El Runrún: Sin dulceros, el festival cultural Francisco Gabriel Reynoso Torres

Espía La Chata

﷯Por cierto –advierten priistas- Chole Luévano ya husmea en derredor del ayuntamiento que preside Judit Guerrero. Algo le huele muy mal a La Chata. Por lo que se sabe, la guerrera de Ricardo Monreal en 2018 otra vez podría ser candidata a presidenta municipal de Morena. Por si sí o por si no, busca hechos que puedan presentarse como prototipos de corrupción. Y al parecer ya encontró algunos. Las compras persistentes a proveedores de Guadalajara, serían una. Y la asignación de la construcción de un puente, presuntamente la única obra que tendría prevista del municipio este año, sería otra.﷯



Totalmente Palacio ﷯

Muy pronto, si todo sale bien, el empresario Eduardo López Muñoz podrá presumir: “Soy totalmente Palacio”. Y es que en la feria ANTAD 2017, ejecutivos de Tierra Adentro iniciaron negociaciones para que sus vinos se expendan en las tiendas de El Palacio de Hierro, consideradas entre las más “chic” de México y Latinoamérica. En el evento de la asociación de tiendas de autoservicio y departamentales, que inauguró el presidente Enrique Peña, participan 1,800 expositores de 37 países, entre ellos China que montó 60 stands.﷯



Mercado gringo

En ausencia del gobernador Alejandro Tello y del secretario de Economía, Fernando Bárcena, la delegación zacatecana la encabezó Xerardo Ramírez. Y las cosas le salieron bien al director de Comercio Interior. Porque resulta que también se lograron acuerdos para que 10 productos 100% zacatecanos se comercialicen, por ahora en etapa de experimentación, en los más de 40 puntos de venta que el migrante Lupillo Ramírez, amigo personal de Amalia García, tiene en Estados Unidos. Después de dos o tres meses, Lupillo decidirá con cuántos y cuáles trabajará de manera permanente.﷯



Canibalismo priísta ﷯

Operadores de la priísta de Perla Martínez, titular de Semujer en el sexenio de Miguel Alonso, sostienen que los gobiernos del PRI no deben utilizar el canibalismo para tratar de congraciarse con sus gobernados. Y menos si a quien devoran es de la misma familia. Perla trabaja en la campaña de Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. Y presume la postura políticamente sabia que maneja. Del Mazo dice a propios y extraños que Eruviel Ávila hizo un gobierno extraordinario. Y que a él tocaría lograr los anhelos que los mexiquenses no alcanzaron este sexenio.

﷯

Cosa juzgada

Definitivamente, Carlos Pavón Campos y su Sindicato Nacional Minero Frente quedó fuera de la pelea jurídica por el impuesto ecológico. La juez primero de distrito en Zacatecas María Concepción García Jacobo rechazó conceder suspensión definitiva en el juicio de amparo 148/2017-1. En audiencia incidental determinó: “Se niega a Carlos Pavón, en su carácter de secretario general del Sindicato Frente, la suspensión definitiva solicitada”. Y declara el asunto como cosa juzgada.﷯.



Espaldarazo al Waca ﷯

Pese al negro historial de la UAZ en sus convenios con dependencias federales, la Sedatu de Rosario Robles le dio un espladarazo al Wuacarector Antonio Guzmán. Aclaró que los convenios que iban a firmarse con las unidades de Derecho y Economía no están cancelados. Simplemente se difirieron. Pero muy pronto –anuncian- Marcos Ibarra, coordinador de delegaciones, acudirá para suscribirlos con esas y otras unidades. Precisan en la Sedatu que los convenios son de capacitación para que los estudiantes sean “más que saca copias”.﷯



El agua al cuello ﷯

Zacatecas no pinta en el reporte de Fitch Rating sobre los estados de la república más endeudados. Los cinco primeros son: Ciudad de México, de Miguel Mancera, 73 mil millones; Nuevo León de El Bronco Jaime Rodríguez, 60 mil millones; Chihuahua de Javier Corral, 49 mil millones; Estado de México de Eruviel Ávila, 36 mil millones; y Coahuila de Rubén Moreira, 36 mil millones. Contra los 7 mil 900 que debe Alejandro Tello, heredados de Miguel Alonso, hay una distancia abismal. Significa –dicen los temerarios- que podría recurrir a contratar más deuda si pierde la controversia constitucional del impuesto ecológico con Humberto Castillejos, jurídico del presidente Enrique Peña, y los salarios del magisterio estatal le suben el agua al cuello.



