárcena, es duplicar el número de franquicias que se adquieran para darle un nuevo impulso a la economía estatal. El año pasado, entre otras, se compraron franquicias de Dairy Queen, Italianis, Dominos y Blatt Salat.



Gran oportunidad

Mientras Fernando Bárcena siga en la Secretaría de Economía –dicen sus allegados- seguirá echándole los kilos. En marzo tiene amarrada la participación de 21 productores zacatecanos en la Expo Menudistas de la Asociación Nacional de Tiendas que preside Vicente Yáñez. Guadalajara –según Xerardo Ramírez, director de Comercio Interior- puede abrir las puertas del comercio nacional a los productos zacatecanos.



Hasta el final

Pese a la doble sanción que le impuso la contraloría interna de la Sedesol de Luis Enrique Miranda, Rafael Jiménez Núñez podría mantener su chamba de alcalde de Juchipila. Eso dicen voces de la delegación que maneja Jorge Luis Rincón. Jiménez fue inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos y una multa de 12 millones de pesos, debido a quebrantos que ocasionó como subdelegado de Diconsa. La doble sanción surtiría efectos una vez que concluya su cargo de elección popular, si no la impugna en tribunales.



Una miseria

En Juchipila –dicen lugareños- la gente condena a Rafael Jiménez no por la presunta transa cometida en Diconsa con la complicidad de Ramón Medina, en ese tiempo delegado de Sedesol. Lo censuran porque no cumple con la pensión alimenticia de sus hijos. En 2011 el juzgado le impuso un pago de 3 mil pesos para sus 4 hijos. Y aunque la cantidad desde entonces no se incrementa, el munícipe del PAN-PRD alega que es muy alta para sus posibilidades económicas, porque como alcalde gana una miseria.





