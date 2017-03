El Senado gasta casi mil mdp en asesores; crea nueva partida presupuestal Excélsior

Mientras el año pasado los Honorarios Legislativos fueron por 406 millones 311 mil 900 pesos, para 2017 serán de 634 millones 938 mil 500 pesos, lo que implica un aumento de 228 millones 626 mil 600 pesos; es decir, 56.2% .



Pero este año creó la categoría Honorarios para Comisiones, a la cual destinará 268 millones 444 mil 700 pesos, como efecto de pagar de manera directa a los trabajadores de las 64 comisiones ordinarias, 17 especiales y cinco bicamarales, dado que es un dinero que antes entregaba a los grupos parlamentarios y ahora el pago es directo desde las arcas del Senado.



La suma entre los Honorarios Legislativos y los Honorarios en Comisiones, implica un total de 903 millones 383 mil 200 pesos, que comparados con los 406 millones 311 mil 900 pesos de los Honorarios Legislativos que existieron hasta el año pasado, implica un aumento de 122%; es decir, 497 millones 71 mil 300 pesos más.



El Senado hizo público por medio del Diario Oficial de la Federación su Manual de Percepciones de los Senadores y Servidores Públicos de Mando para 2017, cuando los senadores tendrán una dieta neta mensual de 117 mil 400 pesos, en el rango en que se ha mantenido en los últimos años.



El Senado reporta que en 2017 tendrá dos mil 225 plazas que implicarán un total de dos mil 636 millones 565 mil pesos anuales; de ellos, mil 567 millones 609 mil 600 pesos será para pagar a dos mil 60 trabajadores, incluidos los 128 senadores de la República.



Los otros mil 68 millones 955 mil 400 pesos restantes es decir, 40.5% del total a pagar, se destinará a 703 plazas, de las cuales 128 corresponden a los Honorarios Legislativos, que incluye el dinero para asesores y trabajadores de los órganos de gobierno como la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y el Instituto Belisario Domínguez; y otras 128 se refieren al personal de las comisiones.



A ellos se suman 447 plazas de Honorarios Administrativos, que implicarán un gasto anual de 165 millones 572 mil 200 pesos.



La información oficial publicada por el Senado deja en claro que las plazas contratadas para la operación de las Comisiones, así como los asesores de los senadores y los órganos de gobierno no tienen derecho a ninguna prestación, ni al ahorro anual ni al aguinaldo, como tampoco a la seguridad social, y eso porque son considerados como trabajadores transitorios, sobre todo ahora que sólo restan 18 meses para que concluya la Legislatura.



A pesar de tratarse de años de austeridad manifiesta, el Senado ha incrementado de manera considerable la partida destinada a los Honorarios Legislativos.



En 2013, primer año en que los egresos fueron diseñados por los actuales senadores, se destinaron 301 millones 191 mil 700 pesos; en 2014 llegaron a 338 millones 219 mil 200 pesos; en 2015 a 411 millones 227 mil 200 pesos; en 2016 a 406 millones 311 mil 900 pesos y en 2017 serán de 634 millones 938 mil 500 pesos, que implican un aumento de 56.5%, el mayor que se ha registrado en los últimos cuatro ejercicios presupuestales.



