El Runrún: Errores vergonzosos Francisco Gabriel Reynoso Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Humberto Castillejos. (Cortesía) Alejandro Tello, muchos condenaron y querían comerse vivo a Mario Caballero. A Humberto Castillejos, consejero jurídico del presidente Enrique Peña, por los errores garrafales cometidos al presentar la controversia constitucional –según parece es “refrito” de otra- contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Zacatecas, tendrían que ponerlo a lavar las letrinas de Los Pinos.﷯



Tello “García”

Un yerro intolerable es cuando il consigliere de Peña Nieto identifica al gobernador de Zacatecas como Alejandro Tello García. Y así llegó a la Corte el documento oficial de la presidencia de México. En el mismo, al relatar los “antecedentes de la norma cuya invalidez se demanda”, Castillejos miente impúdicamente a los ministros que preside Luis María Aguilar. Dice: “En la sesión de pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura, de fecha 6 de diciembre de 2016, se tuvo al gobernador Tello García (sic) presentando la iniciativa de Ley de Hacienda”. Se recordará que el paquete fiscal lo entregó Uriel Márquez, procurador fiscal, el miércoles 30 de noviembre. Y Jorge Miranda, titular de Finanzas, el 6 de diciembre compareció para explicarl0 a los 30 diputados.﷯



Embargan al alcalde ﷯

﷯El presidente de Juchipila –cuentan sus gobernados- se está metiendo en problemas “muy gordos”. Al municipio llegaron funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para requerir el pago de 12 millones de pesos que le impuso la contraloría de la Secretaría de Desarrollo Social que maneja Luis Enrique Miranda. Según parece, Rafael Jiménez ya los esperaba. Y se declaró pobre tirándole a miserable. Los ejecutores de la SHCP advirtieron que procederían a embargar bienes que garantizaran el crédito fiscal. Pero resultó que el alcalde ya no tiene nada. Todos sus bienes los donó a su madre.﷯



Posible fraude ﷯

Dicen los enterados que Jiménez podría enfrentar una demanda de fraude. Si el SAT demuestra que cedió sus propiedades para evadir el embargo, hasta el beneficiario estaría involucrado. La bronca del alcalde de Juchipila se originó en 2011. Como subdelegado de Diconsa vendió víveres a la Sedesol que manejaba Ramón Medina Padilla. Y aparentemente no los cobró. El quebranto fue de 12 millones. Adicionalmente, Jiménez fue inhabilitado 10 años.﷯



Guerra fría ﷯

Dos problemas han frenado el desarrollo económico de Zacatecas. Uno: el estado carece de un plan de largo plazo. Así, Ricardo Monreal privilegió la vocación agrícola. Amalia García apostó a la industria aeroespacial y de software. Y Miguel Alonso a un poco de todo. El segundo dilema son los pleitos políticos entre gobernantes. Lo primero que hace el que llega es acusar al anterior de todos los males habidos y por haber. Ricardo Monreal le tundió a Arturo Romo. Amalia García a Monreal. Y Miguel Alonso a Amalia. Se dieron en caliente. Hoy se vive una especie de guerra fría entre Alejandro Tello y Alonso. Tello no le suena a su amigo, pero Jorge Miranda no pierde oportunidad de atizar el fuego.﷯



Con guadaña ﷯

A propósito del fallido impuesto ecológico, Guillermo Huizar, asistente de Miguel Alonso en Fonatur, acusó a Amalia García de dejar la herencia maldita del déficit educativo. Segundos después, Miranda sacó la guadaña y le reviró. Aclaró que el desfalco lo generó Ricardo Monreal cuando Huizar era su secretario de Finanzas. Y se agravó en 2014, cuando Miguel Alonso y su equipo, con Huizar a la cabeza, sólo pudieron incorporar 47 maestros a la nómina federal al transformarse el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica en Fondo para la Nómina Educativa. El pleito amenaza durar el quinquenio.﷯



Cambia estrategia ﷯

﷯Por todo el estado, Pedro de León sigue en campaña. El cambio en la estrategia es que no le habla a la gente de candidaturas ni le pide su voto. El otrora precandidato a gobernador se ofrece como mediador para resolver problemas de todo tipo. Lo mismo le entra a la defensa del frijol que de las divisas de los migrantes. En 2018, Pedrín aspira a ser candidato al Senado, aunque todavía no sabe si lo será de algún partido y será con carácter de independiente.﷯



Golpe de estado ﷯

Los consejeros del IEEZ Manuel Ortega y Eduardo Noyola se apuntaron para participar en la elección de nuevos consejeros electorales del INE que preside Lorenzo Córdova. A ambos –dicen en el IEEZ de Virgilio Rivera- este año se les acaba el hueso y buscan una nueva ubre de la cual colgarse. Sin embargo –dícese en corrillos políticos- en el centro tienen bien ubicados a Ortega y Noyola. Saben que hicieron alianza con los priístas Jesús Frausto y Elisa Flemate y la chabelina Adelaida Ávalos para darle golpe de estado a Virgilio.



donrunrun@yahoo.es Está visto que el plagio de textos y la piratería intelectual se da hasta en las mejores familias. Aquí, en la campaña de, muchos condenaron y querían comerse vivo a. A, consejero jurídico del presidente Enrique Peña, por los errores garrafales cometidos al presentar la controversia constitucional –según parece es “refrito” de otra- contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Zacatecas, tendrían que ponerlo a lavar las letrinas de Los Pinos.﷯Un yerro intolerable es cuando il consigliere deidentifica al gobernador de Zacatecas como. Y así llegó a la Corte el documento oficial de la presidencia de México. En el mismo, al relatar los “antecedentes de la norma cuya invalidez se demanda”, Castillejos miente impúdicamente a los ministros que preside Luis María Aguilar. Dice: “En la sesión de pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura, de fecha 6 de diciembre de 2016, se tuvo al gobernador Tello García (sic) presentando la iniciativa de Ley de Hacienda”. Se recordará que el paquete fiscal lo entregó Uriel Márquez, procurador fiscal, el miércoles 30 de noviembre. Y, titular de Finanzas, el 6 de diciembre compareció para explicarl0 a los 30 diputados.﷯﷯El presidente de Juchipila –cuentan sus gobernados- se está metiendo en problemas “muy gordos”. Al municipio llegaron funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para requerir el pago de 12 millones de pesos que le impuso la contraloría de la Secretaría de Desarrollo Social que maneja. Según parece,ya los esperaba. Y se declaró pobre tirándole a miserable. Los ejecutores de la SHCP advirtieron que procederían a embargar bienes que garantizaran el crédito fiscal. Pero resultó que el alcalde ya no tiene nada. Todos sus bienes los donó a su madre.﷯Dicen los enterados que Jiménez podría enfrentar una demanda de fraude. Si el SAT demuestra que cedió sus propiedades para evadir el embargo, hasta el beneficiario estaría involucrado. La bronca del alcalde de Juchipila se originó en 2011. Como subdelegado de Diconsa vendió víveres a la Sedesol que manejaba. Y aparentemente no los cobró. El quebranto fue de 12 millones. Adicionalmente, Jiménez fue inhabilitado 10 años.﷯Dos problemas han frenado el desarrollo económico de Zacatecas. Uno: el estado carece de un plan de largo plazo. Así,. El segundo dilema son los pleitos políticos entre gobernantes. Lo primero que hace el que llega es acusar al anterior de todos los males habidos y por haber. Ricardo Monreal le tundió a. Amalia García a Monreal. Y Miguel Alonso a Amalia. Se dieron en caliente. Hoy se vive una especie de guerra fría entre Alejandro Tello y Alonso. Tello no le suena a su amigo, pero Jorge Miranda no pierde oportunidad de atizar el fuego.﷯A propósito del fallido impuesto ecológico,, asistente deen Fonatur, acusó a Amalia García de dejar la herencia maldita del déficit educativo. Segundos después, Miranda sacó la guadaña y le reviró. Aclaró que el desfalco lo generócuando Huizar era su secretario de Finanzas. Y se agravó en 2014, cuando Miguel Alonso y su equipo, con Huizar a la cabeza, sólo pudieron incorporar 47 maestros a la nómina federal al transformarse el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica en Fondo para la Nómina Educativa. El pleito amenaza durar el quinquenio.﷯﷯Por todo el estado,sigue en campaña. El cambio en la estrategia es que no le habla a la gente de candidaturas ni le pide su voto. El otrora precandidato a gobernador se ofrece como mediador para resolver problemas de todo tipo. Lo mismo le entra a la defensa del frijol que de las divisas de los migrantes. En 2018, Pedrín aspira a ser candidato al Senado, aunque todavía no sabe si lo será de algún partido y será con carácter de independiente.﷯Los consejeros del IEEZse apuntaron para participar en la elección de nuevos consejeros electorales del INE que preside. A ambos –dicen en el IEEZ de Virgilio Rivera- este año se les acaba el hueso y buscan una nueva ubre de la cual colgarse. Sin embargo –dícese en corrillos políticos- en el centro tienen bien ubicados a Ortega y Noyola. Saben que hicieron alianza con los priístasy la chabelinapara darle golpe de estado a Agregar a favoritos enrique peña nieto

zacatecas

opinión

presidencia

alejandro tello cristerna