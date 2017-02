El Runrún: Pagará impuesto el gobierno Francisco Gabriel Reynoso Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello les carga la mano, a partir de ahora todas las dependencias públicas pagarán impuestos. Se les aplicará el Impuesto sobre Nóminas que, según la Ley de Hacienda 2017, será de 1.90 por ciento. No está claro si el gravamen también se aplicará a los poderes Legislativo y Judicial y a los municipios. Lo ya definido es que pagarán el gravamen todas las dependencias del Ejecutivo y organismos descentralizados.﷯



Tasa menor

﷯La tasa del ISN en Zacatecas –destacan fiscalistas- es la segunda más baja del país. Baja California aplica 1.8%. El más alto, de 3% lo aplican Puebla, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Tlaxcala y la Ciudad de México. Se entera mensualmente a la Sefin de Jorge Miranda y abarca sueldos y salarios, tiempos extras, premios, bonos, primas, compensaciones, gratificaciones y aguinaldo, participación patronal al fondo de ahorro, primas de antigüedad, comisiones y pagos a administradores.﷯



PRD, un desastre

﷯Es momento de que Rafael Flores Mendoza analice cuidadosamente si debe permanecer en el PRD o buscar nuevos aires. Quienes simpatizan con el excandidato a gobernador consideran que el PRD “es una facha, un desastre y no tiene futuro”. Después de las salidas de Alejandro Encinas, Adán López, Mario Delgado, Rabindranath Salazar, Zoe Robledo y, el más reciente, Armando Ríos Piter –sentencian- está condenado a ser “el veinte que complete un peso”. El PAN, su principal socio electoral, querrá, en las próximas alianzas que se logren, imponer a sus candidatos. En 2018, en Zacatecas, esa será la tónica. Por ello Flores debe cambiar de camiseta. Ahora está muy a tiempo.﷯



Oro molido

Durante los últimos 14 años, la Auditoría Superior de la Federación de Juan Manuel Portal ha recuperado, de dependencias federales, estados y municipios, 108 mil 886 millones de pesos. Funcionarios y gobiernos pillos han tenido que –dícese en la jerga penitenciaria- “devolver la tela”. En Zacatecas, la ASE de Raúl Brito ha impuesto sanciones resarcitorias por casi 1,000 millones de pesos. Sería éste el momento más oportuno para que el Congreso que lideran los prisitas de Gustavo Uribe y la Secretaría de la Función Pública de Paula Rey Ortiz apresuraran el cobro de esos recursos que serían oro molido.﷯



Ópticas diferentes ﷯

El alcalde de Fresnillo, José Haro, minimiza el asunto de las luminarias que para Omar Carrera, diputado de Morena y sobrino político de Ricardo Monreal, es un escándalo de corrupción mayúsculo. El acalde aclara que se compraron 9,000 luminarias de luz blanca, que ni Obama las tuvo, y la empresa contratista asume la responsabilidad de las fallas. Implican un gasto adicional al municipio, pero se gana en seguridad porque las calles están bien iluminadas. Carrera, empero, afirma que costaron 24 millones y que fue un negocio chueco del exedil Gilberto Dévora.﷯



Influyentismo ﷯

Tienen razón los mandos medios de la Dirección de Tránsito que dirige Miguel Rivera Villa. El influyentismo es el principal obstáculo para hacer cumplir el reglamento. Frente a Palacio de Gobierno, en Plaza de Armas, llegan los funcionarios y sus choferes estacionan sus camionetotas en doble fila y no hay poder que los mueva. Fuera de Turismo que maneja Eduardo Yarto ocurre igual. En Fernando Villalpando, fuera del Congreso, los influyentes cuando menos “cesan” a quienes se atreven a pedirles respeten las señales.﷯



Taxistas piratas﷯

En Juchipila no hubo influyentismo que valiera y Miguel Rivera atendió un viejo relamo de la ciudadanía. Con grúas fueron retirados de la circulación los taxis motos que daban servicio en medio del anarquismo.

En épocas de Agustín Jaime Ortiz surgieron esos vehículos como verdolagas en huerto de indio. Y no hubo autoridad que pudiera meter al orden a sus propietarios.

Luego llegó el fresnillense Luis Alfredo Chávez y, para no meterse en problemas, se hizo de la vista gorda. Supuestamente, atrás de los moto taxis hay políticos de mucho peso y muchos pesos. Pero a toda capillita le llega su fiestecita. Y a los taxistas piratas de Juchipila les llegó la suya. ﷯



Paso con huarache

El alcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón, echa pestes contra el impuesto ecológico del gobernador Alejandro Tello. En la inauguración del Puente La Blanca –refieren lugareños- habría calificado al gravamen de un acto de gobierno arbitrario y abusivo. Y cuestionó la transparencia en la aplicación del fondo minero.

A juicio de los lugareños, sobre todo de los priístas, las posturas del alcalde panista no son gratuitas. Se muestra obsequioso con las mineras porque de ellas obtiene muchos contratos jugosos para su empresa y sus socios.



donrunrun@yahoo.es ﷯Y para que los empresarios ricos no digan que sólo a ellos el gobierno deles carga la mano, a partir de ahora todas las dependencias públicas pagarán impuestos. Se les aplicará el Impuesto sobre Nóminas que, según la Ley de Hacienda 2017, será de 1.90 por ciento. No está claro si el gravamen también se aplicará a los poderes Legislativo y Judicial y a los municipios. Lo ya definido es que pagarán el gravamen todas las dependencias del Ejecutivo y organismos descentralizados.﷯﷯La tasa del ISN en Zacatecas –destacan fiscalistas- es la segunda más baja del país. Baja California aplica 1.8%. El más alto, de 3% lo aplican Puebla, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Tlaxcala y la Ciudad de México. Se entera mensualmente a la Sefin de Jorge Miranda y abarca sueldos y salarios, tiempos extras, premios, bonos, primas, compensaciones, gratificaciones y aguinaldo, participación patronal al fondo de ahorro, primas de antigüedad, comisiones y pagos a administradores.﷯﷯Es momento de queanalice cuidadosamente si debe permanecer en el PRD o buscar nuevos aires. Quienes simpatizan con el excandidato a gobernador consideran que el PRD “es una facha, un desastre y no tiene futuro”. Después de las salidas dey, el más reciente,r –sentencian- está condenado a ser “el veinte que complete un peso”. El PAN, su principal socio electoral, querrá, en las próximas alianzas que se logren, imponer a sus candidatos. En 2018, en Zacatecas, esa será la tónica. Por ello Flores debe cambiar de camiseta. Ahora está muy a tiempo.﷯Durante los últimos 14 años, la Auditoría Superior de la Federación deha recuperado, de dependencias federales, estados y municipios, 108 mil 886 millones de pesos. Funcionarios y gobiernos pillos han tenido que –dícese en la jerga penitenciaria- “devolver la tela”. En Zacatecas, la ASE deha impuesto sanciones resarcitorias por casi 1,000 millones de pesos. Sería éste el momento más oportuno para que el Congreso que lideran los prisitas de Gustavo Uribe y la Secretaría de la Función Pública deapresuraran el cobro de esos recursos que serían oro molido.﷯El alcalde de Fresnillo,, minimiza el asunto de las luminarias que para, diputado de Morena y sobrino político de, es un escándalo de corrupción mayúsculo. El acalde aclara que se compraron 9,000 luminarias de luz blanca, que ni Obama las tuvo, y la empresa contratista asume la responsabilidad de las fallas. Implican un gasto adicional al municipio, pero se gana en seguridad porque las calles están bien iluminadas. Carrera, empero, afirma que costaron 24 millones y que fue un negocio chueco del exedil.﷯Tienen razón los mandos medios de la Dirección de Tránsito que dirige. El influyentismo es el principal obstáculo para hacer cumplir el reglamento. Frente a Palacio de Gobierno, en Plaza de Armas, llegan los funcionarios y sus choferes estacionan sus camionetotas en doble fila y no hay poder que los mueva. Fuera de Turismo que manejaocurre igual. En Fernando Villalpando, fuera del Congreso, los influyentes cuando menos “cesan” a quienes se atreven a pedirles respeten las señales.﷯En Juchipila no hubo influyentismo que valiera yatendió un viejo relamo de la ciudadanía. Con grúas fueron retirados de la circulación los taxis motos que daban servicio en medio del anarquismo.En épocas desurgieron esos vehículos como verdolagas en huerto de indio. Y no hubo autoridad que pudiera meter al orden a sus propietarios.Luego llegó el fresnillensey, para no meterse en problemas, se hizo de la vista gorda. Supuestamente, atrás de los moto taxis hay políticos de mucho peso y muchos pesos. Pero a toda capillita le llega su fiestecita. Y a los taxistas piratas de Juchipila les llegó la suya. ﷯El alcalde de Sombrerete,, echa pestes contra el impuesto ecológico del gobernador Alejandro Tello. En la inauguración del Puente La Blanca –refieren lugareños- habría calificado al gravamen de un acto de gobierno arbitrario y abusivo. Y cuestionó la transparencia en la aplicación del fondo minero.A juicio de los lugareños, sobre todo de los priístas, las posturas del alcalde panista no son gratuitas. Se muestra obsequioso con las mineras porque de ellas obtiene muchos contratos jugosos para su empresa y sus socios. Agregar a favoritos alejandro tello cristerna

impuestos

opinión

rafael flores mendoza