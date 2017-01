El Runrún: Manga ancha a la delincuencia Francisco Gabriel Reynoso Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Enrique Peña cancela el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Fresnillo, que ha vuelto a ser tierra sin ley; Zacatecas, paraíso de la impunidad; y Guadalupe, mercado próspero de todo tipo de drogas y armas, eran los únicos municipios zacatecanos que recibían recursos del Pronapred para alejar a niños y jóvenes de vicios y de malosos. Pero este año se acabó lo que se vendía. Cada quien que le haga como pueda. Así pues, Peña Nieto le pega a los mexicanos ahora en la otra mejilla.



Lo secuestraron

En 2016, el Pronapred canalizó a Zacatecas 45 millones. En promedio, Pepe Haro, Catarino Martínez y Enrique Guadalupe Flores recibieron 15 millones. El dinero no fue para usarse en armas o patrullas. Se aplicó en becas para estudiantes, apoyo al establecimiento de changarros y para la recuperación de espacios públicos convertidos en nido de ratas. Este año ya no habrá nada de eso. Y es que el crimen organizado secuestró al Pronapred y le cortó la cabeza.



Faltan $60 millones

En 2018, antes de que Enrique Peña saque sus tiliches de Los Pinos, en Zacatecas sería inaugurado, ahora sí en serio, el Centro Cultural Toma de Zacatecas. La única condición –un pelo de gato- sería que el gobernador Alejandro Tello consiga con el secretario de Hacienda José Antonio Meade –que ya lo sueña- una bicoca de 60 millones de pesos para la tercera etapa del proyecto. Hasta ahora –confirma Francisco Ibargüengoytia, titular de Sinfra con Miguel Alonso y ratificado por Tello- se cumplió la primera con 250 millones. La segunda, de 90 millones, está por concluir. Así pues, el chistecito costará 400 millones.



Búfalo Sagrado

Brincan en el petate de David Monreal. Afirman sus operadores que el senador no ha tenido, tiene ni tendrá acuerdos con el gobernador Alejandro Tello. La llegada de María del Carmen Salinas a la Secretaría de la Función Pública con Paula Rey Ortiz, no a Sefin con Jorge Miranda, fue una negociación del diputado de Morena, Omar Carrera. Y juran que habría sido mediador el abuelo político de Omar, uno de los búfalos sagrados del PRI.



Maldita ingratitud

Cuentan que a Miguel Alonso, a su regreso de España, se le atragantó la morcilla que trajo del tianguis turístico de Madrid al saber que los empresarios mineros, encabezados por Jaime Lomelí y Michael Harvey, de Peñoles y Goldcorp, repiten como pericos la cantaleta del gobierno de Alejandro Tello que, con mucha ingratitud, lo culpa de todos los problemas económicos estructurales de Zacatecas. Para el exgobernador resulta increíble que aquellos y éste no esté claro que el déficit educativo, causa principal del desequilibrio financiero, surgió en el sexenio de Ricardo Monreal. Y se agravó en el de Amalia García debido a las muchas plazas que Claudia Corichi regaló en la SEC.



Que no lo olviden

En el equipo de fieles más cercano a Miguel Alonso se ríen de las consideraciones de priístas de la cúpula que lidera Roberto Luévano. Califican de asnada decir que Alejandro Tello es más habilidoso que Alonso, políticamente, por los acuerdos que supuestamente tuvo con los exgobernadores Ricardo Monreal Ávila y Amalia García Medina. Ojalá los priistas tellistas –ruegan los alonsistas- no pierdan de vista que la actual administración está donde está gracias al trabajo político de Alonso. Porque fue éste quien encabezó un gran movimiento social para derrotar al caciquismo de Monreal y a la mafia de Amalia.



Alerta en el INAH

Roberto Rosales Pitones, secretario de Economía en el gobierno municipal que presidió Carlos Aurelio Peña Badillo, también entra al gremio restaurantero que lidera Víctor Legaspi. Dicen los enterados que construyó un salón de fiestas en el Paseo Díaz Ordaz, junto al corralón de sus pulmonías turísticas. Cuentan también que Rosales llevó a Eduardo Yarto, secretario de Turismo, a esas instalaciones. Y en especial le presumió una fuente hecha a partir de restos del Acueducto del Cubo, catalogado patrimonio mundial, por lo que en el INAH de Carlos Augusto Torres sonaron las alarmas.



Alta traición

En el equipo político de Érica Velázquez advierten que Chilo Murillo se equivoca si piensa que podría volver a ser candidato del PRI. Advierten que la expulsión del dirigente de los gasolineros está por llegar a Zacatecas. Como la de Pedro de León Mojarro la estaría procesando Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, por alta traición. Dicen que está probado documentalmente que en la contienda por la gubernatura Chilo apoyó a David Monreal de Morena y Rafael Flores del PAN-PRD.



donrunrun@yahoo.es Justo en el momento más oportuno para el crimen organizado que en Zacatecas resurge más feroz y sanguinario, el gobierno decancela el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Fresnillo, que ha vuelto a ser tierra sin ley; Zacatecas, paraíso de la impunidad; y Guadalupe, mercado próspero de todo tipo de drogas y armas, eran los únicos municipios zacatecanos que recibían recursos del Pronapred para alejar a niños y jóvenes de vicios y de malosos. Pero este año se acabó lo que se vendía. Cada quien que le haga como pueda. Así pues, Peña Nieto le pega a los mexicanos ahora en la otra mejilla.En 2016, el Pronapred canalizó a Zacatecas 45 millones. En promedio,recibieron 15 millones. El dinero no fue para usarse en armas o patrullas. Se aplicó en becas para estudiantes, apoyo al establecimiento de changarros y para la recuperación de espacios públicos convertidos en nido de ratas. Este año ya no habrá nada de eso. Y es que el crimen organizado secuestró al Pronapred y le cortó la cabeza.En 2018, antes de quesaque sus tiliches de Los Pinos, en Zacatecas sería inaugurado, ahora sí en serio, el Centro Cultural Toma de Zacatecas. La única condición –un pelo de gato- sería que el gobernadorconsiga con el secretario de Hacienda José Antonio Meade –que ya lo sueña- una bicoca de 60 millones de pesos para la tercera etapa del proyecto. Hasta ahora –confirma, titular de Sinfra cony ratificado por Tello- se cumplió la primera con 250 millones. La segunda, de 90 millones, está por concluir. Así pues, el chistecito costará 400 millones.Brincan en el petate de. Afirman sus operadores que el senador no ha tenido, tiene ni tendrá acuerdos con el gobernador Alejandro Tello. La llegada dea la Secretaría de la Función Pública con, no a Sefin con Jorge Miranda, fue una negociación del diputado de Morena,. Y juran que habría sido mediador el abuelo político de Omar, uno de los búfalos sagrados del PRI.Cuentan que a, a su regreso de España, se le atragantó la morcilla que trajo del tianguis turístico de Madrid al saber que los empresarios mineros, encabezados por, de Peñoles y Goldcorp, repiten como pericos la cantaleta del gobierno de Alejandro Tello que, con mucha ingratitud, lo culpa de todos los problemas económicos estructurales de Zacatecas. Para el exgobernador resulta increíble que aquellos y éste no esté claro que el déficit educativo, causa principal del desequilibrio financiero, surgió en el sexenio del. Y se agravó en el dedebido a las muchas plazas queregaló en la SEC.En el equipo de fieles más cercano a Miguel Alonso se ríen de las consideraciones de priístas de la cúpula que lidera. Califican de asnada decir que Alejandro Tello es más habilidoso que Alonso, políticamente, por los acuerdos que supuestamente tuvo con los exgobernadores Ricardo Monreal Ávila y Amalia García Medina. Ojalá los priistas tellistas –ruegan los alonsistas- no pierdan de vista que la actual administración está donde está gracias al trabajo político de Alonso. Porque fue éste quien encabezó un gran movimiento social para derrotar al caciquismo de Monreal y a la mafia de Amalia., secretario de Economía en el gobierno municipal que presidió, también entra al gremio restaurantero que lidera Víctor Legaspi. Dicen los enterados que construyó un salón de fiestas en el Paseo Díaz Ordaz, junto al corralón de sus pulmonías turísticas. Cuentan también que Rosales llevó a, secretario de Turismo, a esas instalaciones. Y en especial le presumió una fuente hecha a partir de restos del Acueducto del Cubo, catalogado patrimonio mundial, por lo que en el INAH desonaron las alarmas.En el equipo político dese equivoca si piensa que podría volver a ser candidato del PRI. Advierten que la expulsión del dirigente de los gasolineros está por llegar a Zacatecas. Como la de Pedro de León Mojarro la estaría procesando, presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, por alta traición. Dicen que está probado documentalmente que en la contienda por la gubernatura Chilo apoyó a David Monreal de Morena ydel PAN-PRD. Agregar a favoritos enrique peña nieto

apoyos

opinión

zacatecas