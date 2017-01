El sindicato y su líder, los ganones en el Cobaez Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Mario Caballero y Gerardo Murillo. (Archivo)



Y eso es sólo una muestra de lo que sucede en la organización sindical. García Murillo, electo como secretario general del Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez), tomó posesión en 2009 y luego cambió los estatutos para quedarse ahí hasta el 2021.



Tiene una plaza de Docente Titular C, la del salario más elevado y además de ese ingreso y de las prestaciones que le acompañan, goza de un Bono Sindical de 9 mil pesos mensuales y de otras muchas prestaciones y recursos.



El Cobaez le paga en total poco más de 2 millones de pesos anuales. Pero no todos los afiliados al Sindicato son iguales. García Murillo opera un grupo, la Casta Dorada, como le dicen al interior de la organización, que son los verdaderos beneficiarios del Contrato Colectivo.



Algunos maestros con los que ha hablado Imagen, dicen que han denunciado los excesos en el Cobaez; afirman que muchas de las prestaciones son discrecionales: “aquí reciben todo, los amigos y familiares de los dirigentes; los demás, siempre tenemos problema para hacer valer nuestros derechos. Son una casta dorada y los demás somos los de abajo, sin siquiera los derechos del contrato colectivo. Nos usan y nos desprecian”.



Los mismos maestros dicen que en diciembre del año pasado se entregaron cheques para algunos privilegiados, dicen que por hasta 500 mil pesos. “Aún falta por cubrir algunos días y por eso el conflicto que se destapó la semana pasada, lo cual generó un controvertido tweet del gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, donde dice que “#Los jóvenes y la #educación son prioridad, momento de replantear la continuidad de un subsistema con las condiciones del #cobaezac”.



Abusos grandes y pequeños

Ocurren excesos por todos lados. Desde el mega aguinaldo disfrazado por varias cláusulas, hasta el derecho que tiene un trabajador cuando se enferma y está de vacaciones; como no goza el merecido descanso, recupera esos días con días hábiles una vez que reinicie sus actividades.



Las prestaciones de bonos por conceptos diversos no sólo se premian con días de pago. También con dinero, como el Bono de Fin de Año que equivale a un salario de 5 días de trabajo más 500 pesos o la canasta navideña que trae “colgados” 3 mil 500 pesos.



Denuncias, problemas internos y externos

El actual contrato colectivo se escribió en 2013 cuando el entonces director, Mario Caballero, decidió meter al contrato todas las minutas, que no son sino apuntes que se hacen, peticiones, memoria de reuniones.



“Regó las minutas a lo largo del contrato colectivo y se creó el monstruo que ahora vemos”, recuerdan algunos trabajadores del colegio.



A Caballero y a toda su administración, los premiaron, con el beneplácito del sindicato, con liquidaciones de 600 mil a 1 millón de pesos y por eso Caballero fue vetado para desempañar cargos públicos.



Mientras tanto, Gerardo García Murillo ya prolongó su mandato hasta el 2021.



El documento completo del Contrato Colectivo de donde se obtuvo esta información se puede obtener en



// Las 61 prestaciones distintas contempladas en el Contrato Colectivo incluyen cuantiosos apoyos al Comité Ejecutivo del Sindicato, dinero que se usa para celebrar días festivos.





Concepto Partida en pesos



Combustible en vales 72,000.00 (3 mil quincenal)

Renta local 72,000.00 (6 mil mensual)

Juegos Deportivos 120,000.00

Aniversario del Sindicato 100,000.00

Celebración de marcha del 1 de Mayo 50,000.00

Posada 160,000.00

Revisión salarial 100,000.00

Revisión contractual 150,000.00

Por administración 120,000.00

Juguetes 40,000.00

Día de la Madre 60,000.00

Día del Maestro 80,000.00



Total 1, 124,000.00



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- “No, pues Gerardo García Murillo, el líder del sindicato contrató en el Cobaez a todo el equipo de fútbol donde él mismo juega. Y aparte, les compró mejores uniformes que los del América,” dicen los trabajadores de la institución.Y eso es sólo una muestra de lo que sucede en la organización sindical. García Murillo, electo como secretario general del Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez), tomó posesión en 2009 y luego cambió los estatutos para quedarse ahí hasta el 2021.Tiene una plaza de Docente Titular C, la del salario más elevado y además de ese ingreso y de las prestaciones que le acompañan, goza de un Bono Sindical de 9 mil pesos mensuales y de otras muchas prestaciones y recursos.El Cobaez le paga en total poco más de 2 millones de pesos anuales. Pero no todos los afiliados al Sindicato son iguales. García Murillo opera un grupo, la Casta Dorada, como le dicen al interior de la organización, que son los verdaderos beneficiarios del Contrato Colectivo.Algunos maestros con los que ha hablado Imagen, dicen que han denunciado los excesos en el Cobaez; afirman que muchas de las prestaciones son discrecionales: “aquí reciben todo, los amigos y familiares de los dirigentes; los demás, siempre tenemos problema para hacer valer nuestros derechos. Son una casta dorada y los demás somos los de abajo, sin siquiera los derechos del contrato colectivo. Nos usan y nos desprecian”.Los mismos maestros dicen que en diciembre del año pasado se entregaron cheques para algunos privilegiados, dicen que por hasta 500 mil pesos. “Aún falta por cubrir algunos días y por eso el conflicto que se destapó la semana pasada, lo cual generó un controvertido tweet del gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, donde dice que “#Los jóvenes y la #educación son prioridad, momento de replantear la continuidad de un subsistema con las condiciones del #cobaezac”.Ocurren excesos por todos lados. Desde el mega aguinaldo disfrazado por varias cláusulas, hasta el derecho que tiene un trabajador cuando se enferma y está de vacaciones; como no goza el merecido descanso, recupera esos días con días hábiles una vez que reinicie sus actividades.Las prestaciones de bonos por conceptos diversos no sólo se premian con días de pago. También con dinero, como el Bono de Fin de Año que equivale a un salario de 5 días de trabajo más 500 pesos o la canasta navideña que trae “colgados” 3 mil 500 pesos.El actual contrato colectivo se escribió en 2013 cuando el entonces director, Mario Caballero, decidió meter al contrato todas las minutas, que no son sino apuntes que se hacen, peticiones, memoria de reuniones.“Regó las minutas a lo largo del contrato colectivo y se creó el monstruo que ahora vemos”, recuerdan algunos trabajadores del colegio.A Caballero y a toda su administración, los premiaron, con el beneplácito del sindicato, con liquidaciones de 600 mil a 1 millón de pesos y por eso Caballero fue vetado para desempañar cargos públicos.Mientras tanto, Gerardo García Murillo ya prolongó su mandato hasta el 2021.El documento completo del Contrato Colectivo de donde se obtuvo esta información se puede obtener en http://0201.nccdn.net/1_2/000/000/08b/623/11.--Contrato-Colectivo-de-Trabajo.pdf Agregar a favoritos cobaez

supdacobaez

mario caballero

gerardo garcía murillo