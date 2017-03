El Runrún: Tello placea a posibles del 18 Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello juntó a la plana mayor del priísmo de Río Grande. Primero en una comilona. Luego en la corrida de toros. Asistieron hasta los expriístas Willy Hinojosa y Gumaro Elías. Para los buenos entendedores, Carlos Peña hizo el paseíllo y recibió la alternativa del gobernador como aspirante a la candidatura tricolor del primer distrito en 2018. Otros asistentes que también esperan un espaldarazo, fueron Roberto Luévano, Fito Bonilla y Roy Barragán. En la bola estuvieron Chema González, Lindyana Bugarín, Felipe Cabral, Jorge Luis Rincón y hasta el exalcalde Constantino Castañeda, quien ya rompió para siempre con José Narro.



Patita fea

La secretaria de la Mujer, Adriana Rivero Garza, se ha convertido en la patita fea del gabinete. Muchos, aunque no le reclaman abiertamente, no le perdonan que denunciara la existencia de prostitución en escuelas primarias y secundarias. La más encabritada con Rivero es Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. La ombudswoman varias veces, en público, le ha echado en cara su imprudencia.



Tierra abandonada

La delegación de la Sagarpa en Zacatecas, encabezada por Roberto Luévano Silva, trabaja en la conformación del padrón único de beneficiarios de programas para apoyar al campo. Los números que se tienen hasta ahora son aterradores. Están inscritos, como ganaderos y campesinos, menos de 70 mil en todo el estado. Según el registro de la secretaría que maneja José Calzada, en Zacatecas los beneficiarios de Proagro, Progan y demás subsidios, no llegan a 110 mil.



De la vieja guardia

En la ceremonia conmemorativa del 88 aniversario del PRI en Zacatecas, uno de los oradores, a media luz, fue José Eulogio Bonilla Robles. Su discurso –afirman muchos de los asistentes- fue espléndido, articulado y contundente. Don Pepe dio una clase de oratoria a las “caras nuevas” del PRI. Para algunos, el expresidente estatal del PRI estuvo, guardadas las proporciones, a la altura de Luis Donaldo Colosio, que visualizaba un pueblo hambriento de justicia. El único pero que le encontraron a la pieza discursiva de don Pepe fue que dio la impresión de ser demasiado localista. Puso a Fresnillo como eje vital del estado.



Escarmiento a Morena

La bancada del PRI en el Congreso optó por una colorada y no 100 descoloridas. Convencidos Gustavo Uribe y Carlos Peña que Omar Carrera es, como López Obrador para México, un peligro para Zacatecas, le cerraron el paso a la Comisión de Presupuesto y Finanzas del Congreso. La aplanadora tricolor, con sus aliados del PAN y PRD, además de los incondicionales del Verde y Panal, impuso a Arturo López de Lara. De esa forma castigaron a los morenos que, encabezados por El Oso Luis Medina, insisten en portarse mal.



Apapachos a Geovanna

Con el PT, el comportamiento de los priistas fue totalmente diferente. Geovanna Bañuelos, coordinadora petista –enemiga personal de Miguel Alonso- será presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Releva en el cargo a Gustavo Uribe. Geovanna es gritona, a veces malhablada, crítica corrosiva, pero racional políticamente. Y colaboracionista con el poder, como Beto Anaya, dueño absoluto del partido y Alfredo Femat, dirigente estatal.



Negociación impecable

Las negociaciones para definir el incremento a la tarifa del transporte público fueron políticamente impecables. Tienen razón quienes parafrasean a Enrique Peña: “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”. El gobernador Alejandro Tello, Fabiola Torres, secretaria de Gobierno y Miguel Rivera, director de Tránsito, convencieron a los concesionarios, que exigían tres, de sólo subir 1 peso el pasaje. Y los usuarios lo aceptaron con madurez y civilidad.



Otro estilo

En enero de 2014 también se incrementó en un peso la tarifa del transporte. La diferencia fue que se hizo en lo oscurito. Miguel Alonso ordenó a Francisco Escobedo y Agustín Ortiz aplicar el madruguete. Y nadie quedó contento. Hubo protestas y marchas, como las recientes por el gasolinazo. En esta ocasión Tello operó de cara a la gente, con habilidad y valentía. Y las cosas, como pocas en seis meses que van de su gobierno, salieron muy bien.



Un empujoncito

Entre los más de 200 precandidatos a las consejerías del INE que se desocupan aparecen varios zacatecanos. Uno de ellos –le tocó el 122 de la lista- es Luis Ricardo Martínez, exrepresentante del PRI en el IEEZ que presidieron Miguel Rivera Villa y Francisco Valerio. Martínez fue promotor del voto en la campaña de Enrique Peña. Y fue de las estructuras partidistas que no alcanzó lugar en el equipo del presidente que –dicen allegados al jurista- tendría el compromiso moral de echarle un empujoncito.





