El Runrún: Pierde Chole amparo contra impuestos Francisco Gabriel Reynoso Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Soledad Luévano. (Cortesía)

El juzgado primero de distrito negó amparo a La Chata Chole Luévano. La guerrillera monrealista pidió protección contra los diputados de la 62 Legislatura, el gobernador Alejandro Tello, el administrador del Periódico Oficial y el secretario de Finanzas, Jorge Miranda. Con la respuesta que recibió, la justicia federal dejó claro que “La Chata” es buena para el borlote, para organizar campañas sucias, pero está lejos de ser experta en leyes y su aplicación..



Modelos, no precios

Chole Luévano y su abogado Ernesto González Romo iniciaron un juicio de amparo indirecto administrativo contra la Ley de Hacienda de Zacatecas para el 2017. Concretamente impugnaron los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 referentes al impuesto adicional para infraestructura. Según La Chata, ese gravamen tiene como base gravable 30% de los pagos que deben hacerse por concepto de derechos de control vehicular. Y como la tarifa está cifrada en los modelos, La Chata lo considera inconstitucional por tomar en cuenta el año del vehículo y no su precio.



Negativa rotunda

El juzgado de distrito emitió su sentencia y en pocas líneas mandó a Chole a ver si ya puso la marrana. El juzgador expuso: “Resulta improcedente concederle la suspensión provisional solicitada (a Chole) toda vez que se trata de actos que se consumaron desde el momento mismo en que se emitieron. Conceder la medida cautelar daría efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva esta incidencia…”.



Tiran baba

Con mucha razón, militantes priístas están furiosos porque, otra vez, Andrés Manuel López Obrador le comió el mandado a todos. Opinan que la pazguatez de Enrique Ochoa y sus allegados del CEN resulta desesperante. Ocurrió que el martes se anunció que el presidente Enrique Peña viajaría a Washington para empezar a negociar con Donald Trump. Y dada la actitud bravucona y pendenciera del presidente de Estados Unidos, El Peje hizo un pronunciamiento de apoyo a Peña Nieto. Y exhortó a todas las fuerzas políticas para conformar un frente nacional que respalde al gobierno mexicano en sus reuniones con los gringos trogloditas. En tanto, el PRI y los priístas tiran baba.



Hechos camote

Como pocas veces ocurrió en el pasado, Zacatecas alzó su voz en la Conferencia Nacional de Gobernadores que preside Graco Ramírez de Morelos. Raúl Rodríguez Márquez acudió con la representación del gobernador Alejandro Tello a la instalación de la Comisión de Seguridad y Justicia que encabeza Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. El representante de Zacatecas en la capital dejó en claro que el combate a la delincuencia no puede seguir con los gobiernos y las instituciones hechas bolas. Por el bien de México –dijo- deben implementarse esquemas eficientes y eficaces de coordinación nacional. Dejó claro que la diferencia ha sido que la delincuencia está muy bien organizada y las policías andan hechas camote.



Espaldarazo fiscal

Días antes de terminar el primer mes del año, los contribuyentes han tenido una respuesta extraordinaria en materia de cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Según técnicos de la materia, “es un espaldarazo fiscal formidable de la gente al gobernador Alejandro Tello”. Hasta ayer, de 139,835 propietarios de vehículos, 41% ya acudió a las tesorerías de la Secretaría de Finanzas a pagar refrendo, tenencia, cambio de propietario, entro otros trámites. Sólo por impuesto para infraestructura - ese contra el que quiso ampararse Chole Luévano- se recaudaron 53.8 millones de pesos.



Pagan el ecológico

Según cifras que el secretario de Finanzas Jorge Miranda presume al gobernador Alejandro Tello, en los primeros 24 días del año se recaudaron 231.4 millones de pesos. El rubro principal, con 94.7 millones, fue el de derechos de control vehicular. Le siguió, con 52.8 millones, el adicional de infraestructura. Para la UAZ se recaudaron 20.6 millones. Y sobre nómina 16.4 millones de pesos. En el informe se destaca que el gobierno recibió las primeras contribuciones correspondientes al impuesto ecológico. Un par de empresas comprometidas con el medio ambiente de Zacatecas pagaron 48 mil 402 pesos.



Critican al Wuaca

Como no tienen otra cosa que hacer, jubilados de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) critican al rector Antonio Guzmán Fernández. Y es que El Wuaca anunció que para el campus de Fresnillo se hará un esfuerzo financiero importante para abrir nuevas carreras. Citó Ciencias Químicas, Nutrición y Enfermería, entre otras. Lo que debería hacer El Wuaca –según los analistas de café- es cerrar y sustituir las unidades que tiene en Fresnillo: Derecho, Medicina, Psicología y Contaduría. Son fábricas de desempleados. En Zacatecas y en los estados vecinos –dicen los pensadores- los doctores, abogados y contadores sólo tienen trabajo como burócratas.



donrunrun@yahoo.es El juzgado primero de distrito negó amparo a. La guerrillera monrealista pidió protección contra los diputados de la 62 Legislatura, el gobernador, el administrador del Periódico Oficial y el secretario de Finanzas,. Con la respuesta que recibió, la justicia federal dejó claro que “La Chata” es buena para el borlote, para organizar campañas sucias, pero está lejos de ser experta en leyes y su aplicación..y su abogadoiniciaron un juicio de amparo indirecto administrativo contra la Ley de Hacienda de Zacatecas para el 2017. Concretamente impugnaron los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 referentes al impuesto adicional para infraestructura. Según La Chata, ese gravamen tiene como base gravable 30% de los pagos que deben hacerse por concepto de derechos de control vehicular. Y como la tarifa está cifrada en los modelos, La Chata lo considera inconstitucional por tomar en cuenta el año del vehículo y no su precio.El juzgado de distrito emitió su sentencia y en pocas líneas mandó a Chole a ver si ya puso la marrana. El juzgador expuso: “Resulta improcedente concederle la suspensión provisional solicitada (a Chole) toda vez que se trata de actos que se consumaron desde el momento mismo en que se emitieron. Conceder la medida cautelar daría efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva esta incidencia…”.Con mucha razón, militantes priístas están furiosos porque, otra vez,le comió el mandado a todos. Opinan que la pazguatez dey sus allegados del CEN resulta desesperante. Ocurrió que el martes se anunció que el presidenteviajaría a Washington para empezar a negociar con. Y dada la actitud bravucona y pendenciera del presidente de Estados Unidos, El Peje hizo un pronunciamiento de apoyo a Peña Nieto. Y exhortó a todas las fuerzas políticas para conformar un frente nacional que respalde al gobierno mexicano en sus reuniones con los gringos trogloditas. En tanto, el PRI y los priístas tiran baba.Como pocas veces ocurrió en el pasado, Zacatecas alzó su voz en la Conferencia Nacional de Gobernadores que presidede Morelos. Raúl Rodríguez Márquez acudió con la representación del gobernadora la instalación de la Comisión de Seguridad y Justicia que encabeza, jefe de gobierno de la Ciudad de México. El representante de Zacatecas en la capital dejó en claro que el combate a la delincuencia no puede seguir con los gobiernos y las instituciones hechas bolas. Por el bien de México –dijo- deben implementarse esquemas eficientes y eficaces de coordinación nacional. Dejó claro que la diferencia ha sido que la delincuencia está muy bien organizada y las policías andan hechas camote.Días antes de terminar el primer mes del año, los contribuyentes han tenido una respuesta extraordinaria en materia de cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Según técnicos de la materia, “es un espaldarazo fiscal formidable de la gente al gobernador Alejandro Tello”. Hasta ayer, de 139,835 propietarios de vehículos, 41% ya acudió a las tesorerías de la Secretaría de Finanzas a pagar refrendo, tenencia, cambio de propietario, entro otros trámites. Sólo por impuesto para infraestructura - ese contra el que quiso ampararse Chole Luévano- se recaudaron 53.8 millones de pesos.Según cifras que el secretario de Finanzas Jorge Miranda presume al gobernador Alejandro Tello, en los primeros 24 días del año se recaudaron 231.4 millones de pesos. El rubro principal, con 94.7 millones, fue el de derechos de control vehicular. Le siguió, con 52.8 millones, el adicional de infraestructura. Para la UAZ se recaudaron 20.6 millones. Y sobre nómina 16.4 millones de pesos. En el informe se destaca que el gobierno recibió las primeras contribuciones correspondientes al impuesto ecológico. Un par de empresas comprometidas con el medio ambiente de Zacatecas pagaron 48 mil 402 pesos.Como no tienen otra cosa que hacer, jubilados de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) critican al rector. Y es que El Wuaca anunció que para el campus de Fresnillo se hará un esfuerzo financiero importante para abrir nuevas carreras. Citó Ciencias Químicas, Nutrición y Enfermería, entre otras. Lo que debería hacer El Wuaca –según los analistas de café- es cerrar y sustituir las unidades que tiene en Fresnillo: Derecho, Medicina, Psicología y Contaduría. Son fábricas de desempleados. En Zacatecas y en los estados vecinos –dicen los pensadores- los doctores, abogados y contadores sólo tienen trabajo como burócratas. Agregar a favoritos secretaría de finanzas

soledad luévano cantú

morena

opinión