El Runrún: Expulsa Trump a 523 zacatecanos  

Compartir: Liga Compartir: Javier Mendoza. (Archivo) Donald Trump ha expulsado de Estados Unidos a 523 zacatecanos. De mantenerse ese ritmo –lamentan en la delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo del canciller Javier Mendoza Villalpando- se superará fácilmente la cifra de 8 mil que acumuló, en 8 años, el presidente Barack Obama. Porque –destacan- el afroamericano no fue un caramelo para los indocumentados. Echó de su país, con su sonrisita socarrona, a 3.5 millones de ilegales.



5 mil por cabeza

Para contrarrestar la política perruna de Trump, el canciller Luis Videgaray creó el programa Somos Mexicanos. Pretende apoyar económicamente a los repatriados para que inicien un negocio. Zacatecas tiene 6 millones de pesos. A cada paisano, incluso de una misma familia, Mendoza les aporta 5 mil pesos. Zacatecas –revelan en la SRE- es el estado con menor presupuesto porque tendría el menor número de indocumentados. Y es que los migrantes zacatecanos desde siempre se han preocupado de gestionar, a través de clubes y federaciones, residencia y ciudadanía.



Flores marchitas

En la cumbre de Paraíso Caxcán, la bancada del Partido Verde estrena coordinador. Guadalupe Flores entregó los bártulos a Adolfo Zamarripa. El cambio obedeció –dícese en la élite que lidera el senador Carlos Puente- a la necesidad de fortalecer la alianza con el PRI, pero sin perder identidad. Cada partido en su espacio; “juntos, pero no revueltos”. Flores, muy a su pesar –se muere por ser tricolor y aspirar a suceder a José Haro en la presidencia de Fresnillo- deberá permanecer en el cubil ecológico.



Agenda legislativa

Al aquelarre de diputados de Zacatecas Primero que lideran Gustavo Uribe, Adolfo Zamarripa y Roy Barragán, acudieron, además del gobernador Alejandro Tello -hoy lo clausura- los secretarios de SAMA y Seduvi, Víctor Armas e Ismael Solís para hablar del impuesto ecológico y desarrollo urbano; Paula Rey Ortiz, secretaria de la Función Pública; Raúl Brito, auditor superior; Francisco Murillo, procurador de Justicia y Jehú Salas, coordinador jurídico, para abordar los temas que el Congreso debe convertir en leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción. Y de la conversión de la Procuraduría en Fiscalía General.



Enemigo en casa

Corre en lenguas por Ciudad Administrativa que Carlos Fernando Bárcena podría, en breve, aventar la toalla. El secretario de Economía –según parece- no estaría dispuesto a soportar el grillerío que, con la intención de tumbarlo, le orquestaron en su propia dependencia. Dicen lenguas viperinas que la autora intelectual sería Rosa Elvira Campos, subsecretaria de Desarrollo Artesanal, quien aspira a la silla secretarial.



Legión extranjera

Bárcena Pous, responsable del arribo de muchas empresas importantes a San Luis Potosí –fue secretario de Desarrollo Económico con Fernando Toranzo- estaría incómodo con el clima antiempresarial que ha generado el conflicto con las mineras por el impuesto ecológico. Y según parece, ese malestar lo usan sus “compañeros” de la secretaría para promoverlo como el más antitellista de “la legión extranjera”.



Coyotes en la puerta

Casi en las puertas de la Secretaría de Finanzas, a unos pasos de la oficina de su titular, Jorge Miranda, “coyotes” de varios estados buscan clientes para llevárselos a plaquear fuera de Zacatecas. Ayer operaban conseguidores de Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes. Sin ningún rubor confiesan que su ganancia personal son 500 pesos por “cliente”. Y con todo y ese “piquito” es grande la diferencia entre lo que cobran la Sefin y los gobiernos vecinos.



Mucha diferencia

Un vecino de la colonia Sierra de Álica, propietario de una camioneta Chevrolet Avalanche 2007, con adeudos desde 2011, no lo pensó dos veces. Y aceptó plaquear en Jalisco. El monto a pagar que le calcularon en la Sefin, con multas, recargos y actualizaciones fue de 36,900 pesos. El “coyote” jalisquillo le ofreció la regularización por 12,865 pesos, mismos que pagará hasta que le entreguen toda la documentación oficial y las placas de circulación.



Vejez en el campo

El gran problema del campo zacatecano –y Fito Bonilla, titular de la Secampo está muy consciente- es la vejez de los campesinos. La mayoría de quienes trabajan en la tierra tiene 65 o más años. Y son reacios a aceptar y asimilar nuevas tecnologías. Y sobre todo, a todo proceso de reconversión. Quienes toda su vida han sembrado y cosechado frijol se resisten a experimentar con otro producto. Y a los jóvenes, hijos y nietos de esos campesinos, no les interesa el surco. Según el diagnóstico del gobierno de Alejandro Tello, el problema de la vejez del campo aumenta porque 85% de la superficie del estado dedicada a la agricultura es temporal. Su éxito, no siempre negocio, depende del Dios Tlaloc.



