‘El Temo’ afirma: ‘No voy por la gubernatura de Morelos’

Compartir: Liga Compartir: El alcalde de Cuernavaca aseguró que no ha pensado en esa posibilidad; tengo un compromiso con el ayuntamiento, con ayudar a la gente



CIUDAD DE MÉXICO.- El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, asegura que no va por la gubernatura de Morelos. "No hay destape", afirmó en entrevista televisiva.Insistió en que no tiene interés en encabezar una candidatura a la gubernatura del estado por el Partido Encuentro Social (PES), al que se afilió ayer.Dijo que su afiliación al PES obedeció a que debía de inclinarse por un partido, "no puedes ir como independiente, yo necesitaba de un partido por todos los ataques que he sufrido". E insistió: "No puedes ir como independiente porque te crucifican".Rechazó la existencia de un contrato de vinculación al PES, "no hay contrato, como tampoco lo hubo antes, dijeron que firmé, pero el día que iban a presentar las supuestas pruebas se les perdió".Mencionó que no tiene miedo a que se use su nombre, "yo tengo un reto muy importante, el poder demostrar cómo ayudar a la gente… yo vengo de abajo, de gente luchona, gente trabajadora".

morelos

gobernatura

cuernavaca