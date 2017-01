El SPAUAZ no me ha dado mi premio: Camerino; "yo creo que ya no está en la UAZ", responde Chano Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Camerino Márquez Madrid. (Karina Navarrete)



Al respecto, el líder del SPAUAZ, Crescenciano Sánchez Pérez, dijo que revisaría la situación, pero consideró que si el perredista “salió premiado y no ha ido a recogerlo, yo creo que no está en la universidad”.



Márquez Madrid ha estado en la nómina de Derecho sin dar clases en la UAZ y este domingo dijo que tendría una reunión para empezar a recibir su carga laboral.



En el sorteo fue premiado con el boleto 2219. Otros ganadores fueron Mariana Terán Fuentes y Felipe Román Puch Ceballos. El mayor de estos premios fue de 50 mil pesos, pero no se especificó quién lo recibió y de cuánto fueron los demás.



Sánchez Pérez explicó que a los ganadores se les contacta por teléfono y otros medios y a Camerino Márquez “no sabemos dónde encontrarlo, es porque no está en la universidad”.



Crisis en el PRD

Respecto a las cuestiones económicas del partido, Márquez Madrid explicó que el CEN ha priorizado a los estado en los que se llevarán a cabo elecciones, además de que el Instituto Electoral del Estado ha retenido sus ingresos debido a las multas electorales que fueron adquiridas en los comicios pasados.

Sin embargo, detalló que el partido cuenta con ingresos de los diputados, regidores, síndicos y presidentes municipales locales del 10% de sus ingresos por cargo popular, además de una parte de la prerrogativa federal.



El perredista ofreció una conferencia este domingo para hablar sobre proyectos del PRD en otras entidades como Coahuila y Veracruz.



Con información de Karina Navarrete y Alejandro Wong



redaccion@imagenzac.com.mx Camerino Eleazar Márquez Madrid, secretario de Organización del PRD nacional, aseguró que el SPAUAZ no le ha entregado el premio que obtuvo en un sorteo del Día del Maestro.Al respecto, el líder del SPAUAZ, Crescenciano Sánchez Pérez, dijo que revisaría la situación, pero consideró que si el perredista “salió premiado y no ha ido a recogerlo, yo creo que no está en la universidad”.Márquez Madrid ha estado en la nómina de Derecho sin dar clases en la UAZ y este domingo dijo que tendría una reunión para empezar a recibir su carga laboral.En el sorteo fue premiado con el boleto 2219. Otros ganadores fueron Mariana Terán Fuentes y Felipe Román Puch Ceballos. El mayor de estos premios fue de 50 mil pesos, pero no se especificó quién lo recibió y de cuánto fueron los demás.Sánchez Pérez explicó que a los ganadores se les contacta por teléfono y otros medios y a Camerino Márquez “no sabemos dónde encontrarlo, es porque no está en la universidad”.Respecto a las cuestiones económicas del partido, Márquez Madrid explicó que el CEN ha priorizado a los estado en los que se llevarán a cabo elecciones, además de que el Instituto Electoral del Estado ha retenido sus ingresos debido a las multas electorales que fueron adquiridas en los comicios pasados.Sin embargo, detalló que el partido cuenta con ingresos de los diputados, regidores, síndicos y presidentes municipales locales del 10% de sus ingresos por cargo popular, además de una parte de la prerrogativa federal.El perredista ofreció una conferencia este domingo para hablar sobre proyectos del PRD en otras entidades como Coahuila y Veracruz.Con información de Karina Navarrete y Alejandro Wong Agregar a favoritos camerino eleazar márquez

prd

uaz

spauaz