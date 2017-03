El Runrún: Transas en tecnológicos y politécnicas Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Gerardo García Murillo resultó más voraz que el de Pemex en tiempos de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en breve se abrirá la caja de Pandora de los tecnológicos y universidades politécnicas. Y es que esos organismos descentralizados de educación, como la UAZ de Armando Silva, también se transaron una lana de la federación a través de programas convenidos con Sedesol y Sagarpa.



Como bartola

De acuerdo a un diagnóstico previo de la Auditoría Superior de la Federación de Juan Manuel Portal, los tecnológicos y politécnicas, cabalgando siempre en lomos de la miseria, utilizaban recursos de los programas para tapar sus enormes boquetes financieros: sueldos, salarios, prestaciones, luz, agua, teléfono y otros insumos indispensables. Y es que, al menos en Zacatecas, el gobierno estatal, con Ricardo Monreal, Amalia García y Miguel Alonso, nunca cumplió cabalmente su obligación de aportar 50% del presupuesto de esas instituciones. Les decían lo que a Bartola: “Ahí te dejo esos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz…”.



Bocanada de oxígeno

Hasta diciembre de 2015, según datos de la SEP de Aurelio Nuño, el gobierno de Zacatecas acumulaba una deuda de 2 mil 483 millones de pesos con los Ode’s. Es fácil suponer que la mayor deuda era con el Cobaez, hoy a cargo de Rafael Sánchez Andrade. Ascendía a 861 millones de pesos. Y al Cecytez de Herminia López Magallanes le adeudaba 800 millones. Hoy, todos los Ode’s siguen en la miseria. Para darles una bocanada de oxígeno, Alejandro Tello necesitaría 260 millones de pesos. Pero no los tiene. También para eso quería el impuesto ecológico.



Conejillos de indias

Dicen los que saben que los operadores del presidente Enrique Peña, principalmente Rosario Robles cuando estaba en la Sedesol, utilizaron a universidades y tecnológicos para socializar programas eminentemente politiqueros, como la Cruzada Contra el Hambre. Les pusieron la zanahoria a los rectores y éstos, al menos los de Zacatecas que andan con una mano adelante y otra atrás, cayeron redonditos. Empero –se advierte- ese juego perverso de Peña Nieto –“los priístas siempre salimos a ganar”- ya se acabó. La ASF los balconeó y Hacienda de José Antonio Meade les impedirá que participen, principalmente para evitar que se roben la lana.



Traidor emboscado

A Rafael Flores no le preocupa ni extraña la traición del senador Miguel Barbosa. Desde siempre, asegura el excandidato a gobernador del PRD, ha trabajado para el Peje Andrés Manuel López Obrador. Su tarea ha sido el desmantelamiento de la bancada del PRD en el Senado. Flores confía en que la tribu Nueva Izquierda, de Los Chuchos Jesús Ortega y Jesús Zambrano, logre recuperar la dirigencia del partido que equivocadamente compartió con otras expresiones.



Desbandadas en el PRD

La dirigencia nacional del PRI, liderada por Enrique Ochoa, confió a Benjamín Medrano la operación política del tricolor en nada menos que Ciudad Netzahualcóyotl. Ese municipio del Estado de México, con más de un millón de ciudadanos, actualmente está en manos del PRD. Empero, sucede que este partido, desdibujado y sin candidato a gobernador, empieza a sufrir desbandadas que están tomando camino hacia Morena del Peje Andrés Manuel López Obrador.



Confían en Benjamín

La misión de Benjamín Medrano, a quien Alejandra del Moral, lideresa del PRI en el Estado de México conoce y aprecia, es “enamorar” a los perredistas desertores para que se pongan la camiseta tricolor y evitar que le engorden el caldo a Delfina Gómez, candidata pejista al gobierno mexiquense. Del Moral, exdelegada del CEN del PRI en Zacatecas, sabe perfectamente que Benjamín es “diablo con disfraz” cuyo trabajo será definitivo para que Alfredo del Mazo Maza llegue al palacio de gobierno de Toluca en el que hoy despacha Eruviel Ávila.



Resultado científico

El incremento de un peso a la tarifa del transporte público fue resultado de un estudio técnico minucioso y concienzudo, asegura Miguel Rivera. ¿Qué fue concretamente lo que arrojó el estudio científico?, preguntaron al director de Tránsito. Su respuesta también fue científica y contundente. Las fórmulas matemáticas e investigaciones socioeconómicas –enfatizó- mostraron que “todos debemos amarrarnos el cinturón”.



Como caballeros

A cambio del peso de aumento en la tarifa del transporte –presume Miguel Rivera Villa- los concesionarios se comprometieron a mejorar ostensiblemente el servicio. Entre otras cosas, reveló el funcionario, los transportistas ofrecieron a Fabiola Torres, secretaria de Gobierno, a que sus choferes manejarán con responsabilidad, sin echar carreras, hablar por celular ni llevar el radio a todo volumen con narcocorridos. Y ofrecieron en especial que los manejadores serán respetuosos y amables con el pasaje. No emplearán albures con las demás ni mentadas de madre con los caballeros.



