El teleférico no estará listo para Semana Santa 

“Valoramos la posibilidad de colocar las canastillas nuevamente y darles utilidad. Si pedimos cotización porque sabemos lo importante que es para la vida turística, pero en este momento, valorando el costo beneficio, creemos que ya no es momento de invertir 10 o más millones de pesos en algo que sería transitorio”, dijo.

La presidenta del DIF estatal indicó que en próximos días tendrán la negociación final con las empresas Ingecable y Poma, de origen colombiano y francés, respectivamente, para pactar el proyecto y definir el tiempo en el que este atractivo turístico será reactivado.

“Lo más probable es que no esté listo para Semana Santa, cosa que nos preocupa mucho porque es uno de los principales ingresos del DIF y para la ciudad es una de las principales atracciones”, expresó.

Agregó que el plazo tentativo para poner en marcha el teleférico es para junio de este año.



