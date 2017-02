El Runrún: Recortarán número de diputados Francisco Gabriel Reynoso Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Gustavo Uribe. (Archivo) José Narro, de parte del presidente Enrique Peña, tiene dos lecturas. Al menos eso piensan los diputados de Zacatecas Primero que lideran Gustavo Uribe, Roy Barragán y Guadalupe Flores. El secretario de Salud convocó al gobernador Alejandro Tello y a los zacatecanos a enfrentar las adversidades con unidad. Y les pidió que no haya rupturas, siempre como portavoz de Peña Nieto.



Zalamería presidencial

A juicio de los legisladores, el mensaje de Peña no deja lugar a dudas: Zacatecas perderá la controversia constitucional. Peñoles, Goldcorp y Grupo Modelo se saldrán con la suya: no pagarán impuestos ecológicos. Peña Nieto quedará bien con Alberto Bailleres, Jaime Lomelín, Ricardo Tadeu, Michael Harvey y otros ricos. A cambio, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a menos que la Federación esté dispuesta a que 9 mil maestros incendien Zacatecas, sacará la chequera para compensar los daños y perjuicios ocasionados por la zalamería presidencial con los ricos.



Aquelarre priísta

Lunes y martes, los 16 diputados de Zacatecas Primero -12 del PRI, 2 del Verde y 2 del Panal- tendrán una encerrona en Paraíso Caxcán. El segundo día estará con ello el gobernador Tello. El objetivo del aquelarre será construir la agenda legislativa para el segundo periodo ordinario. Y definir la estrategia para modificar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2017, como lo ordenará la Suprema Corte de Justicia.



Nadie los extrañaría

En su plenaria, el pastor tricolor, Gustavo Uribe, quien hace días participó en una reunión en la que Enrique Ochoa, César Camacho y Emilio Gamboa dieron línea a los legisladores locales, planteará a su grupo la instrucción nacional de impulsar el recorte de diputados plurinominales. En Zacatecas, 12 de los 30 legisladores son de representación proporcional. Si se eliminan cinco o seis el estado ahorraría 50 millones de pesos. Y nadie los extrañaría.



Gobierno limpio

De los gobernadores que concluyeron su sexenio en 2016, sólo Carlos Lozano no ha tenido acusaciones de corrupción administrativa. Y eso que entregó el poder al panista Martín Orozco, con quien no tiene buena relación. Cuentan en la Sefin que Jorge Miranda preguntó a su homólogo hidrocálido sobre su silencio sepulcral. Le habría respondido: “Lo que sea de cada quien, Lozano dejó una administración impecable”.



Añora el hueso

Armando Moreira, como casi todos los que pasan por la dirigencia de un sindicato, trata de aferrarse al poder. Y al “hueso”. De ser un trabajador esforzado y honorable, ahora padece el síndrome Fidel Velázquez o Francisco Hernández Juárez. O peor aún, se siente de la mafia al estilo Napoleón Gómez Urrutia o Carlos Pavón.



Labor de sabotaje

El 6 de diciembre pasado, Moreira terminó su gestión al frente del SUTSEMOP. Y por decisión del congreso tomó las riendas Miguel Ángel Toribio. Pese a que el proceso fue dentro de la ley, Moreira pretende impugnar la elección de su sucesor. Y mientras son peras o perones, ha intentado sabotearlo. Los vehículos de gobierno que Miguel Alonso prestó al sindicato los regresó sin que nadie se los pidiera. Y dejó a Toribio a pie. La información institucional que había en las computadoras la borró. Y a la fecha no termina de entregar el sindicato.



Temor infundado

Es infundado el temor del personal de Comunicación Social de la UAZ, ha dicho el rector, Antonio Guzmán. Porque Wuaca, aunque debiera meterle tijera a la estructura obesa de la universidad, en función de las urgencias económicas, no planea darle “cuello” al área donde Patricia del Riego y otros 25 o 30 universitarios han construido la imagen que tiene la UAZ. Según los comunicadores, el STUAZ de Rafael Rodríguez, ni el SPAUAZ de Chano Sánchez, han intervenido para ayudarles a sobrevivir.



Rescatan a textileros

Desde el estreno de la carretera Zacatecas-Aguascalientes en tiempos de Ricardo Monreal, los textileros de Luis Moya han buscado ayuda del gobierno y del Congreso. Y es que la nueva vía, paradójicamente, los dejó incomunicados. Y como nunca los escucharon hoy celebran con pitos y cuetes que Roy Barragán, diputado del PRI- Panal, esté dispuesto a ayudarlos. Como prueba de esa voluntad, Roy llevó a Xerardo Ramírez, director de Comercio Interior del gobierno tellista, para construir un proyecto que resucite al municipio.



Se le olvidó

En la visita del secretario de Salud, José Narro –es primo José Narro Pepe Loditos, el arroz prieto de la familia-, brillaron por su ausencia los delegados federales que lidera Miguel Rivera de la Segob. Sucede que a Juan Francisco del Real, jefe de la oficina del gobernador Alejandro Tello Cristerna, le pasó lo que a Juan Gabriel, “se le olvidó otra vez”.



donrunrun@yahoo.es El sana sana colita de rana que trajo, de parte del presidente, tiene dos lecturas. Al menos eso piensan los diputados de Zacatecas Primero que lideran. El secretario de Salud convocó al gobernador Alejandro Tello y a los zacatecanos a enfrentar las adversidades con unidad. Y les pidió que no haya rupturas, siempre como portavoz de Peña Nieto.A juicio de los legisladores, el mensaje de Peña no deja lugar a dudas: Zacatecas perderá la controversia constitucional. Peñoles, Goldcorp y Grupo Modelo se saldrán con la suya: no pagarán impuestos ecológicos. Peña Nieto quedará bien cony otros ricos. A cambio, el secretario de Hacienda,, a menos que la Federación esté dispuesta a que 9 mil maestros incendien Zacatecas, sacará la chequera para compensar los daños y perjuicios ocasionados por la zalamería presidencial con los ricos.Lunes y martes, los 16 diputados de Zacatecas Primero -12 del PRI, 2 del Verde y 2 del Panal- tendrán una encerrona en Paraíso Caxcán. El segundo día estará con ello el gobernador Tello. El objetivo del aquelarre será construir la agenda legislativa para el segundo periodo ordinario. Y definir la estrategia para modificar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2017, como lo ordenará la Suprema Corte de Justicia.En su plenaria, el pastor tricolor,, quien hace días participó en una reunión en la quedieron línea a los legisladores locales, planteará a su grupo la instrucción nacional de impulsar el recorte de diputados plurinominales. En Zacatecas, 12 de los 30 legisladores son de representación proporcional. Si se eliminan cinco o seis el estado ahorraría 50 millones de pesos. Y nadie los extrañaría.De los gobernadores que concluyeron su sexenio en 2016, sólono ha tenido acusaciones de corrupción administrativa. Y eso que entregó el poder al panista, con quien no tiene buena relación. Cuentan en la Sefin que Jorge Miranda preguntó a su homólogo hidrocálido sobre su silencio sepulcral. Le habría respondido: “Lo que sea de cada quien, Lozano dejó una administración impecable”.Armando Moreira, como casi todos los que pasan por la dirigencia de un sindicato, trata de aferrarse al poder. Y al “hueso”. De ser un trabajador esforzado y honorable, ahora padece el síndrome Fidel Velázquez o Francisco Hernández Juárez. O peor aún, se siente de la mafia al estiloEl 6 de diciembre pasado,terminó su gestión al frente del SUTSEMOP. Y por decisión del congreso tomó las riendas. Pese a que el proceso fue dentro de la ley, Moreira pretende impugnar la elección de su sucesor. Y mientras son peras o perones, ha intentado sabotearlo. Los vehículos de gobierno que Miguel Alonso prestó al sindicato los regresó sin que nadie se los pidiera. Y dejó a Toribio a pie. La información institucional que había en las computadoras la borró. Y a la fecha no termina de entregar el sindicato.Es infundado el temor del personal de Comunicación Social de la UAZ, ha dicho el rector,. Porque Wuaca, aunque debiera meterle tijera a la estructura obesa de la universidad, en función de las urgencias económicas, no planea darle “cuello” al área dondey otros 25 o 30 universitarios han construido la imagen que tiene la UAZ. Según los comunicadores, el STUAZ de Rafael Rodríguez, ni el SPAUAZ de Chano Sánchez, han intervenido para ayudarles a sobrevivir.Desde el estreno de la carretera Zacatecas-Aguascalientes en tiempos de Ricardo Monreal, los textileros de Luis Moya han buscado ayuda del gobierno y del Congreso. Y es que la nueva vía, paradójicamente, los dejó incomunicados. Y como nunca los escucharon hoy celebran con pitos y cuetes que, diputado del PRI- Panal, esté dispuesto a ayudarlos. Como prueba de esa voluntad, Roy llevó a Xerardo Ramírez, director de Comercio Interior del gobierno tellista, para construir un proyecto que resucite al municipio.En la visita del secretario de Salud,–es primo José Narro Pepe Loditos, el arroz prieto de la familia-, brillaron por su ausencia los delegados federales que lidera Miguel Rivera de la Segob. Sucede que a, jefe de la oficina del gobernador, le pasó lo que a, “se le olvidó otra vez”. Agregar a favoritos diputados locales

luis moya

le roy barragán ocampo

epn