El SPAUAZ rechaza propuesta de aumento del rector y exige más

“Cuando menos se espera que la Rectoría se obligue a un pago del 3.5% de incremento salarial y un 1.5% a prestaciones no ligadas”, indicó el comité de huelga del sindicato en un documento dirigido a Antonio Guzmán Fernández, rector de la UAZ.



Los sindicalizados argumentaron que el aumento propuesto no satisface la pérdida del poder adquisitivo que han tenido, por lo que exigieron incrementar la oferta.



Cabe mencionar que la propuesta de aumento que rechazaron es el límite que las autoridades federales habían concedido a la universidad. Anteriormente, ya le habían solicitado al rector ajustarse al aumento del 3.08 directo al salario.



El comité de huelga del SPAUAZ también exigió fechas de pago para adeudos de indeminización por defunción, el de primas postjubilatorias, gratificación prejubilatorias y gratificación por jubilación.



Otro pendiente que solicitaron cumplir es el pago de las primas de antigüedad de los docentes que ingresaron en enero.



