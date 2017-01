El Runrún: La ley del talión en Ojocaliente Francisco Gabriel Reynoso Torres

José Ángel Martínez La Bimba, excandidato de Panal a presidente municipal, y su esposa, Mónica Meza Gervasio, directora del DIF en el actual ayuntamiento que encabeza el príista Humberto Rincón. Nadie sabe dónde y cómo están. Lo que sí es vox populi es que huyeron, no del crimen organizado, sino de Rincón y del exalcalde Iván Husaín Vitar. Ambos –dice la gente- se han convertido en caciques de horca y cuchillo.



Ni adiós dijeron

Esta historia de terror –cuentan lugareños- inició en la plaza de toros. Husain y Rincón llegaron juntos a la barrera de sombra. “La Bimba”, ya medio “jalado”, bajó y, a voz en cuello, gritó a Husain que era un “pinche ratero”. El público lo apoyó y al poco rato todo el coso gritaba insultos contra ambos políticos. Poco tiempo después, La Bimba y su esposa desaparecieron. Hay evidencias de que empacaron sus cosas y salieron huyendo de su casa, cuya puerta se quedó abierta de par en par.



Pacto de caballeros

Iván Husain Vitar heredó al priísta Humberto Rincón muchos problemas. El principal la deuda salarial con muchos trabajadores. Por lo que se sabe, Rincón logró que el gobierno de Alejandro Tello le prestara 10 millones de pesos para pagar a los burócratas que tenían hasta seis meses sin cobrar. Y Rincón –dícese en Ojocaliente- sí pagó, pero también corrió a los “alborotadores” que tenían demandado penalmente a Husain. Y aparentemente existe un pacto entre ambos de “lavar la ropa sucia en casa”.



Priístas rufianes

Tiene mucha razón la diputada Claudia Anaya. Sostiene que “la corrupción no es un tema de partidos. Las instituciones no delinquen. Quien delinque es la gente corriente, abusiva y sin ningún compromiso con el servicio público y con ningún respeto a los ciudadanos a los que debe servir. De esa gente corriente tenemos en todos los partidos”. Empero, el problema es que los políticos pillos se amparan en sus partidos y en otras instituciones para robar. Y gracias a su filiación política gozan de impunidad. Y para infortunio de Claudia, siete de cada 10 políticos ladrones son del PRI.



Bonos a policías

El producto del recorte de 20% al salario del gobernador Alejandro Tello y al de todos los funcionarios de su gabinete legal y ampliado, se empleará para estimular a los policías del estado. Según información oficial, el dinero que deje de recibir la élite gubernamental, se convertirá en bonos de 2 mil pesos para los elementos de la Policía Estatal Preventiva bajo las órdenes de Gilberto Gutiérrez de Ávila. Y quizá para los efectivos de la Metropol que coordina Miguel Ángel Ramírez. A juicio de diputados de Morena, esto elimina la intención de ahorrar recursos. Porque los bonos compensatorios para policías no están contemplados en el presupuesto. Serían gasto corriente de nueva creación.



Quiere ser gobernadora

No todos en la clase política visualizan su futuro en el 2018. Otros y otras tienen la mirada puesta en el 2021, cuando concluya el quinquenio de Alejandro Tello. Tal es el caso de la diputada verde Julia Olguín. Alguien le preguntó si aspiraba a ser presidenta municipal. Respondió con contundencia. “De ninguna manera. Yo quiero ser gobernadora del estado”. Presuntamente, la ruta de la ojiverde sería contender por un curul en el Congreso de la Unión el año próximo y luego venir a pelear “la grande”..



Para el arrastre

Con decepción, muchos aficionados taurinos de Sombrerete esperan el serial que presentará la empresa Viva El Toro, presidida por El Flaco Jesús Esparza. Después que la fiesta de Las Candelaria se caracterizó por ofrecer corridas con toreros de primer nivel, nacionales y españoles, lo que viene está –lamentan los taurófilos- para el arrastre. Y lo peor –opinan- es que Esparza se está maleando. Ante el cabildo dijo que los toros cuestan 60 mil cada uno, cuando los conocedores aseguran que valen menos de la mitad.



Palancas políticas

Los desarrolladores de vivienda de Zacatecas se muestran pesimistas ante el “poco oficio” que muestra la delegada del Infonavit, Lourdes Gabriela Rojo Medina. Consideran que la expolicía federal llegó a finales del año pasado para sustituir a Belinda Ramírez Reyes, merced a palancas políticas. Destacan los empresarios de la mezcla y el ladrillo que Zacatecas se significa por un muy reducido ejercicio de créditos para vivienda. Según la propia Gabriela, de 160 mil derechohabientes, sólo 23 mil han accedido a este beneficio. Y no se percibe que el Infonavit tenga una estrategia agresiva para que este año cambien las cosas.



