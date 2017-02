El Runrún: Zacatecas puede oaxaquizarse Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello en todo este lío del impuesto ecológico- advierten que, si los jurídicos de Marcos Castillejos, abogado en jefe del presidente Peña Nieto, ganan la controversia constitucional, Zacatecas sería escenario de marchas, protestas y borlotes de 9 mil maestros exigiendo su paga. “Zacatecas –profetizan- puede oaxacanizarse”.



La postura oficial del gobierno de Tello Cristerna, empero, fue timorata. Y debilucha. “No nos han notificado formalmente”, dice Jehú Salas, coordinador jurídico. La casa se les está incendiando y esperan que les griten “¡¡¡fuego, fuego, se están chamuscando!!!”.



Huelen el dinero

Por enésima ocasión, hedores fétidos emanan del Congreso. Esta vez los diputados no estarían directamente embarrados en el churrete. Empero, sería tonto pensar que el director administrativo Javier Bernal González actuó por su cuenta y riesgo. Pecaría de ingenuidad quien suponga que este señor se llevó al baile a los legisladores que son maestros en malas artes y huelen el dinero mal habido.



Coches fantasmas

Son múltiples y variadas las fechorías que se atribuyen al administrador del Congreso. Una de ellas se refiere al tan controvertido caso de los vehículos de la 61 Legislatura que, con un año de antigüedad, se vendieron como chatarra. Y los compró -algunos diputados habrían sido intermediarios- un representante de la agencia Deral, del entonces diputado César Deras, la cual, curiosamente, fue la vendedora de las unidades.



Ahora resulta, según las pesquisas de los actuales legisladores, que el lote de 12 vehículos nunca llegaron al Congreso. Costaron 1 millón 595 mil 024 pesos, pero nadie los vio ni nadie los manejó. Ahora resulta que fueron vehículos fantasmas. Lo que sí tienen claro los diputados de la PPF –Comisión de Patrimonio y Finanzas- que preside la perredista María Elena Cortés Ortega, es que se vendieron de remate.



Puerta de Alcalá

Otro caso que está muy presente en el ánimo de la gente es el zaguán del Congreso que en diciembre fue quemado por –presuntamente- simpatizantes de La Chata Soledad Luévano. Corre en voces escandalizadas en la 62 Legislatura que la nueva puerta habría costado 1 millón de pesos. Empleados de la misma dirección administrativa dicen a Javier Bernal, mitad chunga, mitad en serio: “Ni que fuera la puerta de Alcalá”.



Mujer contra mujer

Dicen los priístas locales que trabajaron con Alejandra del Moral que el presidente del tricolor, Enrique Ochoa, seguramente por instrucciones del presidente Enrique Peña, la pone al frente del PRI en el Estado de México para enfrentar a Josefina Vázquez Mota. Será –aseguran- quien responda todos los “cuchi chuchi” que la precandidata del PAN le dedique a Alfredo del Mazo Maza. Del Moral –describen- es una mujer que sabe fajarse y hará el trabajo “sucio” de la campaña.



Panucho distinguido

A propósito de Josefina Vázquez Mota, casi segura candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Rafael Flores Mendoza, su amigo personal, tendría ruta lógica al blanquiazul si decide mudarse del PRD. Allegados al excandidato a gobernador cuentan que Josefina y Rafael fueron compañeros en la Cámara de Diputados en la 59 Legislatura e hicieron extraordinarias migas.



Además, Flores es, de facto, operador político en Zacatecas de Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, aspirante a ser candidato del PAN a la presidencia de la República. De manera tal –insisten los amigos de Rafa- existen condiciones para que se convierta en un “panucho” distinguido.



También Luévano

El exalcalde de Guadalupe, Roberto Luévano, hoy mandamás del PRI estatal, no se escapó de las garras del auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal.



En la cuenta pública 2015, los peritos de la ASF fincan un daño patrimonial a la federación por 7 millones 013 mil 578 pesos al ayuntamiento que encabezó Luévano. De acuerdo a las explicaciones de los auditores, el municipio, al 31 de mayo del 2016, no había ejercido y justificado el gasto recibido de la Federación.



Empresarios cómplices

Al revelarse las maniobras turbias que hizo el gobierno de Iván Husain Vitar en Ojocaliente, la Auditoría Superior de Raúl Brito incluyó un aspecto de importancia capital. Reveló los nombres de los empresarios que detuvieron la vaca que el exalcalde panista mató para la fiesta trianual que tuvo. Según la ASE, el ayuntamiento de Husaín hizo varias operaciones por 1 millón 78 mil pesos, en las que Sergio Rubén Rincón Tiscareño apareció como contratista, pero subcontrató a otras personas para hacer las obras. Entre los subcontratados aparecen Roberto Hernández Rangel y Rubén Darío Berrones Dargence.

En todas las operaciones la ASE encontró precios inflados y depósitos de los particulares a cuentas bancarias que manejaba Husain.



