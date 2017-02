El Runrún: Incontenible, el abigeato Francisco Gabriel Reynoso Torres

De las 5 mil reses robadas el año pasado –detallan en la UGRZ- 1,200 fueron reportadas en las agencias del Ministerio Público. Empero, la Procuraduría de Leticia Soto y Francisco Murillo jamás halló ninguna. Ni en barbacoa. A juicio de Rayas Escobedo y los presidentes de las ganaderas regionales, el areteo que promueven la Sagarpa de Roberto Luévano Silva y Secampo de Fito Bonilla, difícilmente frenará el abigeato. A la par tendría que combatirse la corrupción en las policías. Si no, será hacerse bueyes.﷯



Sabor poblano ﷯

La rebelión de militantes del PAN contra Chabelo Trejo –trascendió- tiene olor a mole poblano. Cuentan allegados del compadre de Gustavo Madero que el exgobernador Rafael Moreno Valle, con miras a ser candidato presidencial del blanquiazul, organiza equipos de campaña en los estados. El costo es lo de menos. Dinero hay para aventar para arriba. El poblano quiere ganarle la partida, a como dé lugar, a Ricardo Anaya y Margarita Zavala﷯.



Ritual político

Las fiestas de cumpleaños ya son parte del ritual político. Unos las utilizan para anticipar un destape. Otro para anunciar su decisión de buscar una diputación o senaduría. En Zacatecas las juegas cumpleañera las puso de moda, en 2009, Miguel Alonso. Hoy, aunque muy choteadas, siguen fascinando a la clase política.

Hace días, Ignacio Castrejón, alcalde de Sombrerete, cumplió 70 años. Y organizó, con cargo al erario municipal, un pachangón en su residencia. A todos los asistentes, entre ellos el dirigente de los gasolineros y excandidato del PRI a diputado, Chilo Murillo, les quedó claro: “Nacho Cavi” buscará la reelección en 2018. Otro que festejará su cumpleaños en grande es Marcos Ibarra, coordinador de delegaciones de la Sedatu que encabeza Rosario Robles. Con el padrinazgo de Pedro de León, Marco se destapará el día 18 como aspirante a una diputación local en la contienda del año próximo.

﷯

Payasitos de Semáforo ﷯

﷯La presidenta municipal de Zacatecas, Judit Guerrero, echará a andar un programa que podría hacerla candidata. Si no a la reelección, sí a que la beatificara el papa Francisco. La priista encargará a su directora del DIF, Érica Velázquez Vacio, atender –y supondríase que eso implica retirarlos de la calle- a limpiaparabrisas, payasitos de semáforo, equilibristas, tragafuegos y toda clase de infantes y jóvenes que intentan ganar, con la conmiseración de los automovilistas, para la chuleta diaria. De ellos y sus mamás, hermano y papá borracho﷯.



Doloroso adiós ﷯

﷯La muerte de Carlos Chacón fue muy sentida entre la clase política. Dolió mucho en el PRI, de donde surgió y del que se fue temporalmente para retornar en la era de Miguel Alonso. Pero lastimó más en el PRD, partido en el que Chacón militó alrededor de tres años –se mudó junto con Cuco Medina por presiones de la prima de éste, Amalia García-. Chacón Quintana construyó e inauguró la actual presidencia municipal de Guadalupe, donde sus amigos, militantes de todos los partidos, le rindieron un homenaje de despedida.﷯



Ni pelo tiene﷯

﷯A priistas de la vieja guardia les preocupa el gabinete de Judit Guerrero. La “compañera” –dicen- es garantía de honestidad y compromiso social. Empero le impusieron a muchas “figuritas” cuyo objetivo fundamental es utilizar los programas sociales para promoverse de manera estrictamente personal. Entre esas “figuritas”, los viejos priistas señalan a Ariel Parga, Raymundo Moreno y Joshua Mendoza, entre otros. Y juran que algunos andan agarrados del chongo con Manuel Ibarra, secretario de gobierno, “y eso que ni pelo tiene”﷯.



Vacíos políticos ﷯

En política –dicen los clásicos- no existen vacíos de poder. Cuando se generan, si los gobiernos o partidos no los llenan, la sociedad se encarga de hacerlo. Es el caso en el sector turístico estatal. La Sectuzac que Alejandro Tello encomendó a Eduardo Yarto, está desatendiendo a prestadores de servicios, hoteleros y restauranteros de los municipios que se consideran “chicos”.

Ante ello, Pedro Inguanzo y Alberto Campos, secretario y subsecretario de Turismo con Miguel Alonso, crearon una asociación para impulsar proyectos culturales, turísticos y artesanales. Se denomina “Culturas de México”.



