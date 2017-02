El Runrún: Todos contra Chabelo Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: José Figueroa. (Archivo) José Isabel Trejo, militantes del PAN, por ahora de 20 municipios, organizan un Tucoch (Todos unidos contra Chabelo). La intención es impedir que, otra vez, se apodere de la dirigencia estatal del partido e imponga a Nohemí Berenice Luna como presidenta. Y, en convivencia con la “Sagrada Familia”, a Joel Arce como secretario general.

Organizan y lideran el Tucoch el alcalde de Juchipila, Rafael Jiménez; Édgar Viramontes, Ernesto Silva, Manuel Esparza y Mario Cervantes, exalcaldes de Jalpa, Tabasco, Sombrerete y Santa María de la Paz; Sergio García de Río Grande; Georgina Calderón de Juan Aldama; Miguel González de Miguel Auza y Arcelia Madera de Jerez. El objetivo es que el panismo de todo el estado consense una planilla de verdadera unidad y se derrote a Chabelo, sempiterno dictador del PAN zacatecano.



A cielo abierto

Resulta increíble que Fresnillo, el municipio más grande e importante del estado, con la mina de plana más rica de América Latina, generadora de miles de millones de dólares para el Grupo BAL de Alberto Bailleres, sea uno de los 52 que carecen de relleno sanitario para confinar ecológica y sanitariamente la basura. Como en los sitios más subdesarrollados del mundo, en El Mineral opera un hediondo e insalubre tiradero a cielo abierto.



A mano armada

Para combatir a algunos dueños de estacionamientos públicos del Centro Histórico, tan peligrosos como los capos del crimen organizado, Judit Guerrero no puede perder el tiempo. Según funcionarios del ayuntamiento, la mafia pretende imponer cuotas de 50 pesos por hora o fracción después de media noche. Equivale esto a un asalto con cuervo de chivo en mano. La forma legal que la presidenta tiene para proteger al turismo y usuarios locales –reiteran- es que el cabildo apruebe el reglamento a la Ley de Estacionamientos que propuso el exgobernador Miguel Alonso y aprobó la 61 Legislatura. En ese ordenamiento se consigna que el municipio fijará tarifas según la calidad del servicio y la infraestructura del estacionamiento. Y vigilará que los empresarios cumplan la ley. Y a quienes no lo hagan les impondrá sanciones drásticas.



De Canadá

Las cosas al gobernador Alejandro Tello se le ponen color de hormiga prieta. El gobierno canadiense del ministro Justin Trudeau, aliado del chamuco Donald Trump, pondrá al gobernador Alejandro Tello como Dios puso al perico: verde y parlanchín. Hoy llega a la Ciudad de México Tim Sargent, subsecretario de Comercio Internacional, para reunirse con funcionarios del gabinete de Enrique Peña. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, será uno de ellos. Y tendrá un cónclave con capitanes de la IP encabezados por Daniel Chávez, presidente de la Cámara Minera de México.

Con el gobierno mexicano, Sargent hablará de comercio bilateral en la era Trump. Y de la revisión del TLCAN. Hará énfasis en que los empresarios canadienses en México están indignados con el gobernador de Zacatecas. Consideran poco afortunado que Alejandro Tello dañe la relación comercial bilateral México-Canadá con un impuesto. Sargent dejará claro que combatir el impuesto ecológico ya es prioridad de su gobierno.



Espaldarazo a Tello

En Zacatecas, Tello recibió un espaldarazo formidable de los 58 presidentes municipales. El terrible Cepillo José Luis Figueroa, le pidió que no se aflija ni se afloje. Y que no salga con que se equivocó, como en eso del intento de extorsión. El edil de Loreto instó a Tello a recular en el tema del área natural protegida. Las mineras –dijo- no merecen ninguna consideración.

Armando Hernández, alcalde de Genaro Codina, dijo a Tello que para esta guerra con el enemigo canadiense “el cielo un soldado en cada alcalde le dio”. Y acusó al sindicato de Carlos Pavón de engañar a los mineros para que bloquearan carreteras. Goyo Macías, de Panal, alcalde de Mazapil, fue menos cursi. Consideró que el impuesto ecológico reivindica a los zacatecanos explotados. Y dijo que nada hay más urgente ahora que el cuidado del medio ambiente. Por los alcaldes del PRI hablaron José Haro y Enrique Flores. Y Reynaldo Delgadillo por los del PAN-PRD.

.

Guerra intestina

Luz Domínguez, presidenta de la CDHEZ, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso que preside Geovanna Bañuelos. El tema fue el supuesto crimen de Guadalupe Álvarez, directora de la Casa Hogar para Jóvenes del DIF estatal. Quedó claro que en la institución hay una guerra a muerte entre funcionarios menores y la directora. Y que fueron estos quienes le tendieron un cuatro para que supuestamente ordenara bañar con agua fría y hielos a una niña que se orinó en los calzones.



