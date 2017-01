El Runrún: Truena otro delegado federal Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Jorge Miranda- el delegado de la Profepa, Salomón Rodríguez Gómez. Con certeza no se sabe qué se comió. Unos dicen que el sindicato le hizo grilla y acabó por reventarlo. Otros juran que Rafael Pacchiano lo fulminó al enterarse que cobraba impuestos particulares a las empresas contaminantes. Y que reunía una maletota por la gravedad de los daños al medio ambiente que causan, principalmente las mineras. En tanto llega otro delegado, la oficina de la Profepa queda a cargo de Rocío Salinas Godoy.



Patín y terompón

La guerra debajo de la mesa entre las empresas ricas y el gobierno de Alejandro Tello –dirían en el barrio- es “a quién vive, patín y trompón”. Antes que termine enero, la Secretaría de Finanzas de Jorge Miranda definirá los montos que pagarán las empresas por impuestos ecológicos. Para entonces –se prevé- Grupo Modelo, Peñoles, Peñasquito y otras compañías ya habrán solicitado amparo a la justicia federal. Corre en lenguas que se unieron para contratar un despacho internacional de esos que cobran en dólares y por hora.



Poca credibilidad

En Fresnillo, Peñoles mantiene tiene una estrategia paralela. El gerente Octavio Alvidres negocia con el sindicato de Carlos Pavón para que los trabajadores satanicen el impuesto ecológico. Empero, cada vez tiene menos credibilidad la organización sindical. La gente se ha percatado de su doble juego. Héctor Pavón, por ejemplo, fue regidor y luego precandidato a diputado por el PRI. Y aunque el tricolor le pintó un violín, él y otros dirigentes del sindicato operaron para las actuales diputadas Guadalupe Flores y Norma Castorena.



Sobran $8 millones

Los diputados de la 61 Legislatura son más falsos que un billete de 3 pesos. En tribuna, Osvaldo Ávila pide recortar 50% la dieta mensual –unos 18 millones de pesos al año-. Y en lo oscurito, los coordinadores de la Cricp: Lyndiana Bugarín, PRI –Gustavo Uribe está fuera de combate por una operación-; Luis Medina, Morena; Santiago Domínguez, PRD; Carlos Sandoval, PAN; Geovanna Bañuelos, PT; Guadalupe Flores, Verde y Roy Barragán, Panal, buscan repartir, sin hacer olas, 8 millones de pesos que el Ejecutivo les dio de más en el Presupuesto 2017.



Llenan la tripa

Ayer la reunión de la Cricp duró tres horas. Y es que –revelaron otros diputados- no hallan cómo acomodar los 8 millones. En un punto habría coincidencia. Destinarían 20 mil pesos semanarios para alimentos: fruta, café, pistaches, nueces, tortas y burros. Ese rubro lo habían suprimido, solidarios con el pueblo en crisis. Empero, lo rescatan porque deben alimentar a la solitaria.



Pedro el justiciero

Primero fueron los frijoleros. Luego los panaderos. Ahora Pedro de León sale en defensa de todos los campesinos. En sintonía con varias organizaciones de productores, Pedrín enviará una carta al presidente Enrique Peña, con copia a los titulares de Sagarpa y Pemex, José Calzada y José Antonio González, solicitando subsidio de 5 pesos por litro al diesel. Y que el Procampo se otorgue sólo a campesinos con 25 o menos hectáreas. Y es que actualmente lo reciben terratenientes de mil o 2 mil hectáreas.



Diesel árabe

Adjuntas a la petición de diesel a 13 pesos para campesinos, Pedro plantea a Peña propuestas de viabilidad. Una, destinar, de los 200 mil millones que ahorrará la federación de subsidio a la gasolina, 8 mil millones para subvencionar el combustible de campesinos. Otra, una oferta de una empresa petrolera de Arabia Saudita de vender diesel a 30 centavos de dólar el litro, puesto en puerto mexicano.



Mientras sigan robando

Como Vicente Fernández: “Mientras el público aplauda sigo cantando”, el auditor Raúl Brito sigue denunciando exalcaldes corruptos, aunque ni en el Congreso ni en la Procuraduría de Justicia pase nada. Ayer, Pedro Goytia, jurídico de la ASE, acusó de transas en el ejercicio 2013 a los expresidentes, y a sus síndicas y tesoreros, Pedro Miranda, Chalchihuites; Édgar Viramontes, Jalpa; Vicente Pérez, Mazapil; y Benigno Gallardo, Francisco Murguía Nieves.



Puede solo

Al alcalde Julio Ramírez El Campesino se le enreda de la pita en Río Grande. Fernando Galván, líder del PRD –Cuco Castro tiró la toalla y se regresó a su tierra en el Estado de México- dice que Ramírez ganó con la alianza PAN-PRD, pero ahora, mareado sobre el tabique, dice que no necesita a ninguno de los partidos, que él puede solo.



Mostró colmillo

El antorchista Osvaldo Ávila no cayó en la trampa cuando le preguntaron quién: Amalia García, Miguel Alonso o Alejandro Tello, era culpable del desastre económico del Cobaez, Ya no es hora de hacer declaraciones amarillistas y estridentes –dijo el diputado del PRI-. Es hora de buscar soluciones políticas y viables.



