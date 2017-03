El Runrún: Transa la UAZ 200 millones de pesos a Pemex Francisco Gabriel Reynoso Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Juan Manuel Portal reveló una transa de 219 millones de pesos que, por manejos turbios de Armando Silva y Edmundo Guerrero, entonces director de Contaduría, cometieron contra la Sagarpa. Poco antes se conoció de una ratería de 90 millones de pesos a la Sedesol de Rosario Robles, en la que habría mediado Pedro de León. Y otra de 20 millones a la Conade. El escándalo por estallar se refiere a un atraco de 200 millones de pesos a Pemex.



Mismo modus operandi

Catedráticos de la Unidad Ciencias de la Tierra que encabeza Patricia de Lira Gómez preparan un escrito a Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación. No recurren a autoridades locales porque –dicen- es perder el tiempo. Documentarán que durante la gestión de Francisco Javier Domínguez Garay se hizo un convenio con Pemex, encabezada por Emilio Lozoya, por más de 200 millones de pesos. Y sucedió lo mismo que en el caso de Sagarpa. Empresas “patito” fueron subcontratadas y la mayor parte del dinero quedó en bolsas de directivos universitarios.



Sospechisismo automotriz

Está bien que el gobierno de Alejandro Tello quiera hacer las cosas de manera diferente. Empero, lo distinto no justifica la estupidez. Y menos la corrupción. Resulta que varias dependencias del Ejecutivo compraron vehículos nuevos y en lugar de acudir a la Ford con Isauro López; Chrysler con Galo Borrego, Deral con César Deras, entre otras agencias, optaron por adquirir unidades Mitsubishi. Pero resulta que esta armadora no tiene distribuidor en Zacatecas. Las representaciones más cercanas, para servicios o reparaciones, están en Durango y San Luis Potosí.



Miles de baches

Estudiantes, agricultores y comerciantes de Pinos y Loreto, suplican a Francisco Ibargüengoytia, titular de Sinfra, tape los 10 mil 500 baches que han convertido a las carreteras que comunican a ambos municipios en las más peligrosas del estado y del país. Dicen que mucho han suplicado a sus alcaldes, el priísta Marcos Rodríguez y el indefinido José Luis Figueroa. Empero, en ambos casos han encontrado el problema de falta de recursos y competencia legal.



Finanzas optimistas

Diputados de la 62 Legislatura, presididos por Lyndiana Bugarín, tuvieron una encerrona con Jorge Miranda. El objetivo fue conocer el estado que guardan las finanzas públicas. Cuentan legisladores que el secretario de Finanzas estuvo muy optimista. Y les hizo hincapié en que la recaudación ha sido tan buena que no hay motivo para pensar en una recomposición del Presupuesto de Egresos 2017, por ahora.



Fríamente calculado

En el salón de comisiones del Congreso, por varias horas, Miranda habló con los legisladores de todas las bancadas, encabezados por Geovana Bañuelos y Arturo López de Lara, presidentes de la Cricp y PPF. La bancada de Morena que lidera Luis El Oso Medina expresó su pesimismo en cuanto al impuesto ecológico, sujeto a controversia constitucional por la presidencia de Enrique Peña. Miranda habría respondido con la frase del Chapulín Colorado: “Todo está fríamente calculado”. Tanto fue el optimismo del secretario que al final del cónclave invitó a comer a los 30 diputados.



Operación rescate

Roberto Luévano dedicará todo lo que resta de la semana para apapachar a las fuerzas vivas del PRI de los cañones de Juchipila y Tlaltenango. Es parte de la operación rescate de los municipios gobernados por PAN y PRD. El martes –anticipamos- se reunió con la disidencia de Juchipila y quedó conjurado el peligro de rebelión. Hoy, mañana y el sábado Luévano recorrerá la región en la que el PRI es oposición en la mayoría de los municipios. En los comicios del 2016 perdió: Juchipila, Nochistlán, Tepechgitlán, Monte Escobedo, Moyahua, Apozol, Santa María de la Paz, Tlaltenango, Susticacán, Florencia y Mezquital. Luévano está decidido a rescatarlos en 2018.



Morenos a la greña

También en Morena, como en el PRI, PAN y PRD, los adoradores del Peje Andrés Manuel López Obrador andan a la greña. La lucha por el poder político, que se traduce en poder económico, vuelve a enfrentar a la dirigencia estatal, encabezada por Fernando Arteaga y al senador David Monreal Ávila. Resulta que los morenos, para darle vuelta a la ley, se inventaron otra figura: delegado político. Y como esta designación se entiende como pasaporte a una candidatura, Arteaga y Monreal buscan apropiarse de la mayoría para sus cuadros y cuates. David designaría a Cuauhtémoc Calderón en Zacatecas y Rafael Llamas en Guadalupe.



donrunrun@yahoo.es Conforme las autoridades van escarbando en la cloaca abierta de la UAZ, más boñiga encuentran por todas partes. Hace días la ASF dereveló una transa de 219 millones de pesos que, por manejos turbios de, entonces director de Contaduría, cometieron contra la Sagarpa. Poco antes se conoció de una ratería de 90 millones de pesos a la Sedesol de, en la que habría mediado Pedro de León. Y otra de 20 millones a la Conade. El escándalo por estallar se refiere a un atraco de 200 millones de pesos a Pemex.Catedráticos de la Unidad Ciencias de la Tierra que encabeza Patricia de Lira Gómez preparan un escrito a, auditor superior de la Federación. No recurren a autoridades locales porque –dicen- es perder el tiempo. Documentarán que durante la gestión dese hizo un convenio con Pemex, encabezada por Emilio Lozoya, por más de 200 millones de pesos. Y sucedió lo mismo que en el caso de Sagarpa. Empresas “patito” fueron subcontratadas y la mayor parte del dinero quedó en bolsas de directivos universitarios.Está bien que el gobierno de Alejandro Tello quiera hacer las cosas de manera diferente. Empero, lo distinto no justifica la estupidez. Y menos la corrupción. Resulta que varias dependencias del Ejecutivo compraron vehículos nuevos y en lugar de acudir a la Ford con Isauro López; Chrysler con Galo Borrego, Deral con César Deras, entre otras agencias, optaron por adquirir unidades Mitsubishi. Pero resulta que esta armadora no tiene distribuidor en Zacatecas. Las representaciones más cercanas, para servicios o reparaciones, están en Durango y San Luis Potosí.Estudiantes, agricultores y comerciantes de Pinos y Loreto, suplican a Francisco Ibargüengoytia, titular de Sinfra, tape los 10 mil 500 baches que han convertido a las carreteras que comunican a ambos municipios en las más peligrosas del estado y del país. Dicen que mucho han suplicado a sus alcaldes, el priísta. Empero, en ambos casos han encontrado el problema de falta de recursos y competencia legal.Diputados de la 62 Legislatura, presididos por Lyndiana Bugarín, tuvieron una encerrona con Jorge Miranda. El objetivo fue conocer el estado que guardan las finanzas públicas. Cuentan legisladores que el secretario de Finanzas estuvo muy optimista. Y les hizo hincapié en que la recaudación ha sido tan buena que no hay motivo para pensar en una recomposición del Presupuesto de Egresos 2017, por ahora.En el salón de comisiones del Congreso, por varias horas,habló con los legisladores de todas las bancadas, encabezados por, presidentes de la Cricp y PPF. La bancada de Morena que lideraexpresó su pesimismo en cuanto al impuesto ecológico, sujeto a controversia constitucional por la presidencia de Enrique Peña. Miranda habría respondido con la frase del Chapulín Colorado: “Todo está fríamente calculado”. Tanto fue el optimismo del secretario que al final del cónclave invitó a comer a los 30 diputados.dedicará todo lo que resta de la semana para apapachar a las fuerzas vivas del PRI de los cañones de Juchipila y Tlaltenango. Es parte de la operación rescate de los municipios gobernados por PAN y PRD. El martes –anticipamos- se reunió con la disidencia de Juchipila y quedó conjurado el peligro de rebelión. Hoy, mañana y el sábado Luévano recorrerá la región en la que el PRI es oposición en la mayoría de los municipios. En los comicios del 2016 perdió: Juchipila, Nochistlán, Tepechgitlán, Monte Escobedo, Moyahua, Apozol, Santa María de la Paz, Tlaltenango, Susticacán, Florencia y Mezquital. Luévano está decidido a rescatarlos en 2018.También en Morena, como en el PRI, PAN y PRD, los adoradores delandan a la greña. La lucha por el poder político, que se traduce en poder económico, vuelve a enfrentar a la dirigencia estatal, encabezada pory al senador. Resulta que los morenos, para darle vuelta a la ley, se inventaron otra figura: delegado político. Y como esta designación se entiende como pasaporte a una candidatura, Arteaga y Monreal buscan apropiarse de la mayoría para sus cuadros y cuates. David designaría aen Guadalupe. Agregar a favoritos opinión

zacatecas

alejandro tello

uaz