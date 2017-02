El Runrún: Se busca un mal arreglo Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Christopher Ávila. (Archivo) Miguel Osorio, con el gobernador Alejandro Tello y Raúl Rodríguez, representante de Zacatecas en la Ciudad de México, surgió la posibilidad de un acuerdo político en torno al impuesto ecológico. Tello y Rodríguez Márquez también se reunieron con los senadores José Olvera y Carlos Puente y habrían coincidido en que en el pleito contra las mineras y Grupo Modelo más vale un mal arreglo que un buen pleito. Porque, saben, en la controversia constitucional no hay ninguna posibilidad de ganar.



El caso Amalia

En el gabinete de Tello muchos recuerdan el “caso Amalia”. Por ello, creen que un acuerdo político sería buena salida al conflicto por el impuesto ecológico. En 2011 –evocan- el gobierno de Miguel Alonso intentaba meter a la cárcel a la exgobernadora. Empero, la Suprema Corte la amparó y –sostienen actores del episodio- el presidente Felipe Calderón, quien estaba en deuda con Amalia porque lo reconoció públicamente cuando El Peje López Obrador le gritaba “espurio”, jugó un papel definitivo. Y el gobierno de Zacatecas, sin peso político, fue atropellado.



Abogados de peso

Recuerdan los alonsistas que, para vencer a Amalia, el gobierno contrató un abogado de peso: Raúl Cervantes, hoy titular de la PGR. El procurador Arturo Nahle y el contralor Guillermo Huizar le plantearon y cuando le dijeron que el despacho Zínser, Esponda y Gómez Mont estaba atrás de Amalia, anticipó caso perdido. Y así fue. La Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley de Responsabilidades de Zacatecas y, así, revistió de impunidad a la exgobernadora y sus colaboradores acusados de peculado y tráfico de influencias.



Traición a Zacatecas

En esta confrontación de ricos contra pobres, de influyentes contra novatos, Christopher Ávila Mier queda muy mal parado. En la Secretaría de Economía que maneja Fernando Bárcena, donde fue subsecretario de Minas, censuran que siendo zacatecano juegue en contra de los intereses de su estado. Suponen que en Peñoles, con Jaime Lomelí, gana mucho dinero. Empero –recuerdan- en la Sezac también se embolsó muchos millones con la compra de terrenos a precios inflados para el Fideicomiso Zacatecas. La ASE de Raúl Brito espera justifique operaciones por 17 millones de pesos. O que los devuelva.



Solo para jefes

Justo en estos momentos en que el gobierno tellista necesita apoyo de todos, especialmente de sus trabajadores, una decisión de Víctor Cervantes, director de Servicios Generales, tiene a estos “parados de uñas”. Sucede que este cuate, no se sabe si autorizado por el secretario Jorge Luis Pedroza, echó de los estacionamientos de Ciudad Administrativa a todos los burócratas de director pa’bajo. Y cual franelero o “viene viene”, Cervantes mandó poner piedras y botes en todas las calles del conjunto para impedir el estacionamiento de los vehículos del infelizaje.



Asesora y maestra

Corre en lenguas que finalmente la exprocuradora Leticia Catalina Soto regresó al Congreso de Zacatecas. Empero, no a la dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos que maneja José Luis Ávila, quien fue su segundo de abordo. Ni a Investigaciones Legislativas en relevo de Pedro Antonio Argomaniz. Habría vuelto como asesora de Carolina Dávila Ramírez, diputada por el Distrito 9. Dicen los enterados que Carolina sería candidata a la presidencia de Loreto en 2018 y debe “ponerse al tiro”, porque El Cepillo José Luis Figueroa se ha convertido en el cacique regional porque no tiene contrapeso político.



Nueva locura

Ricardo Monreal está metido, por enésima ocasión, en un escándalo político. A raíz de la denuncia que hicieron varios medios, respecto a que su hija Catalina Monreal medio para que empresas de varios excompañeros de universidad obtuvieran contratos millonarios en la delegación Cuauhtémoc, Ricardo acusó a la revista Emeequis, dirigida por Ignacio Rodríguez Reyna, de difundir esa calumnia en 30 millones de celulares. La firma Inteligencia en Medios le exige disculparse o atenerse a las consecuencias jurídicas, porque lo demandará.



Sin Plan B

El miércoles próximo la 62 Legislatura inicia su segundo periodo ordinario de sesiones. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, encabeza por Carlos Peña, reconoce que no tiene un “plan B” en caso de que la Suprema Corte anule las leyes de Hacienda e Ingresos y la obligue a modificar el Presupuesto de Egresos y todo el paquete fiscal 2017. Por lo pronto –confirman en la Cricp que preside el prisita Gustavo Uribe- la Corte no ha notificado al Poder Legislativo, como no lo ha hecho con el Ejecutivo, la recepción de la controversia. Una vez que llegue, el Congreso tendrá que enviar a la Corte un informe detallado sobre las leyes que aprobó y el fundamento jurídico para ello.



