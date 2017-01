El Runrún: Interjet, a volar desde Zacatecas Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Miguel Alemán Velasco, estaría preparando despegar de Zacatecas, sin vuelo de retorno. Según se sabe, Interjet permanecería en el estado, con sus dos itinerarios: México-Zacatecas y Zacatecas-México, hasta marzo de este año. La decisión estaría tomada. Y modificarla dependería del gobernador Alejandro Tello y de las gestiones que pudiera hacer ante la cúpula de la compañía de aviación.



Topó con madera

Interjet, una de las tres líneas aéreas más grandes de México, tuvo problemas con sus aviones Superjet 100 de fabricación rusa. Ante ello, habría pedido “estímulos” al gobierno de Alejandro Tello para mantenerse en Zacatecas. Entre los “estímulos” estaría la compra garantizada del gobierno de al menos 100 boletos al mes, durante seis meses. Y la adquisición de la contraportada de su revista. Al parecer, la gente de Interjet esta vez se topó con madera en la Secretaría de Turismo. Eduardo Yarto le habría dicho que ese tipo de “estímulos” habían terminado en el Ejecutivo. Ante esa respuesta y la incosteabilidad del mercado, Interjet habría decidido retirarse de Zacatecas.



Medidas locuaces

En los 120 días que estuvo al frente del gobierno provisional de la capital, Catarino Martínez hizo tal cantidad de enredos que hoy la alcaldesa Judit Guerrero sufre para hallarle la cuadratura al círculo. Entre las medidas locuaces del poeta –cuentan en el ayuntamiento- destaca la basificación de 150 burócratas. Y es que eso no sólo provocó que la nómina engordara, también despertó el apetito de otros 80 empleados que demandaron al ayuntamiento para exigir su reclasificación como trabajadores de base.



Dos por oficina

Otra “gracia” del alcalde interino de Zacatecas fue la contratación de nuevos jefes de oficina. Puso directores en una gran cantidad de departamentos, como el DIF, pero sin despedir a los que nombraron Carlos Peña y Alfredo de Santiago. Y conformó un cuerpo de asesores, encabezados por Tito Valerio Quintero. De manera tal, adelgazar la nómina implicaría un gasto millonario en indemnizaciones.



Acuerdos de gobernanza

La llegada de Carmen Salinas -tesorera de David Monreal en la campaña a gobernador- a la Secretaría de la Función Pública; la reapertura de la notaría de Rafael Candelas en Loreto –no se mudará a Calera- y el arribo de Héctor Menchaca, senador suplente de David, a la secretaría general del Poder Legislativo en relevo de Cuco Medina –movimiento que por ahora está frenado-, son –afirman en la cúpula de Morena- resultado de un acuerdo de gobernanza entre Alejandro Tello y Ricardo y David Monreal. Porque Tello –sostienen- está dispuesto a pactar con todas las fuerzas políticas y terminar con las guerras fratricidas que han causado el estancamiento económico y social de Zacatecas.



Sin escudos políticos

Inicia en Jerez el programa Supertiendas Diferentes. El secretario de Economía, Carlos Fernando Bárcena –si logra salir de los embotellamientos endiablados que se forman por el cierre de calles en eterna reparación- entregará, en compañía del alcalde Fernando Uc, equipos a pequeños comerciantes decididos a modernizarse. El gobierno estatal les dará una tableta para manejar inventarios, caja registradora con lector de código de barras y tarjetas de crédito. Y una playera de color naranja que, por decisión de Alejandro Tello, no tendrá el escudo de su gobierno ni distintivos tricolores que impliquen alguna relación con el PRI.



Representante personal

El más furioso con la designación de Luis Fernando Becerra Chiw como contralor del municipio de Zacatecas –trascendió en el ayuntamiento- fue Arturo Ramírez Bucio, esposo de la regidora del PAN, Lupita Medina. Poco antes de que el cabildo eligiera a Becerra, de la terna que propusieron los regidores panistas, Ramírez Bucio quiso impulsar a otro candidato. Lo que más gracia causó a los regidores fue que Ramírez dijo que él se presentaba a negociar porque su esposa se había quedado en casa, preparando el desayuno de los hijos.



Seguro popular

Las autoridades estatales del sector salud, encabezadas por Gilberto Breña Cantú, este año no buscarán ampliar la cobertura del Seguro Popular. El número de afiliados llegó a casi 900 mil zacatecanos, cifra que representa más de 60% de la población del estado. La prioridad de Jesús López y Efraín Chávez, director y subdirector del Seguro Popular, será reafiliar a 310 mil personas que en el transcurso de 2017 quedarían sin el beneficio. Y administrar los 2,250 millones de pesos que se recibirán de la federación para optimizar la atención médica de quienes no tienen derecho a los servicios del IMSS e ISSSTE.





