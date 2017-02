El Runrún: La corte también frena impuesto a vehículos Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Leticia Soto. (Archivo) Enrique Peña, más concretamente la Secretaría de Hacienda de José Antonio Meade, contra Alejandro Tello. Algo hizo el gobernador que le revolvió las tripas al presidente. Quizá las críticas feroces al gobierno de Miguel Alonso que jamás le chistó a la Federación. Y que ganó todo para el PRI, pese a su enorme desprestigio social. Por lo que sea, la cuestión es que los golpes son uno tras otro. El más reciente, el de ayer. ﷯



Tirria federal﷯

﷯El Instituto Federal de Defensoría Pública que dirige Mario Alberto Torres López, inició una campaña en Zacatecas contra los impuestos vehiculares 2017 que cobra la Secretaría de Finanzas de Jorge Miranda. El IFDP, órgano del Poder Judicial de la Federación, manejado aquí por Josefina Ocegueda Guerrero, insta a la ciudadanía a no tolerar contribuciones abusivas. “¿Estás inconforme con los NUEVOS IMPUESTOS (así, en mayúsculas) que te cobraron al pagar tus placas vehiculares 2017 del estado de Zacatecas? Acude a la delegación del IFDP y te ayudará, de forma gratuita, a tramitar la devolución de tu dinero…”. La tirria federal al gobernador Tello está más clara que el agua. ﷯



Más amparos ﷯

﷯Es oportuno consignar que –según trascendió- varias empresas habrían solicitado amparo contra el pago de tenencia vehicular en Zacatecas. Recuérdese que el gobierno tellista otorgó subsidio a todas las personas físicas, pero no a las morales propietarias de flotillas. Es decir, los ciudadanos están exentos de pagar tenencia vehicular. Las empresas no. Y como muchas de éstas no les gusta la ley del embudo, recurrieron al amparo judicial.﷯



Sueño guajiro ﷯

﷯Muchos asistentes a la fiesta de presentación política de Marcos Ibarra se intrigaron por la presencia de Sergio Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas. Y con el poder de convocatoria –más de 400 comensales- del coordinador de delegados de la Sedatu que encabeza Rosario Robles. Luego todo les quedó claro. La comilona fue organizada por Pedro de León Mojarro, quien le tiene el ojo puesto a Ibarra para catapultarlo en 2018 por la gran coalición –el sueño guajiro de Pedrín- de partidos de izquierda, o mediante una candidatura independiente. ﷯



Descontón a la mala﷯

﷯Cuentan las lenguas largas que lo que más gordo le cayó al gobernador Alejandro Tello de la controversia constitucional contra el impuesto ecológico fue el descontón, a la mala y por la espalda, de Humberto Castillejos. Y es que el jurídico del presidente Enrique Peña –se lamenta Tello- no tuvo cortesía política ni decencia para anticiparle su intención. Y menos explicarle la razón, legal o política, de la misma. Sin decir “¡agua va!” lanzó el fregadazo.﷯



Y van tres﷯

﷯En lo que va de su sexenio, Peña Nieto -el mejor amigo de Zacatecas, según Miguel Alonso- ha interpuesto tres controversias contra los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado. La primera para remendar la ley de Educación que concedía a la Seduzac de Marco Vinicio Flores, atribuciones exclusivas de la SEP de Emilio Chuayffet. La segunda para corregir la ley electoral que omitía el 50-50 entre hombres y mujeres en puestos de elección popular. En ambas la Federación atropelló a Zacatecas. Y lo volverá a atropellar con la del impuesto ecológico.﷯



Cerebro judicial ﷯

Leticia Soto –dijimos ayer- regresa al Congreso. Empero no tanto como asesora de la diputada Carolina Dávila, sino de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside. Su arribo a esta posición no es casual. Como representante jurídico de la Legislatura, este órgano debe responder ante la Suprema Corte por la aprobación de las leyes de Ingresos y Hacienda, del paquete fiscal 2017 de Zacatecas, que contienen los impuestos ecológicos sujetos a controversia constitucional. Así pues, la exprocuradora será el cerebro judicial de la muy vilipendiada 62 Legislatura. ﷯



Congelan presupuesto﷯

﷯Por angas o mangas, el presupuesto del programa federal Habitat que Zacatecas ejercería en 2016 –alrededor de 50 millones- sigue congelado. La Sedatu de Rosario Robles le echa la bolita a la Secretaría de Hacienda de José Antonio Meade. Y ésta a la crisis petrolera. Según trascendió, los recursos serían liberados en mayo o junio.

Dicen lenguas viperinas que la ministración de Habitat se detuvo después del pleito de Alejandro Tello con La Chayo.

El gobernador acusó públicamente al delegado de la Sedatu, Rolando Garza, de orquestar una extorsión a cuatro presidentes municipales. Y a Rosario por poco le da un soponcio. Uno de esos alcaldes era José Haro y, consecuentemente, Fresnillo es uno de los más afectados con la congelación del presupuesto de Habitat. Recibiría 7 millones de pesos y de ellos no le hay llegado ni quinto.



