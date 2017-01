El Runrún: Indispensable hablar inglés Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Cliserio del Real, titular del Sistema Nacional del Empleo, tiene datos que le serían muy importantes al gobernador Alejandro Tello. Y más para su compromiso de crear 40 mil empleos en su quinquenio. Reducirse el sueldo para ser el mandatario más prángana del país de muy poco le serviría a la sociedad.﷯



No speak english ﷯

﷯La mayoría de las plazas que ofertan las empresas grandes, principalmente las coreanas y japonesas recién llegadas –descubrió Cliserio del Real- las ocupan personas que llegan de Guadalajara, Monterrey, Coahuila. Y es que los zacatecanos no cumplen el requisito inexcusable de hablar, además de español champurrado, otro idioma, inglés de preferencia.﷯



Ni de burócratas﷯

﷯Según Cliserio del Real, es urgente que todas las escuelas de Zacatecas, públicas y privadas, incluso en guarderías, enseñen inglés. Dice que el portugués es otra lengua que empieza a tener mucha demanda en el mercado laboral. El SNE también recomienda cambios en la oferta educativa. Y es que 90% de los jóvenes que terminan una carrera salen de Derecho, Medicina y Contaduría. Y en Zacatecas no encuentran chamba ni como burócratas.﷯



Ni los pelan

﷯Operadores y militantes de los tres partidos: PRI, Verde, Panal, que llevaron al poder a Alejandro Tello, sienten que cada vez es más evidente la sana distancia entre ellos y el gobernador. Cuentan que Tello ofreció a los dirigentes Roberto Luévano, Susana Rodríguez y Pedro Padilla, que los secretarios del gabinete apoyarían a los diputados en las gestiones de sus distritos. A la fecha –lamentan en los partidos- ningún funcionario de primer nivel “pela” a los legisladores. ﷯



Nuevo presidente ﷯

﷯Hoy la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción elige nueva mesa directiva. Todo indica que Jorge Eduardo Hiriart Franco, actual tesorero, será ungido presidente. Así, concluye el interinato que cumplió Raúl García después de que Francisco Carrillo fue llamado por el gobernador Alejandro Tello para ocupar la titularidad del INZACE.﷯



Espaldarazo a Paula ﷯

﷯A propósito del “oso” de Paula Rey Ortiz son necesarias dos precisiones. Una: Rosario Robles y Rolando Garza son titular y delegado de la Sedatu, no de Sedesol. Dos: la denuncia que presentó la secretaria de la Función Pública está respaldada por el gobernador Alejandro Tello. Y será ratificada. Hoy, Garza comparece ante el órgano de control interno de la Sedatu. Le preguntarán si sabe a qué empresa de Torreón se refiere Paula Rey, porque en su querella no menciona el nombre. Y si conoce a la persona que Paula se refiere en el presunto intento de extorsión, porque no es funcionario de la Sedatu. ﷯



Promesa a medias﷯

﷯Dada la actual situación económica y política en México, para todos los gobiernos estatales este año se tornará muy tortuosa la gestión de recursos y obras ante la Federación. El presidente Enrique Peña y su gabinete, seguramente, tendrán los ojos puestos en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, que tendrán elecciones a gobernador y serán cruciales para la contienda presidencial del 2018. Así pues –prevén en la CMIC que preside Raúl García Ramírez- la autopista que Peña Nieto prometió llevar de Jerez a Guadalajara, no crecerá un metro más allá de Tepetongo. ﷯



Denuncian a Peschard﷯

﷯Corre en lenguas en el gremio constructor que Luis Alfonso Peschard enfrenta una denuncia penal que interpuso en su contra, en la PGR, la SCT. Por ello en noviembre que lo relevó Bernardo Gutiérrez no sólo dejó la gerencia del centro SCT Zacatecas, también salió de la dependencia que maneja el mexiquense Gerardo Ruiz Esparza.﷯



Entrará a todo ﷯

Pedro de León este año se convertirá en chile de todos los moles. Y lo mismo representará a frijoleros que a tahoneros. Pedrín quiere ser candidato al Senado en 2018 y para que lo postule una gran alianza de izquierda –podría ser PT-Morena-MC- tiene que hacer su “ronchita”. Por ello buscará llenar todos los huecos que dejen los partidos políticos y sobre todo el gobierno de Alejandro Tello.﷯



Se pasan de vivos ﷯

La nueva directiva del Grupo Modelo en Zacatecas, encabezada por el gerente Rafael Sánchez Galván, resultó más canija que bonita. Con el cuento mareador de que comprará un montón de toneladas de cebada a campesinos de la región, pretende que el patronato del DIF estatal que preside Cristina Rodríguez, con la venia del gobernador Alejandro Tello, les otorgue la concesión para manejar la Feria Nacional de Zacatecas durante los cinco años de la actual administración. La gente de Rodrigo Reyes, aún cabeza del patronato, recuerda que durante el amaliato la Corona daba 40 millones de pesos al año a Claudia Corichi.



