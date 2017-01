El Runrún: Llegan caras viejas al gabinete Francisco Gabriel Reynoso Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello empieza a cubrir espacios que permanecían desocupados en su gabinete. En breve Catarino Martínez, exconsejal presidente de Zacatecas, se incorporará a la Secretaría General de Gobierno con Fabiola Torres. Ocupará una subsecretaría. Se unirá a Juan García Páez –otrora operador de Pedro de León- y Julio César Chávez para hacer los tres mosqueteros.



De polémica

A la Secretaría de la Función Pública que encabeza Paula Rey Ortiz llegó, ante el estupor de la clase política y el asombro de la gente de Río Grande, José Manuel Moner Peña Badillo. Dejó la coordinación de Educación Media y Superior de la Seduzac para hacer el uno dos con Noé Maldonado en la dirección de comisarios de la SFP. Significa esto que Moner, quien fue muy cuestionado como alcalde de Río Grande en 2004-2007, e incluso lo detuvo la policía, revisará la aplicación escrupulosa de los recursos públicos en dependencias y municipios. Aunque no se sabe quién lo vigilará a él.



Regresa Artemio

Esta semana, Jesús Limones Hernández deja el Tecnológico de Jerez para reforzar el equipo de Jorge Miranda en la Secretaría de Finanzas. Toma las riendas de la dirección técnica. El también catedrático de la UAZ –dícese en la Seduzac- hizo un trabajo espléndido en el Tec. Lo recibió con un déficit de 6 millones y lo deja con números negros. Y cinco de los seis terrenos que ocupa la institución ya están escriturados. De una finca ruinosa ahora el Tec tiene cuatro edificios con aulas y laboratorios. En relevo de Limones llega Artemio Ultreras, exsubsecretario de Seduzac.



Regresa a casa

En la 61 Legislatura también se avizoran cambios en lugares estratégicos. Corre en lenguas que a propuesta del grupo Zacatecas Primero (PRI-Verde-Panal), que lideran Gustavo Uribe, Guadalupe Flores y Roy Barragán, la exprocuradora Leticia Catalina Soto estaría a poco de reincorporarse. Por lo que se sabe llegaría al área jurídica que maneja José Luis Ávila –de ahí salió para ser en el sexenio de Amalia García consejera presidenta del IEEZ y luego, con Miguel Alonso, procuradora de Justicia-. También se dice que Leticia podría incorporarse al área de Investigaciones Legislativas que maneja Pedro Argomaniz.



Regaño a alcaldes

El Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información prepara un extrañamiento para varios alcaldes que insisten en manejarse en la opacidad. Julieta del Río descubrió que algunos, con premeditación, como el de Jerez Fernando Uc, no exhiben su salario en su portal de transparencia. Y otros muchos ni siquiera cumplen la obligación de tener su portal con la información obligatoria.



Suenan alarmas

Generan preocupación en el PRI de Roberto Luévano los resultados de décima tercera encuesta político electoral ordenada por la presidencia de la República. Con 5,275 entrevistas en diversos estados y la Ciudad de México, el PAN, con 20.73%, encabeza las preferencias electorales. Lo siguen PRI con 16.77% y Morena con 16.06%. Y en cuarto lugar se ubica, con 9.08%, el PRD. La medición también se remitió al gobernador Alejandro Tello. Y la cifra que más alarmó fue la del voto de castigo. El PRI tiene 36.46% de voto en contra, por 7.04% de Morena, 18.34% del PRD y 17.34 del PAN.



Adelante El Peje

En el capítulo 7 de la encuesta, relativo a preferencias a población abierta, los posibles candidatos con mayor apoyo, sin especificar el partido o coalición que los postule, son: Andrés Manuel López Obrador16.90%; Margarita Zavala 11.69%; Miguel Ángel Osorio 8.53%; Ricardo Anaya 7.02%; Eruviel Ávila 6.43%; Miguel Mancera 6.34%; Rafael Moreno Valle 5.49%; y Manlio Fabio Beltrones 4.07 por ciento.



Intención de voto

Y en careos entre posibles candidatos a la presidencia, la intención de voto, según la medición hecha los primeros días de enero, favorece a Andrés Manuel López Obrador de Morena con 28.85%. Muy cerca, con 25.19%, lo sigue Margarita Zavala del PAN. Miguel Osorio del PRI, con 17.67%, aparece en tercer lugar. Y en cuarto, con 10.35%, se ubica Miguel Mancera del PRD.



Apoyo a paisanos

Empresarios de la construcción de la Ciudad de México –trascendió- acusan a Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, de favorecer a la compañía zacatecana Construcciones, Bombeos y Redes Eléctricas. Cercanos al Chamuco aseguran que, de Zacatecas, esa empresa no es la única empresa que hace obra en las colonias de la Cuauhtémoc. Humberto Chavarría, operador de confianza de Monreal, ha contratado a cinco, por lo menos.



donrunrun@yahoo.es Con caras no tan nuevas, algunas más bien muy percudidas, el gobernadorempieza a cubrir espacios que permanecían desocupados en su gabinete. En breve, exconsejal presidente de Zacatecas, se incorporará a la Secretaría General de Gobierno con. Ocupará una subsecretaría. Se unirá a–otrora operador de- ypara hacer los tres mosqueteros.A la Secretaría de la Función Pública que encabezallegó, ante el estupor de la clase política y el asombro de la gente de Río Grande,. Dejó la coordinación de Educación Media y Superior de la Seduzac para hacer el uno dos conen la dirección de comisarios de la SFP. Significa esto que Moner, quien fue muy cuestionado como alcalde de Río Grande en 2004-2007, e incluso lo detuvo la policía, revisará la aplicación escrupulosa de los recursos públicos en dependencias y municipios. Aunque no se sabe quién lo vigilará a él.Esta semana,deja el Tecnológico de Jerez para reforzar el equipo de Jorge Miranda en la Secretaría de Finanzas. Toma las riendas de la dirección técnica. El también catedrático de la UAZ –dícese en la Seduzac- hizo un trabajo espléndido en el Tec. Lo recibió con un déficit de 6 millones y lo deja con números negros. Y cinco de los seis terrenos que ocupa la institución ya están escriturados. De una finca ruinosa ahora el Tec tiene cuatro edificios con aulas y laboratorios. En relevo de Limones llega, exsubsecretario de Seduzac.En la 61 Legislatura también se avizoran cambios en lugares estratégicos. Corre en lenguas que a propuesta del grupo Zacatecas Primero (PRI-Verde-Panal), que lideranestaría a poco de reincorporarse. Por lo que se sabe llegaría al área jurídica que maneja José Luis Ávila –de ahí salió para ser en el sexenio de Amalia García consejera presidenta del IEEZ y luego, con Miguel Alonso, procuradora de Justicia-. También se dice que Leticia podría incorporarse al área de Investigaciones Legislativas que maneja Pedro Argomaniz.El Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información prepara un extrañamiento para varios alcaldes que insisten en manejarse en la opacidad.descubrió que algunos, con premeditación, como el de Jerez Fernando Uc, no exhiben su salario en su portal de transparencia. Y otros muchos ni siquiera cumplen la obligación de tener su portal con la información obligatoria.Generan preocupación en el PRI delos resultados de décima tercera encuesta político electoral ordenada por la presidencia de la República. Con 5,275 entrevistas en diversos estados y la Ciudad de México, el PAN, con 20.73%, encabeza las preferencias electorales. Lo siguen PRI con 16.77% y Morena con 16.06%. Y en cuarto lugar se ubica, con 9.08%, el PRD. La medición también se remitió al gobernador Alejandro Tello. Y la cifra que más alarmó fue la del voto de castigo. El PRI tiene 36.46% de voto en contra, por 7.04% de Morena, 18.34% del PRD y 17.34 del PAN.En el capítulo 7 de la encuesta, relativo a preferencias a población abierta, los posibles candidatos con mayor apoyo, sin especificar el partido o coalición que los postule, son:4.07 por ciento.Y en careos entre posibles candidatos a la presidencia, la intención de voto, según la medición hecha los primeros días de enero, favorece a Andrés Manuel López Obrador de Morena con 28.85%. Muy cerca, con 25.19%, lo sigue Margarita Zavala del PAN. Miguel Osorio del PRI, con 17.67%, aparece en tercer lugar. Y en cuarto, con 10.35%, se ubica Miguel Mancera del PRD.Empresarios de la construcción de la Ciudad de México –trascendió- acusan a, delegado en Cuauhtémoc, de favorecer a la compañía zacatecana Construcciones, Bombeos y Redes Eléctricas. Cercanos al Chamuco aseguran que, de Zacatecas, esa empresa no es la única empresa que hace obra en las colonias de la Cuauhtémoc., operador de confianza de Monreal, ha contratado a cinco, por lo menos. Agregar a favoritos amlo

josé manuel peña badillo

jesús limones

zacatecas